Як розпізнати анемію і чому сезонного недокрів'я не буває

Анемія, яка забирає життєву енергію, викликається не тільки дефіцитом заліза

Анемія або недокрів'я змушує нас відчувати себе слабкими і "розбитими", викликається захворювання в основному нестачею заліза в організмі . Але з сезонним дефіцитом вітамінів це ніяк не пов'язано. Чому не існує сезонної анемії, навіщо нам так необхідно залізо, як розпізнати недокрів'я і чим небезпечне самолікування – розповіла терапевт, сімейний лікар, фахівець УЗД-діагностики Анна Красюк .

Ганна Красюк

Чому сезонна анемія – це фейк

Почнемо з того, що якщо ігнорувати дефіцит будь-яких елементів в організмі, в тому числі викликали анемію, то можна завдати своєму організму непоправної шкоди. Дефіцит будь-яких вітамінів часто пов'язують з сезонністю, особливо ранньою весною. Організм в стресі після тривалої зими, тепличні овочі і фрукти не мають такої цінності, як сезонні тощо. Все це так, проте до анемії не має ніякого відношення.

Недокрів'я викликається гострим дефіцитом заліза – це відбувається в середньому в 9 випадках з 10. Рідше, в 1 з 10 випадках недокрів'я викликає нестача вітаміну В12 (цианокоболамина) або фолієвої кислоти (фолатів групи В9). Як бачите, найчастіше причиною розвитку анемії є саме дефіцит заліза.

Але залізо не відноситься до вітамінів, а якщо в організмі відбувається недолік цього мікроелемента, то значить процес розвитку недокрів'я був тривалим. І організм сам вже не справляється з проблемою, потрібно обов'язково грамотно лікувати такий стан .

Навіщо нам залізо, причому тут недокрів'я і навіщо здавати аналізи

Залізо необхідно всім без винятку клітин нашого організму, під час кожного серцевого скорочення. Недооцінювати його вплив і роль в організмі не варто: цей елемент відіграє головну роль в транспорті кисню, синтезі ДНК і метаболізмі м'язової тканини.

Знижений гемоглобін сигналізує про анемію Фото: freepik.com

Завдяки своїй високій реакційній здатності залізо завжди пов'язано з білками. Щоб зрозуміти, є чи ні в організмі дефіцит заліза, необхідно пройти лабораторне дослідження крові – як мінімум аналіз на гемоглобін (НВ). У нормі показники НВ такі:

130 – у чоловіків;

120 – у жінок;

110 – у дітей.

Все що нижче цих референтних значень – ознака нестачі заліза різного ступеня. Також лаборанти оцінюють інші показники в співвідношенні з НВ, а ще буває прихований перебіг анемії, коли є потреба у додатковому аналіз крові на феритин (складний білковий комплекс заліза). Тому якщо лікар призначає такі аналізи – не дивуйтеся, їх необхідно здати.

У кого найчастіше виникає анемія?

Дефіцит заліза виникає в ряді випадків, пов'язаних зі спадковістю, травмами, втратою крові, проблемами з метаболізмом або харчуванням. Анемія часто виникає:

у жінок, оскільки кожен місяць вони втрачають кров разом з менструацією;

у вагітних, навіть існує таке поняття, як анемія вагітних;

в разі травми або при інших причинах, що викликали кровотечу;

у маленьких дітей, людей похилого віку, коли рівень засвоюваного заліза пов'язаний з віком;

при захворюваннях органів травлення, інфекціях, глистовихінвазіях;

а також при виснажливих дієтах, голодуванні, незбалансоване харчування.

Як розпізнати анемію і що буде, якщо не лікувати недокрів'я

Часто недокрів'я "маскується" під інші стани: швидка стомлюваність, сонливість, дратівливість, зниження уваги і пам'яті, зниження лібідо.

Це неспецифічні симптоми, які щодня турбують сотні тисяч людей і можуть бути викликані не тільки анемією, а також стресом або іншими проблемами зі здоров'ям. Але якщо день у день хочеться спати і проривається назовні дратівливість, то варто піти і здати кров на НВ. Якщо показники нижче норми, то ігнорувати хворобу не можна.

Надалі, при ще більш значущому зниженні НВ ситуація погіршується:

виникають "мушки" перед очима. ламкість нігтів і волосся. з'являються "заїди" в куточках губ. виражена блідість шкіри. відчуття браку повітря при незначному фізичні активності, прискорене серцебиття. виражене запаморочення при різкій зміні положення тіла в просторі. болю в області серця.

Чи обов'язково здавати кров на НВ і як це правильно зробити

Здати кров на гемоглобін можна в будь-якій лабораторії, оснащеної автоматичним аналізатором. Тобто підрахунок результату краще довірити машині, оскільки це виключає помилку (людський фактор).

Здавати краще венозну кров натщесерце, вранці, припустимо випити трохи чистої води. Напередодні аналізу краще уникати провокуючих чинників впливу на організм (алкоголь, переїдання, куріння).

Чи можна самому вилікувати анемію?

Якщо у людини вже є зміни в аналізі крові або загальний стан, характерні для залізодефіцитної анемії, то її слід лікувати професійно і медикаментозно. Оскільки після початку перших змін в крові і клінічних проявів хвороби могли пройти роки.

Самолікування анемії таблетками або травами – небезпечно Фото: Depositphotos

Ресурси організму, який роками намагався компенсувати втрати заліза, повністю вичерпалися. Вилікувати анемію тільки правильними продуктами вже не вийде. А подальші профілактичні заходи без вживання препаратів заліза будуть не ефективними.

Самолікування неприпустимо, оскільки можна припустити серйозні хвороби, "маскуються" під анемію. Також тільки лікар індивідуально підбирає дозу заліза, спосіб введення його в організм і тривалість курсу лікування.

Крім цього призначається підтримує курс лікування, потрібно буде контролювати показники крові в динаміці. Якщо все це не дотримуватися, то результати терапії будуть нівельовані або саме лікування не дасть ефекту.

І ще кілька корисних порад

Щоб не допустити недокрів'я, дотримуйтеся простих, але дієвих порад:

раз на рік здавайте загальний аналіз крові, навіть якщо немає скарг на здоров'я. більше проводите часу на свіжому повітрі, ходіть пішки, включіть в своє життя спорт в будь-якому зручному для вас прояві. вживайте щодня нерафіновані жири рослинного походження, сезонні фрукти, овочі і ягоди, морепродукти, бобові. пийте достатньо води, а також фруктових морсів. вчіться міняти своє ставлення до негативних ситуацій в житті, уникати стресів і позбавлятися від них. спіть не менше 7-8 годин на добу, намагайтеся виключити всі можливі крайності і не вдаватися до них.

Нагадаємо також, що вчені нещодавно довели, що сочевиця – потужний природний джерело заліза .

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