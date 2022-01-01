Як полегшити похмілля на Новий рік та Різдво – домашні лайфхаки

Огірковий розсіл, аспірин чи спиртне після бурхливого алкогольного возлиття не допоможуть, навпаки – можуть зашкодити. Що робити, якщо перепив алкоголю – у статті

Полегшити похмілля на Новий рік та Різдво допоможе чиста вода, а не розсол / Фото: Колаж: Сьогодні

Ранок після новорічної вечірки може розпочатися з головного болю, нудоти, сухості у роті – це ознаки похмілля. Як впоратися з похміллям без шкоди здоров'ю – розбиваємось із експертами.

Чому не працюють розсіл від похмілля та інші методи

Огірковий або капустяний розсіл – відомий народний спосіб лікування похмілля. Але цей засіб не допоможе відновити втрату рідини і допомогти зневодненню, яке виникає при похмілля, пише МОЗ України .

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У розсолах з-під маринованих овочів багато солі, а сіль ще більше сприяє набрякам, також призводить до здуття живота, печії, які посилюються після похмілля . Якщо у вас до того ж підвищений тиск, то від розсолу варто відмовитися, оскільки в ньому велика концентрація натрію. Також не похмеляйтесь розсолом при проблемах із травленням, виразковій хворобі тощо.

Не слід похмелятися алкоголем на ранок після вечірки, тому що похмілля ще більше затягнеться / Фото: freepik.com

Будьте обережнішими також з анальгетиками: так, щоб зняти головний біль викликані похміллям, деякі п'ю аспірин або парацетамол. Однак приймати парацетамол з алкоголем або відразу після категорично не рекомендовано, оскільки що обидва мають токсичну дію на печінку. Як зазначає гастроентеролог Євгенія Бєлінська , такий "коктейль" при несприятливому збігу обставин загрожує розвитком токсичного гепатиту

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Не слід похмелятися алкоголем на ранок після вечірки, бо похмілля так ще більше затягнеться. Утримайтеся кілька діб від алкоголю взагалі, якщо напередодні перебрали.

Що робити, якщо перепив алкоголю?

Похмільний синдром виникає через зневоднення організму, тому нам так часто хочеться до туалету. Разом з рідиною організм залишають корисні мінерали – електроліти, у результаті людина відчуває сильну спрагу. Також спрага викликає підвищення рівня цукру в крові через вживання алкогольних напоїв.

Щоб уникнути зневоднення організму після вживання алкоголю, більше пийте чисту питну воду / Фото: unsplash.com

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Щоб уникнути зневоднення організму після вживання алкоголю, більше пийте, але не розсіл – а чисту питну воду. Це допомагає знизити інтоксикацію організму.

Також допоможуть швидше вивести алкоголь прогулянка на свіжому повітрі, оскільки виводиться спиртне з організму, крім сечі ще й з диханням. Остаточне полегшення прийде, коли організм виведе токсичні продукти метаболізму алкоголю, відновиться рівень рідини, мозкова активність.

Не варто налягати на каву, оскільки кава – сильне сечогінне і може ще більше посилити зневоднення. Також не голодуйте з похмілля: жирну їжу зараз сісти не варто, їжте потроху кисломолочні продукти, вівсянку, яблука. Пам'ятайте, що єдиний спосіб уникнути похмілля – це пити менше алкоголю і не забувати при цьому про чисту воду, а солодкы газовані напої навпаки, слід знизити або виключити.

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