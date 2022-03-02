Как и где купить инсулин в Киеве – адреса аптек

По возможности, передайте эту информацию близким, родственникам, соседям, который болеют на сахарный диабет. Приводим список аптек на 2 марта

Где купить инсулин в Киеве / Фото: freepik.com, unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Запишите и сохраните список аптек Киева, которые работают в штатном режиме. Для людей, больных на сахарный диабет, купить инсулин можно по электронным или бумажным рецептам. Информацию опубликовали на сайте КГГА, а также сообщила директор Департамента охраны здоровья Валентина Гинзбур.

Для людей, нуждающихся в инсулинотерапии – это жизненно необходимые лекарства. Важно, чтобы они владели информацией о том, какие аптеки работают и о том, что они безотказно принимают как электронные, так и бумажные рецепты.

Как получить рецепт

Бумажный рецепт получить можно у доктора, с которым вы подписали декларацию (в Центрах первичной медико-санитарной помощи). Также можно обратиться к узкому специалисту (в Консультативно-диагностический центр). Больным или их представителям нужно лично обратиться в учреждения. Предварительно записываться не нужно! Главное – обращайте внимание на комендантский час. В это время нельзя покидать свои дома!

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Если вы знаете, что ваш сосед или знакомый страдает на сахарный диабет, узнайте, не нужна ли им помощь.

Особенно, если вы знаете одиноких пожилых людей. Им тяжело ориентироваться в информационном потоке и понять, куда нужно идти. Помогите им! Если у вас есть возможность, сходите сами и купите им лекарства.

Стоит знать, что кроме инсулинов бумажные рецепты действуют и на жизненно необходимые лекарства для хронических больных, а также препараты, отпускаемые по программе "Доступні ліки".

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Список аптек

Ниже приведен список коммунальных аптек, который работают сегодня, 2 марта (этот список может меняться. Все зависит от безопасности):

Аптека №125 пункт №1 вул. Підвисоцького, 4-А;

Аптека №27 вул. Богдана Хмельницького, 42 ІНСУЛІНИ;

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Аптека №1 вул. Володимирська, 51/55 ІНСУЛІНИ;

Аптека №38 вул. Вацлава Гавела, 75 ІНСУЛІНИ;

Аптека №110 вул. Гарматна, 16/85;

Аптека №75 пр-т Перемоги, 104 ІНСУЛІНИ;

Аптека №59 пр-т Маяковського, 47 ІНСУЛІНИ;

Аптека №119 пр-т Маяковського,15 ІНСУЛІНИ;

Аптека №102 пункт №1 Харківське шосе 121;

Аптека №109 пункт №1 Краківська 13;

Аптека №104 Зодчих, 50;

Аптека №107 Вербицького, 5 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 64 Маршала Якубовського,6 ІНСУЛІНИ;

Аптека №40 Зої Гайдай, 5;

Аптека №7 Січових Стрільців, 10 ІНСУЛІНИ;

Аптека №57 Героїв Дніпра, 18;

Аптека №74 Маршала Тимошенка,14 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 44 Героїв Сталінграду, 27 ІНСУЛІНИ;

Аптека №126 Джона Маккейна, 35а;

Аптека № 35 Данили Щераківського, 32/38;

Аптека №87 Ревуцького, 16а ІНСУЛІНИ;

Аптека №102 Юрія Пасхаліна, 4/6 ІНСУЛІНИ;

Аптека №113 Юрія Гагаріна, 2/35 ІНСУЛІНИ;

Аптека №106 Березняківська, 8 ІНСУЛІНИ;

Аптека №109 Раїси Окіпної, 9 ІНСУЛІНИ;

Аптека №105 Миколайчука Івана 3 А;

Аптека №30 Алматинська, 103 /1 ІНСУЛІНИ

Аптека №55 Дніпроводська, 13/1;

Аптека №51 Свободи, 22 ІНСУЛІНИ;

Аптека №79 бульвар Перова,15 ІНСУЛІНИ;

Аптека №63 Кубанської України, 26;

Аптека №17 пункт 1 проспект Лобановського,2 ІНСУЛІНИ

Аптека №54 Вацлава Гавела, 6/7А приміщення 10

Аптека №128 Героїв Севастополя, 44/10 ІНСУЛІНИ;

Аптека №77 Миропільська,1;

Аптека №81 пр-т Маяковського ,73;

Аптека №109 пункт 2 Ентузіастів 13-А;

Аптека №83 Драйзера,8;

Аптека №130 Щербаківського Данила,60 ІНСУЛІНИ;

Аптека №46 вул. Костянтинівська, 1/2 ІНСУЛІНИ;

Аптека №74 пункт №1 вул. Тимошенка, 14;

Аптека №51 пр-т Свободи, 22 ІНСУЛІНИ;

Аптека №90 вул. Ісаакяна, 2 ІНСУЛІНИ;

Аптека №95 вул. Івана Виговського, 14;

Аптека №127 вул. Васильківська, 55;

Аптека №71 вул. Пшенична, 16;

Аптека № 3 пр-т Романа Шухевича, 2-В;

Аптека № 101 пр-т Соборності, 6;

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