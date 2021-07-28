Чи загрожує українцям штам COVID-19 "Дельта" – думка лікаря Комаровського

Євген Комаровський вважає, що восени на Україну очікує атака штаму коронавірусу "Дельта". Чому так станеться і що робити, щоб не захворіти – в матеріалі

Штам «Дельта» з'явиться в Україні завдяки нашим туристам вже до осені / Фото: Сьогодні

Штам "Дельта" з'явиться в Україні завдяки нашим туристам вже восени. Таку думку висловив популярний дитячий лікар Євген Комаровський в інтерв'ю Василю Голованову, ведучому циклу програм "Перші" телеканалу "Україна 24".

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Коли ж чекати "Дельту" в Україні і чому

Як сказав Євген Комаровський, в Україні, на відміну від Росії, немає критичної ситуації з поширення нового штаму коронавірусу "Дельта". Але ситуація може змінитися вже до осені, вже до вересня. Тому що в Росії зараз відбувається масова захворюваність саме "Дельтою". Але люди продовжують подорожувати. І українські, і російські туристи масово їдуть відпочивати до Туреччини і Єгипту, де так чи інакше їм доведеться контактувати. Як підкреслив Євген Комаровський – "наші нахапають і привезуть".

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Прогнозувати ж ситуацію в цілому популярний педіатр не став, лише зазначивши, що враховуючи ситуацію з медициною в країні в цілому – не завадить приготуватися до гіршого. Ще Євген Комаровський нагадав, що поширення коронавирусу прямо пов'язане з роботою вентиляційних систем. А вони в більшості приміщень в Україні далеко не в порядку. Тому хороша вентиляція офісу або квартири – один з дієвих методів профілактики коронавірусу.

А як же вакцина від COVID-19 та інші методи профілактики?

Так, щеплення – це основний спосіб захистити себе від будь-якого штаму коронавірусу, в тому числі і мутованої "Дельти": це Євген Комаровський заявляв і раніше. Педіатр радить вакцинуватися, щоб в разі зараження "Дельтою" хвороба пройшла в легкій формі, і уникнути попадання в реанімацію .

Також не забувайте носити маски, особливо в замкнутому приміщенні з поганою вентиляцією і скупченням людей. Не їдьте відпочивати до країн, які неблагополучні щодо захворюваності, ретельно провітрюйте приміщення і більше спілкуйтеся на свіжому повітрі, а не в закритих тісних приміщеннях.

Нагадаємо, раніше ми писали, чим небезпечний штам коронавірусу "Дельта".