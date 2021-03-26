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Вчені назвали потужне джерело заліза і амінокислот

Сьогодні, 21:40

Поповнити запаси заліза в організмі і уникнути анемії допоможуть страви з сочевиці

Сочевиця або даал – ідеальний засоб для збагачення залізом і іншими мікроелементами. Саме залізо необхідно для повноцінної роботи всього організму. Ефективність сочевиці, як природного джерела цього елемента, підтвердили вчені: результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients.

Чечевиця – відмінне природне джерело заліза
Чечевиця – відмінне природне джерело заліза
Фото: Pixabay

Залізо нам необхідно, оскільки воно є складовою частиною безлічі ферментів і білків, без яких неможливі обмінні процеси. Також залізо допомагає імунній системі справлятися з вірусами і бактеріями. Сочевиця корисна жінкам, оскільки вони частіше хворіють недокрів'ям (анемію). Саме брак заліза призводить до розвитку анемії, а жінки з-за щомісячної менструації втрачають досить крові. Медики підтвердили, що саме даал, бобова культура, яка добре насичує організм залізом.

Важливий момент: сочевиця відмінно підходить для весняного раціону, схуднення і поста: вона багата на рослинний білок, який засвоюється краще тваринного.

Ще кілька порад:

  • Вибираючи сочевицю, подумайте, що саме ви будете з неї готувати.Зелена сочевиця (це недозрілі плоди) зазвичай коштує дешевше. Вона добра тим, що не так розварюється, як червона. Червоний даал більше підходить для супів та пюре. З коричневої сочевиці виходять смачні запіканки.
  • Важливий момент – сочевицю перед варінням краще замочувати, щоб організм її потім краще засвоїв. Якщо вже є хронічні захворювання шлунка, кишкывника, схильність до метеоризму або вся травна система занадто чутлива, то від сочевиці краще утриматися.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як їсти бобові, щоб не було метеоризму.

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