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Як і де купити інсулін у Києві – адреси аптек

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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2 березня, 16:00
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По можливості, передайте цю інформацію близьким, родичам, сусідам, які хворіють на цукровий діабет. Наводимо список аптек на 2 березня
Де придбати інсулін у Києві
Де придбати інсулін у Києві / Фото: freepik.com, unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Запишіть та збережіть список аптек Києва, які працюють у штатному режимі. Для людей, хворих на цукровий діабет, придбати інсулін можна за електронними або паперовими рецептами. Інформацію опублікували на сайті КМДА, а також повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбур.

Для людей, що потребують інсулінотерапії – це жеттєвонеобхідні ліки. Важливо, щоб вони володіли інформацією про те, які аптеки працюють і про те, що вони безвідмовно приймають як електронні так і паперові рецепти.

Як отримати рецепт

Паперовий рецепт отримати можна у лікаря, з яким ви підписали декларацію (у Центрах первинної медико-санітарної допомоги). Також можна звернутися до вузького спеціаліста (до Консультативно-діагностичного центру). Хворим чи їхнім представникам потрібно особисто звернутися до закладів. Попередньо записуватися не потрібно! Головне – звертайте увагу на комендантську годину. В цей час не можна покидати свої домівки!

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Якщо ви знаєте, що ваш сусід або знайомий страждає на цукровий діабет, дізнайтеся, чи їм не потрібна допомога.

Особливо, якщо ви знаєте самотніх людей похилого віку. Їм важко орієнтуватися в інформаційному потоці та зрозуміти, куди треба йти. Допоможіть їм! Якщо у вас є можливість, сходіть самі та купіть їм ліки.

Варто знати, що, крім інсулінів, паперові рецепти діють і на життєво необхідні ліки для хронічних хворих, а також препарати, що відпускаються за програмою "Доступні ліки".

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Список аптек

Нижче наведено список комунальних аптек, який працюють сьогодні, 2 березня (цей список може змінюватися. Все залежить від безпеки):

Аптека №125 пункт №1 вул. Підвисоцького, 4-А;

Аптека №27 вул. Богдана Хмельницького, 42 ІНСУЛІНИ;

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Аптека №1 вул. Володимирська, 51/55 ІНСУЛІНИ;

Аптека №38 вул. Вацлава Гавела, 75 ІНСУЛІНИ;

Аптека №110 вул. Гарматна, 16/85;

Аптека №75 пр-т Перемоги, 104 ІНСУЛІНИ;

Аптека №59 пр-т Маяковського, 47 ІНСУЛІНИ;

Аптека №119 пр-т Маяковського,15 ІНСУЛІНИ;

Аптека №102 пункт №1 Харківське шосе 121;

Аптека №109 пункт №1 Краківська 13;

Аптека №104 Зодчих, 50;

Аптека №107 Вербицького, 5 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 64 Маршала Якубовського,6 ІНСУЛІНИ;

Аптека №40 Зої Гайдай, 5;

Аптека №7 Січових Стрільців, 10 ІНСУЛІНИ;

Аптека №57 Героїв Дніпра, 18;

Аптека №74 Маршала Тимошенка,14 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 44 Героїв Сталінграду, 27 ІНСУЛІНИ;

Аптека №126 Джона Маккейна, 35а;

Аптека № 35 Данили Щераківського, 32/38;

Аптека №87 Ревуцького, 16а ІНСУЛІНИ;

Аптека №102 Юрія Пасхаліна, 4/6 ІНСУЛІНИ;

Аптека №113 Юрія Гагаріна, 2/35 ІНСУЛІНИ;

Аптека №106 Березняківська, 8 ІНСУЛІНИ;

Аптека №109 Раїси Окіпної, 9 ІНСУЛІНИ;

Аптека №105 Миколайчука Івана 3 А;

Аптека №30 Алматинська, 103 /1 ІНСУЛІНИ

Аптека №55 Дніпроводська, 13/1;

Аптека №51 Свободи, 22 ІНСУЛІНИ;

Аптека №79 бульвар Перова,15 ІНСУЛІНИ;

Аптека №63 Кубанської України, 26;

Аптека №17 пункт 1 проспект Лобановського,2 ІНСУЛІНИ

Аптека №54 Вацлава Гавела, 6/7А приміщення 10

Аптека №128 Героїв Севастополя, 44/10 ІНСУЛІНИ;

Аптека №77 Миропільська,1;

Аптека №81 пр-т Маяковського ,73;

Аптека №109 пункт 2 Ентузіастів 13-А;

Аптека №83 Драйзера,8;

Аптека №130 Щербаківського Данила,60 ІНСУЛІНИ;

Аптека №46 вул. Костянтинівська, 1/2 ІНСУЛІНИ;

Аптека №74 пункт №1 вул. Тимошенка, 14;

Аптека №51 пр-т Свободи, 22 ІНСУЛІНИ;

Аптека №90 вул. Ісаакяна, 2 ІНСУЛІНИ;

Аптека №95 вул. Івана Виговського, 14;

Аптека №127 вул. Васильківська, 55;

Аптека №71 вул. Пшенична, 16;

Аптека № 3 пр-т Романа Шухевича, 2-В;

Аптека № 101 пр-т Соборності, 6;

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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