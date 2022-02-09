Як зекономити на лікуванні зубів – ТОП-7 процедур догляду вдома та у стоматолога

Якщо не вміти чистити зуби правильно, а ще ігнорувати відвідування стоматолога, то карієсу та інших проблем не уникнути. Як зберегти здоров'я зубів – в статті

Заощадити кошти на лікуванні зубів допоможуть ТОП-5 процедур догляду вдома та у стоматолога / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Зазвичай ми звертаємося до стоматолога вже тоді, коли симптоми очевидні , тобто на останніх стадіях захворювань На лікування зубів та ясен у такому разі витрачаються божевільні гроші і не один день, місяць, а іноді – рік.

Сьогодні, 9 лютого, у Міжнародний день стоматолога саме час дізнатися, які прості процедури догляду за порожниною рота потрібно зробити своєю рутиною, щоб мати здорові зуби та ясна – розповів про це доктор медичних наук, професор, стоматолог-ортопед. Олексій Біда.

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Олексій Біда / Фото: прес-служба

Статистика говорить про те, що 100% дорослого населення світу страждають на захворювання зубів і ясен. Більшості це заважає вільно говорити, посміхатися, жувати.

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А також проблеми с зубами негативно впливають на самооцінку, створюють дискомфорт і впливають на здоров'я всього організму. Щоб уникнути подібних ситуацій, важливо правильно і регулярно доглядати за зубами.

З чого має складатися щоденна гігієна ротової порожнини?

Насамперед – з банального правильного чищення зубів зубною щіткою. Покладати великі надії на електрощітки не потрібно. Навіть якщо ми придбали щітку, яку радять усі стоматологи, але не навчилися правильно чистити зуби, то не слід очікувати на магічний результат.

Щітка потрібно тримати під кутом 45⁰ по відношенню до поверхні зубів. Рухи повинні мати "вимітаючий" характер, тобто очищати зуби як із зовнішньої, так і внутрішньої частини щелепи. Захоплювати щіткою потрібно як видиму частину посмішки, та й жувальну частину зубної поверхні.

Загалом чистці зубів потрібно приділяти не менше 2-3 хвилин / Фото: freepik.com

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Друга важлива складова – чищення та або ополіскування зубів водою після кожного прийому їжі , а особливо: липких солодощів та випічки, газованих напоїв, фруктових соків. Такі продукти гірше піддаються видаленню слиною, а залишаючись на зубах, стають місцем для розмноження бактерій та впливають на появу карієсу.

Третій крок – чищення та масаж ясен. Лінію ясен потрібно очищати щіткою теж, адже там можуть накопичуватися шкідливі бактерії. Роблячи масаж м'якої тканини щіткою, ми сприяємо зміцненню ясен.

Дістати шматочки їжі з важкодоступних місць допоможуть зубна нитка, іригатор, міжзубні йоржики. / Фото: Сьогодні

Не менше важливо чистити язик спеціальним скребком. На язику також утворюється наліт, який може переходити на зуби та ясна, викликаючи руйнування емалі та запалення ясен. Язик чиститься щонайменше двічі на день. До того ж, це допоможе запобігти утворенню неприємного запаху з рота.

Не забувайте про гігієну міжзубних проміжків, куди не дістає зубна щітка Для цього використовуються: зубна нитка, іригатор, міжзубні йоржики.

Що потрібно робити у стоматолога?

Профілактичний огляд у стоматолога-терапевта обов'язковий, він проводиться двічі на рік. Часто хвороби ротової порожнини проходять безсимптомно або ми самостійно не в змозі їх виявити.

До стоматолога треба ходити не тоді, коли болять зуби, а двічі на рік на профогляд / Фото: freepik.com

До стоматолога треба йти, коли зуби не болять. Тільки планові відвідування допоможуть виявити захворювання зубів та ясен та ранніх стадіях, та зберегти здоров'я і красу зубів.

Також двічі на рік проводять професійну гігієну ротової порожнини. Домашня гігієна не дає 100% захисту ваших зубів та ясен від утворення нальоту та руйнування емалі, а ось чищення професійними засобами у стоматологічному кабінеті допоможе уникнути захворювань зубів та ясен. А ще – заощадити кошти на їхньому лікуванні.

А чи можна відбілити зуби без шкоди для емалі?

Олексій Біда не радить проводити процедуру відбілювання, хоча ця процедура дійсно ефективна і допомагає зробити емаль зуба світлішою. Однак перед тим, як робити будь-які маніпуляції, що стосуються вашого тіла, потрібно дізнатися про можливі негативні наслідки.

Процедура освітлення зубів полягає у застосуванні розчину перекису водню та вимиванні одного з важливих компонентів зубної емалі – мінералу гідроксиапатиту, – каже доктор медичних наук, професор, стоматолог-ортопед Олексій Біда, – Без цього мінералу емаль зуба стає не такою міцною, більш пористою та більш вразливою.

Коротше кажучи: відбілювання руйнує структуру зубів. Найбільшу шкоду серед подібних процедур завдають зубам набори для домашнього відбілювання, які відразу висвітлюють зуби на кілька тонів.

Відбілювання руйнує зуби, особливо шкідливі набори для домашнього відбілювання / Фото: Depositphotos

Це означає, що розчин, що використовується в цих наборах, дуже агресивний і має негативний вплив на структуру емалі. Лікар-стоматолог, який перш за все піклується про ваше здоров'я, а не набивання гаманця, не стане наполягати на проведенні цієї процедури.

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