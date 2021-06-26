Як вибрати правильну зубну щітку: рекомендації стоматолога

Багато з нас, на жаль, неправильно чистять зуби і не вміють вибирати зубні щітки. А саме від цього гаджета догляду за зубами залежить їх здоров'я і краса

Будь-яку зубну щітку (або насадки до неї) слід міняти кожні три місяці / Фото: Сьогодні

Якщо ви чистите зуби 2 рази на день, але першою-ліпшою під руку в магазині щіткою, то тим самим позбавляєте свої зуби належного догляду. Сьогодні, 26 червня – День зубної щітки: відмінний привід, щоб розібратися чому ж так важливо правильно вибрати зубну щітку, яка з них найкраща і як чистити зуби правильно . А допоможе нам в цьому розібратися відомий лікар-стоматолог в червоному метелику, фахівець з 30-річним досвідом роботи, професор Ярослав Заблоцький .

Ярослав Заблоцький / Фото: прес-служба

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Яка різниця, який щіткою чистити зуби?

Деякі люди думають, що найголовніше в догляді за зубами – це як мінімум не забувати їх чистити. Але від того, наскільки щітка м'яка або жорстка і як добре здатна очистити зуби, залежить їхнє здоров'я.

Така, здавалося б, звичайна зубна щітка за сторіччя трансформувалася з простої дерев'яної палички до електричної зубної щітки. Саме електричну зубну щітку радить вибирати Ярослав Заблоцький, крім того, професор рекомендує довірити вибір цього "зубного гаджета" фахівцю.

- Краще дати можливість вибрати для вас зубну щітку вашому стомалологу-гігієністу, – каже Ярослав Заблоцький, – фахівець вибере потрібну модель щітки з урахуванням особливостей порожнини рота.

А ще покаже, як їй правильно користуватися, тобто буквально вкладе в вашу руку і продемонструє, якими рухами потрібно направляти зубну щітку і як чистити зуби. Саме не просто стоматолог, а стоматолог-гігієніст постійно стежить за новинками в світі зубних щіток.

Якщо ж такого фахівця немає, то при виборі зубної щітки звертайте увагу на наступні моменти:

Щітка повинна бути з м'якою щетиною, ворсинки – однакової довжини. Жорстка щетина може травмувати ясна і зубну емаль. Якщо купуєте ручну зубну щітку, то крім м'якості щетини, вибирайте щітку важче. Тому що дуже легкі механічні зубні щітки люди намагаються сильніше притискати до зубів, коли їх чистять. Насправді на очищення зубів це не впливає (щоб не накопичувався наліт, потрібно не забувати чистити зуби щодня), а ось зубну емаль пошкоджує, залишаючи в ній не видимі оку борозни. Щоб уникнути надмірного травмовані зубів під час чищення – купуйте електричні щітки. Такі щітки будь-якого бренду однозначно краще механічних, тому що, по-перше, електрична щітка важча і під час чистки менше травмує зуби, її не прагнуть вдавлювати в емаль.

Коли чистите зуби простий щіткою, не потрібно тиснути занадто сильно / Фото: freepik.com

Це факт, доведений Американською асоціацією стоматологів. А по-друге, при чищенні електричної щіткою процес догляду за зубами стає більш усвідомленим. Ви уважніше стежте за процесом і робите менше помилок, хоча багато хто з нас чистять зуби не в тому напрямку і неправильними рухами. А перевчитися потім досить складно.

А як правильно чистити зуби будь-щіткою?

Правильно доглядати за зубами досить просто: потрібно чистити їх 2 рази щодня і не забувати приходити раз на півроку на професійну чистку до стоматолога. Тримайте щітку так, щоб половина щетини була на зубі, а друга половина – на яснах (під кутом 45 градусів).

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Це потрібно для того, щоб гарненько позбутися залишків їжі між зубами і запобігти запальним процесам, пародонтиту. Також не забувайте про спеціальні йоржики для зубів і зубну нитку – саме вони допоможуть видалити залишки їжі з важкодоступних місць. І не забувайте кожні 3 місяці міняти механічну зубну щітку або насадку до електричної щітці.

Дітям до 10 років зуби допомагають чистити батьки / Фото: freepik.com

Не забувайте доглядати не тільки за власними зубами, з малих років вчіть цього дітей. Дітям до 10 років допомагайте чистити зуби, нехай малюки вчаться тримати зубну щітку правильно. А батьки потім допоможуть довести процес чистки до кінця. Молочні зуби теж обов'язково треба чистити, інакше їх вразить карієс і здоров'я зубів, ясен, ротової порожнини і не тільки вашого малюка постраждає.

Нагадаємо, що раніше ми писали, які ще бувають зубні щітки .