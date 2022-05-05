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Как самому приготовить антисептик и чем лучше обрабатывать руки от бактерий и вирусов

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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5 мая, 09:00
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Далеко не все антисептики, которые мы покупаем, действительно убивают вирусы и микробов. Какой антисептика защитит лучше и как его приготовить – в статье
Приготовить антисептик можно и самому, а обрабатывать руки от бактерий и вирусов лучше спиртовыми санитайзерами
Приготовить антисептик можно и самому, а обрабатывать руки от бактерий и вирусов лучше спиртовыми санитайзерами / Фото: unsplash.com

Сейчас соблюдать гигиену важно не только, чтобы защитить себя от коронавируса. Война с Россией привела к вспышкам инфекционных болезней, а у людей под обстрелами не всегда есть возможность элементарно помыть руки. Сегодня, 5 мая, во Всемирный день гигиены рук поговорим о том, какие антисептики действительно работают и можно ли их приготовить в домашних условиях. А помогла в этом разобраться врач-инфекционист Олена Бидованец.

Олэна Бидованец
Олэна Бидованец / Фото: пресс-служба

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Изначально важно уметь правильно пользоваться антисептиками, делать это нужно каждый раз после контакта с поверхностью всех потенциально загрязненных предметов. Особенно если после этого мы касаемся слизистых оболочек (глаз, носа, рта). А делаем мы это часто и непроизвольно.

Как правильно мыть руки и обрабатывать санитайзером

Обрабатывать руки также нужно после поездки в общественном транспорте. Мыть руки тоже важно: тщательное мытье рук с мылом (мыть следует 40-60 секунд) равнозначно пользованию антисептиком (наносите в течение 30 секунд). После использования антисептика, чтобы кожа рук не слишком сохла, можно взять крем для увлажнения.

Тщательное мытье рук с мылом (мыть следует 40-60 секунд) равнозначно пользованию антисептиком
Тщательное мытье рук с мылом (мыть следует 40-60 секунд) равнозначно пользованию антисептиком / Фото: freepik.com

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Количество раствора, необходимое для дезинфекции – 3 мл (это примерно равно количеству, когда ладонь "лодочкой"). То есть это не 2-3 "пшика", а больше. Особенно тщательно нужно обрабатывать участки около ногтей.

В состав антисептика должны входить 60-80% спирта (этилового, пропилового, изопропилового) или 2% хлоргексидина. ВООЗ рекомендует для минимизации риска заражения коронавирусом пользоваться антисептиками с содержанием спирта на менее 60%, а лучше 80%. Подойдут и антисептики с содержанием хлоргексидина (2%).

Как приготовить антисептик для рук

Чтобы приговорить антисептик самостоятельно, нужно смешать 800 мл этилового спирта, 40 мл перекиси водорода и 15 мл глицерина. Делать это желательно в стеклянной емкости. Можно добавить немного кипяченой или дистиллированной воды.

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Смешать 800 мл этилового спирта, 40 мл перекиси водорода и 15 мл глицерина – и домашний антисептик готов
Смешать 800 мл этилового спирта, 40 мл перекиси водорода и 15 мл глицерина – и домашний антисептик готов / Фото: freepik.com

Глицерин нужно добавлять обязательно, так как он увлажняет кожу и помогает ей лучше переносить постоянное использование спиртосодержащего спрея. Хранить антисептик нужно при комнатной температуре, в темном месте и далеко от огня. Можно разлить средство в небольшие емкости. Сейчас такие продаются даже с дозатором.

Также ранее мы писали, как еще правильно обрабатывать руки санитайзером.

А еще узнайте, как правильно наносить маски для лица.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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