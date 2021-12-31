Як пережити новорічне застілля 2022 або Різдво та не заробити похмілля

Харчування у звичайному режимі, мінімум майонезних заправок та страви зі свіжих продуктів допоможуть уникнути переїдання та отруєння. А ще – більше рухайтеся та пийте воду

Щоб не переїсти і не заробити похмілля на Новий рік 2022 та Різдво, їжте в міру, пийте воду та рухайтеся / Фото: Колаж: Сьогодні

Ферменти не врятують вас від переїдання за святковим столом , а уникнути отруєнь та проблем із травленням у період свят допоможе зважений підхід до харчування. Як пережити новорічний бенкет – розповіла гастроентеролог Євгенія Бєлінська .

Євгенія Белінська / Фото: пресслужба

Реклама

Чому ми переїдаємо на Новий рік постійно?

Виважено підійти до приготування святкового меню та уникнути проблем із травленням у новорічні свята вдається далеко не всім. По-перше, ще сильна звичка відкладання продуктів до новорічного столу. У деяких сім'ях навіть зараз заборонено розпочинати святкову трапезу до бою курантів. У результаті бажання потім надолужити упущене призводило до переїдання.

Щоб у саму новорічну ніч не накидатися на їжу, вже зараз, напередодні свята та безпосередньо 31 грудня харчуйтесь у звичайному для вас режимі . Ту ж ікру, червону рибу та інші делікатеси не тримайте саме на новорічну ніч: не важко розділити їх і на передсвяткові прийоми їжі.

А як уникнути харчового отруєння на Новий рік?

Готуйте стільки їжі, скільки зможе вмістити ваш холодильник, не більше. Зберігання страв на балконі або за кімнатної температури підвищує ризик харчової токсикоінфекції. Звичайно, ставтеся до покупок серйозно, вибирайте якісні продукти .

Реклама

У супермаркеті чи на ринку, особливо за знижками, є спокуса купити більше, ніж треба. Вибирайте декілька продуктів, але якісних, які ви зможете повністю "пустити" на приготування новорічного меню та швидко з'їсти.

Уникайте великої кількості майонезних заправок, а борошняне та цукерки можна замінити екзотичними фруктами / Фото: freepik.com

Уникайте великої кількості майонезних заправок, навіть якщо готуватимете домашній майонезний соус. Тому що сирі яйця, основа майонезу – не найбезпечніший продукт, особливо для вагітних, мам, що годують, і дітей.

Велика кількість борошняних виробів та цукерок можна замінити екзотичними фруктами – це і смачно, і корисно, і не так, як щодня.

Реклама

Які таблетки допоможуть не п'яніти і не переїсти, чи може ферменти?

Прийом активованого вугілля, рослинної олії перед алкогольними виливами або закушування спиртних напоєм жирною їжею – так собі "лайфхаки". Ефект буде зворотним, жирна, важка їжа розтягне процес сп'яніння, і ви ризикуєте впитати більше норми.

Те саме стосується прийому активованого вугілля : він може зробити сорбуючий ефект тільки в тому випадку, якщо був прийнятий протягом 30 хвилин після вживання спиртного. І етанол активоване вугілля не пов'язує, тому сенсу в такому захисті немає. Як і в прийнятті рослинної олії, яка посилює виділення жовчі, особливо якщо у вас є проблеми із травленням.

Улюблене питання пацієнтів про ферменти, чи потрібно їх пити?,- Каже Євгенія Бєлінська,- Якщо ваш лікар їх рекомендував, то дотримуйтесь його рекомендацій, але враховуйте адекватність дозування. Загалом при проблемах із травленням важливо обговорити превентивні (попереджувальні) заходи зі своїм гастроентерологом: це стосується і харчових обмежень, і медикаментозної підтримки.

Приймати ферменти у таблетках "для профілактики" не варто, краще стежити за обсягом і якістю їжі, що поглинається. І пам'ятайте, щоб ранок після свята був радісним, їжте та пийте в межах здорового глузду. Не об'їдайтеся борошняним, жирним і смаженим, віддайте перевагу салатам з легкими заправками.

Частіше вставайте з-за столу, рухайтеся, адже алкоголь та смачна їжа залишиться у цьому світі після свят / Фото: freepik.com

Фрукти, особливо екзотичні та морепродукти з'їдайте в кілька присістів, щоб уникнути алергічної реакції. Пам'ятайте, алкоголь та смачна їжа залишиться у цьому світі і після свята, зовсім не обов'язково "йти на рекорд" у новорічну ніч.

Читайте також: " Як самій зробити трендовий новорічний манікюр 2022 року.