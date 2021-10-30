Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні ❌ ДТП з мажором у Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік

Геловін 2021

Покоління Z

Релакс на Мальдівах

Шоу "Маска"-2

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Спеції, олія та цитруси – які з них найкращі у профілактиці раку

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
30 жовтня, 09:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зменшити ризик розвитку раку і навіть пригальмувати цю недугу допоможу продукти, що активно використовуються у Середземноморському харчуванні. Які саме – у матеріалі
Фрукти, овочі, цитрусові, оливкова олія і не лише допоможуть уникнути раку
Фрукти, овочі, цитрусові, оливкова олія і не лише допоможуть уникнути раку / Фото: Колаж: Сьогодні

Оливкова олія, бергамот, куркума та фрукти з овочами названі найкращими нутрієнтами профілактики та лікування раку. Дослідження опубліковано у медичному журналі Nutrients : загалом медики відзначають найефективнішою протираковою "дієтою" – Середземноморський тип харчування.

Які продукти їсти для профілактики раку?

Італійські медики виділили 5 природних антиракових продуктів – це оливкова олія, бергамот, куркума, овочі та фрукти. Бергамот, цитрусовий фрукт, який визначається як гібрид кислого апельсина та лимона або кислого апельсина та лайма.

Реклама

На сьогоднішній день у бергамота визнано кілька важливих властивостей, у тому числі антиоксидантні, протизапальні, нейропротекторні, гіпоглікемічні та гіполіпемічні властивості проти багатьох метаболічних захворювань. Плоди бергамоту в основному використовуються через його ефірну олію, отриману шляхом подрібнення шкірки плодів, його поліфенольної фракції та його соку.

Куркума – найкраща зі спецій, на думку дослідників, для боротьби з раком
Куркума – найкраща зі спецій, на думку дослідників, для боротьби з раком / Фото: unsplash.com

Оливкова олія є одним з основних компонентів середземноморської дієти та витягується з плодів оливи, що містять відомі біофенолові секоїридоїди. Серед них одним з найбільш відомих є олеуропеїн, який, як було доведено, має численні корисні властивості, включаючи антиоксидантні, протизапальні, протиракові, противірусні. З цієї причини ця натуральна сполука вважається "надфункціональною їжею".

Реклама

Куркума – звичайна спеція, але в останні десятиріччя вона викликала науковий інтерес завдяки своєму терапевтичному потенціалу з протираковою, протизапальною, протидіабетичною, антивіковою та нейрорегенеративною дією.

Для профілактики раку потрібно їсти більше фруктів та овочів
Для профілактики раку потрібно їсти більше фруктів та овочів / Фото: unsplash.com

Овочі та фрукти давно визнані ефективними у профілактиці та боротьбі з раком завдяки кверцетину. Це флавоноїд, повсюдно присутній у фруктах та овочах, і з цієї причини їх споживання дуже поширене у середземноморській дієті. Також визнано, що кверцетин виконує безліч корисних функцій, діючи як антиоксидант. А ще він антиканцерогенний, протизапальний, антидіабетичний та протимікробний засіб.

Реклама

Як краще вживати ці продукти?

Куркуму додають у різні страви, оливковою олією краще заправляти салати, а от плоди бергамоту – дуже на любителя. Найчастіше в кулінарії використовується олія бергамоту. Овочі та фрукти дієтологи рекомендують вживати на день по 400-500 грам , у різному вигляді: свіжому, тушкованому, запічному або вареному.

При проблемах із травленням та алергії уточнюйте у свого сімейного лікаря, як краще вам їсти фрукти та овочі, а також чи підходить для вашого раціону куркума та бергамот.

Також ми писали, що робити, якщо лікар виявив рак.

Читайте також:

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Опитування
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Позбутися залежності скуповувати все
Я - завзятий шопоголік! Допомагайте
Лайфхак дня
Як створити затишок в домі за допомогою освітлення
Хакнути
Тест редакції
4 засоби корейської косметики по догляду за шкірою і волоссям
Треба купувати?
TO BE CONTINUED...
У гучної "Дюни" буде продовження. Чекаєте?
Сольник зірки
Оля Полякова
26 жовтня / 19:00
5 головних концертів жовтня
Особистий досвід
Лондон VS Київ: де краший англійський сніданок
Чесний відгук
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
25 - 31 жовтня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Опитування
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти