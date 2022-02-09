Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон у Києві 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Мотивація жити

Стиль Зеленської

Love Is...

Women's power

25 років UFW

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Як зекономити на лікуванні зубів – ТОП-7 процедур догляду вдома та у стоматолога

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 лютого, 10:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо не вміти чистити зуби правильно, а ще ігнорувати відвідування стоматолога, то карієсу та інших проблем не уникнути. Як зберегти здоров'я зубів – в статті
Заощадити кошти на лікуванні зубів допоможуть ТОП-5 процедур догляду вдома та у стоматолога
Заощадити кошти на лікуванні зубів допоможуть ТОП-5 процедур догляду вдома та у стоматолога / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Зазвичай ми звертаємося до стоматолога вже тоді, коли симптоми очевидні , тобто на останніх стадіях захворювань На лікування зубів та ясен у такому разі витрачаються божевільні гроші і не один день, місяць, а іноді – рік.

Сьогодні, 9 лютого, у Міжнародний день стоматолога саме час дізнатися, які прості процедури догляду за порожниною рота потрібно зробити своєю рутиною, щоб мати здорові зуби та ясна – розповів про це доктор медичних наук, професор, стоматолог-ортопед. Олексій Біда.

Реклама

Олексій Біда
Олексій Біда / Фото: прес-служба

Статистика говорить про те, що 100% дорослого населення світу страждають на захворювання зубів і ясен. Більшості це заважає вільно говорити, посміхатися, жувати.

Реклама

А також проблеми с зубами негативно впливають на самооцінку, створюють дискомфорт і впливають на здоров'я всього організму. Щоб уникнути подібних ситуацій, важливо правильно і регулярно доглядати за зубами.

З чого має складатися щоденна гігієна ротової порожнини?

Насамперед – з банального правильного чищення зубів зубною щіткою. Покладати великі надії на електрощітки не потрібно. Навіть якщо ми придбали щітку, яку радять усі стоматологи, але не навчилися правильно чистити зуби, то не слід очікувати на магічний результат.

Щітка потрібно тримати під кутом 45⁰ по відношенню до поверхні зубів. Рухи повинні мати "вимітаючий" характер, тобто очищати зуби як із зовнішньої, так і внутрішньої частини щелепи. Захоплювати щіткою потрібно як видиму частину посмішки, та й жувальну частину зубної поверхні.

Загалом чистці зубів потрібно приділяти не менше 2-3 хвилин
Загалом чистці зубів потрібно приділяти не менше 2-3 хвилин / Фото: freepik.com

Реклама

Друга важлива складова – чищення та або ополіскування зубів водою після кожного прийому їжі , а особливо: липких солодощів та випічки, газованих напоїв, фруктових соків. Такі продукти гірше піддаються видаленню слиною, а залишаючись на зубах, стають місцем для розмноження бактерій та впливають на появу карієсу.

Третій крок – чищення та масаж ясен. Лінію ясен потрібно очищати щіткою теж, адже там можуть накопичуватися шкідливі бактерії. Роблячи масаж м'якої тканини щіткою, ми сприяємо зміцненню ясен.

Дістати шматочки їжі з важкодоступних місць допоможуть зубна нитка, іригатор, міжзубні йоржики.
Дістати шматочки їжі з важкодоступних місць допоможуть зубна нитка, іригатор, міжзубні йоржики. / Фото: Сьогодні

Не менше важливо чистити язик спеціальним скребком. На язику також утворюється наліт, який може переходити на зуби та ясна, викликаючи руйнування емалі та запалення ясен. Язик чиститься щонайменше двічі на день. До того ж, це допоможе запобігти утворенню неприємного запаху з рота.

Не забувайте про гігієну міжзубних проміжків, куди не дістає зубна щітка Для цього використовуються: зубна нитка, іригатор, міжзубні йоржики.

Що потрібно робити у стоматолога?

Профілактичний огляд у стоматолога-терапевта обов'язковий, він проводиться двічі на рік. Часто хвороби ротової порожнини проходять безсимптомно або ми самостійно не в змозі їх виявити.

До стоматолога треба ходити не тоді, коли болять зуби, а двічі на рік на профогляд
До стоматолога треба ходити не тоді, коли болять зуби, а двічі на рік на профогляд / Фото: freepik.com

До стоматолога треба йти, коли зуби не болять. Тільки планові відвідування допоможуть виявити захворювання зубів та ясен та ранніх стадіях, та зберегти здоров'я і красу зубів.

Також двічі на рік проводять професійну гігієну ротової порожнини. Домашня гігієна не дає 100% захисту ваших зубів та ясен від утворення нальоту та руйнування емалі, а ось чищення професійними засобами у стоматологічному кабінеті допоможе уникнути захворювань зубів та ясен. А ще – заощадити кошти на їхньому лікуванні.

А чи можна відбілити зуби без шкоди для емалі?

Олексій Біда не радить проводити процедуру відбілювання, хоча ця процедура дійсно ефективна і допомагає зробити емаль зуба світлішою. Однак перед тим, як робити будь-які маніпуляції, що стосуються вашого тіла, потрібно дізнатися про можливі негативні наслідки.

Процедура освітлення зубів полягає у застосуванні розчину перекису водню та вимиванні одного з важливих компонентів зубної емалі – мінералу гідроксиапатиту, – каже доктор медичних наук, професор, стоматолог-ортопед Олексій Біда, – Без цього мінералу емаль зуба стає не такою міцною, більш пористою та більш вразливою.

Коротше кажучи: відбілювання руйнує структуру зубів. Найбільшу шкоду серед подібних процедур завдають зубам набори для домашнього відбілювання, які відразу висвітлюють зуби на кілька тонів.

Відбілювання руйнує зуби, особливо шкідливі набори для домашнього відбілювання
Відбілювання руйнує зуби, особливо шкідливі набори для домашнього відбілювання / Фото: Depositphotos

Це означає, що розчин, що використовується в цих наборах, дуже агресивний і має негативний вплив на структуру емалі. Лікар-стоматолог, який перш за все піклується про ваше здоров'я, а не набивання гаманця, не стане наполягати на проведенні цієї процедури.

Читайте також: Як вибрати зубну щітку.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Куди поїхати на День закоханих
Дізнатись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Doodle Сьогодні
9 лютого. Двайт Девіс. 122 роки тому майбутній військовий міністр США, а тоді – простий американський студент Гарвардського університету з компанією двох друзів заснував найбільший тенісний турнір…
Історія дня - за хвилину
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Дізнатись!
Ukrainian Fashion Week
25 років моди в Україні
Новий сезон
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Афіша
Концерти лютого
Відвідати
Нестандартна краса
Чи підтримуєте ікону бодіпозитиву – Ліззо?
Інші моделі plus size
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
7 — 13 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти