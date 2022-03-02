Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как и где купить инсулин в Киеве – адреса аптек

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 марта, 16:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По возможности, передайте эту информацию близким, родственникам, соседям, который болеют на сахарный диабет. Приводим список аптек на 2 марта
Где купить инсулин в Киеве
Где купить инсулин в Киеве / Фото: freepik.com, unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Запишите и сохраните список аптек Киева, которые работают в штатном режиме. Для людей, больных на сахарный диабет, купить инсулин можно по электронным или бумажным рецептам. Информацию опубликовали на сайте КГГА, а также сообщила директор Департамента охраны здоровья Валентина Гинзбур.

Для людей, нуждающихся в инсулинотерапии – это жизненно необходимые лекарства. Важно, чтобы они владели информацией о том, какие аптеки работают и о том, что они безотказно принимают как электронные, так и бумажные рецепты.

Как получить рецепт

Бумажный рецепт получить можно у доктора, с которым вы подписали декларацию (в Центрах первичной медико-санитарной помощи). Также можно обратиться к узкому специалисту (в Консультативно-диагностический центр). Больным или их представителям нужно лично обратиться в учреждения. Предварительно записываться не нужно! Главное – обращайте внимание на комендантский час. В это время нельзя покидать свои дома!

Реклама

Если вы знаете, что ваш сосед или знакомый страдает на сахарный диабет, узнайте, не нужна ли им помощь.

Особенно, если вы знаете одиноких пожилых людей. Им тяжело ориентироваться в информационном потоке и понять, куда нужно идти. Помогите им! Если у вас есть возможность, сходите сами и купите им лекарства.

Стоит знать, что кроме инсулинов бумажные рецепты действуют и на жизненно необходимые лекарства для хронических больных, а также препараты, отпускаемые по программе "Доступні ліки".

Реклама

Список аптек

Ниже приведен список коммунальных аптек, который работают сегодня, 2 марта (этот список может меняться. Все зависит от безопасности):

Аптека №125 пункт №1 вул. Підвисоцького, 4-А;

Аптека №27 вул. Богдана Хмельницького, 42 ІНСУЛІНИ;

Реклама

Аптека №1 вул. Володимирська, 51/55 ІНСУЛІНИ;

Аптека №38 вул. Вацлава Гавела, 75 ІНСУЛІНИ;

Аптека №110 вул. Гарматна, 16/85;

Аптека №75 пр-т Перемоги, 104 ІНСУЛІНИ;

Аптека №59 пр-т Маяковського, 47 ІНСУЛІНИ;

Аптека №119 пр-т Маяковського,15 ІНСУЛІНИ;

Аптека №102 пункт №1 Харківське шосе 121;

Аптека №109 пункт №1 Краківська 13;

Аптека №104 Зодчих, 50;

Аптека №107 Вербицького, 5 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 64 Маршала Якубовського,6 ІНСУЛІНИ;

Аптека №40 Зої Гайдай, 5;

Аптека №7 Січових Стрільців, 10 ІНСУЛІНИ;

Аптека №57 Героїв Дніпра, 18;

Аптека №74 Маршала Тимошенка,14 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 44 Героїв Сталінграду, 27 ІНСУЛІНИ;

Аптека №126 Джона Маккейна, 35а;

Аптека № 35 Данили Щераківського, 32/38;

Аптека №87 Ревуцького, 16а ІНСУЛІНИ;

Аптека №102 Юрія Пасхаліна, 4/6 ІНСУЛІНИ;

Аптека №113 Юрія Гагаріна, 2/35 ІНСУЛІНИ;

Аптека №106 Березняківська, 8 ІНСУЛІНИ;

Аптека №109 Раїси Окіпної, 9 ІНСУЛІНИ;

Аптека №105 Миколайчука Івана 3 А;

Аптека №30 Алматинська, 103 /1 ІНСУЛІНИ

Аптека №55 Дніпроводська, 13/1;

Аптека №51 Свободи, 22 ІНСУЛІНИ;

Аптека №79 бульвар Перова,15 ІНСУЛІНИ;

Аптека №63 Кубанської України, 26;

Аптека №17 пункт 1 проспект Лобановського,2 ІНСУЛІНИ

Аптека №54 Вацлава Гавела, 6/7А приміщення 10

Аптека №128 Героїв Севастополя, 44/10 ІНСУЛІНИ;

Аптека №77 Миропільська,1;

Аптека №81 пр-т Маяковського ,73;

Аптека №109 пункт 2 Ентузіастів 13-А;

Аптека №83 Драйзера,8;

Аптека №130 Щербаківського Данила,60 ІНСУЛІНИ;

Аптека №46 вул. Костянтинівська, 1/2 ІНСУЛІНИ;

Аптека №74 пункт №1 вул. Тимошенка, 14;

Аптека №51 пр-т Свободи, 22 ІНСУЛІНИ;

Аптека №90 вул. Ісаакяна, 2 ІНСУЛІНИ;

Аптека №95 вул. Івана Виговського, 14;

Аптека №127 вул. Васильківська, 55;

Аптека №71 вул. Пшенична, 16;

Аптека № 3 пр-т Романа Шухевича, 2-В;

Аптека № 101 пр-т Соборності, 6;

Читайте также:

Где взять онкопрепараты во время войны с Россией – список контактов и организаций

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Наши ангелы-хранители

Тот, кто прошел сквозь огонь. Сапер-матрос взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить танки РФ.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
"Призрак Киева". Киевский военный пилот-ас стал символом и легендой украинско-российской войны. За первые 6 дней он сбил 20 самолетов врага...
Слава Україні!
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять