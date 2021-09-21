Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Стрілянина в університеті в Пермі Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"

Модні сукні весни 2022

Трендові сумки осені 2021

У чому користь горіхів

Секрети краси Софі Лорен

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Life Здорово

Як правильно наносити маски для обличчя

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
21 вересня, 08:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Живильні і очищаючі маски наносяться на обличчя по-різному, також змивати маску потрібно за певною схемою. Як отримати максимум ефекту від маски – в статті
Маски для обличчя важливо не тільки правильно наносити, але і змивати
Маски для обличчя важливо не тільки правильно наносити, але і змивати / Фото: freepik.com

Домашні маски для обличчя з сметани, полуниці та інших харчових продуктів дають лише короткостроковий ефект. Які маски для обличчя дійсно працюють, як їх правильно наносити і змивати, чому не можна перетримувати маски на обличчі – розповіла косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодім
Яна Коркодім / Фото: пресслужба

Що краще – маски з продуктів або вже готові?

Реклама

Маски з "підручних засобів" – сметани, ягід, кефіру та інших продуктів освіжать обличчя, але не замінять професійних масок, склад яких ретельно підібраний. Важливий момент – у кожного продукту зі сфери харчування або косметології є харчова і косметологічна фракція. Так ось, харчова фракція менш концентрована, ніж косметологічна.

Читайте також:

Оскільки її розщеплення в організмі орієнтоване на потрапляння в шлунок і вплив агресивного шлункового соку. Людська ж шкіра харчові фракції в чистому вигляді не сприймає: щоб отримати дійсно тривалий ефект, маски з продуктів доведеться використовувати щодня. Що нереально для сучасної жінки (і чоловіка), дуже затратно по часу.

Реклама

Після домашніх масок шкіра дійсно стає свіже, але тільки за рахунок "розбухання" верхнього шару шкіри – епідермісу. Як тільки лусочки епідермісу знову висохнуть, ефект від такої маски зійде нанівець. Тому для повноцінного очищення і живлення шкіри потрібні професійні маски, які важливо правильно наносити і видаляти.

Яку маску для обличчя вибрати?

Користуйтеся тільки придатними для вашого типу шкіри засобами, масками – також. І тут важлива консультація лікаря – далеко не всі інгредієнти, які входять до складу "готових" масок можуть вам підходити.

Маски бувають двох типів: очищають і живильні (зволожуючі)
Маски бувають двох типів: очищають і живильні (зволожуючі) / Фото: Pexels

Реклама

Взагалі маски діляться на 2 типу: очищаючі і живильні (зволожуючі). Восени, як і в будь-який час року обличчя потрібно очищати, а також більше живити, ніж зволожувати (ми інтенсивно зволожували шкіру в спекотний літній період).

Як же досягти максимального ефекту від маски для обличчя?

Будь-яку маску для обличчя слід наносити на очищену шкіру. Спочатку слід умитися, протерти обличчя тоніком і лише потім наносити засіб.

Очищуючі маски наносять спочатку на ніс, потім – на лоб і підборіддя, потім – щоки
Очищуючі маски наносять спочатку на ніс, потім – на лоб і підборіддя, потім – щоки / Фото: Колаж: Сьогодні

Очищаючі маски наносять по схемі: ніс – лоб – підборіддя, потім лише інші частини обличчя (шию не чіпаємо). Оскільки ніс, лоб і підборіддя потребують більш інтенсивного очищеннія ніж щоки або область навколо губ. Живильні / зволожуючі маски починають наносити з зони навколо очей (якщо це допускає інструкція, уважно її читайте кожен раз).

Живильні маски наносять спочатку під очі (якщо передбачено інструкцією), потім – на щоки
Живильні маски наносять спочатку під очі (якщо передбачено інструкцією), потім – на щоки / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо рекомендацій наносити маску під очі немає, тоді починаємо наносити живильну маску на щоки, потім – на шию і закінчуємо нанесенням на лоб, шию і ніс. Будь-яку маску тримаємо рівно стільки, скільки вказано в інструкції і потім правильно видаляємо.

Як же правильно змивати маску з обличчя?

Маски видаляють з шкіри за принципом "зняти маску через руки". І багато хто робить це неправильно, просто підставляючи обличчя під воду. А потрібно спочатку намочити руки, потім обличчя, потім знову руки і легкими масажними рухами зняти маску, постійно змиваючи її залишки з шкіри рук.

Читайте також:

І так далі, поки обличчя не стане повністю чистим. Після цього не забудьте протерти обличчя тоніком і нанести свій доглядовий крем. Зараз замість нічного крему з'явилися спеціальний нічні маски, які можна тримати на обличчі всю ніч. Але тільки якщо це зазначено в інструкції!

А чи можна тримати маску довго так, напевно, ефективніше?

Ні, невірно вважати, що чим довше ви потримайте маску на обличчі – тим краще буде від неї ефект. Дотримуйтесь рекомендації і завжди уважно читайте інструкції. Якщо там написано, що маску треба тримати 3 хвилини – тримайте тільки 3 хвилини. Якщо 15 – то тримайте 15 хвилин.

Саме такий період часу розрахована концентрація речовин, що входять до складу маски. Якщо перетримувати маски, то компоненти будуть витягати вологу з вашої шкіри і можна отримати зовсім зворотній ефект .

Також раніше ми писали, що робити при алергії на медичну маску.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Найближчі події

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
MUST HAVE
Beauty-покупки вересня
Придбати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Вибрати професійного косметолога
Як це краще зробити?
Лайфхак дня
Як підготуватися до подорожі на авто
Хакнути
Новий кадр зі знімань сіквелу "Секс та місто"
Осінь у великому місті
Головні івенти вересня
Спланувати дозвілля
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 вересня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Ніч в готелі на Мальдівах за мільйон гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як ми потрапили у місце, де знімали сцени з "Гаррі Поттера"
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Чек-лист вересня
10 речей, які треба встигнути зробити
Хочу дізнатися!
ТОР-5 фавориток редакції за звання
Miss Ukraine-2021
1/2
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти