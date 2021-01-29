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Важкі випадки COVID-19 можуть впливати на якість чоловічої сперми – дослідження

Сьогодні, 12:35

Вчені неоднозначно відреагували на нове дослідження

Згідно з новим дослідженням, опублікованим в журналі Reproduction, важкі випадки COVID-19 можуть вплинути на якість чоловічої сперми, що в результаті може вплинути на його фертильність. Однак експерти, які не брали участі в дослідженні, відразу ж скептично поставилися до висновку звіту і закликали з обережністю узагальнювати результати дослідження, передає CNN.

Що вчених бентежить в новому дослідженні

Професор андрології в Університеті Шеффілда у Великобританії Аллан Пейсі закликав обережніше ставиться до результату цього дослідження, адже воно показує тільки можливий зв'язок між "інфекцією COVID-19 і порушеннями чоловічої репродуктивної функції".

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"Захворювання будь-яким вірусом, наприклад грипом, може тимчасово знизити кількість сперматозоїдів (іноді до нуля) на кілька тижнів або місяців. Це ускладнює визначення того, наскільки зниження, що спостерігається в цьому дослідженні, було специфічним для COVID-19, а не від якоїсь іншої хвороби", – сказала консультант з репродуктивної ендокринології та андрології Імперського коледжу Лондона, лікар Чанна Джаясена.

Крім того, очільниця Ньюкаслського центру фертильності в Міжнародному центрі. for Life, Університету Ньюкасла в Британії Елісон Мердок каже, що немає ніяких доказів наявності вірусу COVID-19 в спермі і того, що вірус може передаватися через сперму.

Що показало дослідження за участю чоловіків

У дослідженні взяли участь 105 фертильних чоловіків без COVID-19 і 84 фертильних чоловіки з діагнозом коронавірус. Вчені проаналізували їх сперму з 10-денними інтервалами протягом 60 днів.

В результаті з'ясувалося, що в порівнянні зі здоровими чоловіками без COVID-19 дослідження показало значне збільшення запалення і окисного стресу в сперматозоїдах, що належать чоловікам з коронавірусів. На концентрацію, рухливість і форму їх сперматозоїдів також негативно вплинув вірус.

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Фото: Depositphotos

Дослідження показало, що відмінності збільшувалися з тяжкістю захворювання.

"Ці ефекти на сперматозоїди пов'язані з більш низькою якістю сперми і зниженням потенціалу фертильності. Хоча ці ефекти мали тенденцію поліпшуватися з часом, вони залишалися довше і значно вище у пацієнтів з COVID-19, і величина цих змін також була пов'язана із захворюванням", – йдеться в заяві провідного дослідника Бехзада Гаджизаде Малекі, докторанта Університету Юстуса Лібіха в Німеччині.

Дослідження показало, що у чоловіків з COVID також були набагато вищі рівні ферментативної активності ACE2. ACE2, або ангиотензинпревращающий фермент 2, являє собою білок, який забезпечує точку входу для нового коронавируса, щоб проникнути в широкий спектр людських клітин і інфікувати їх.

Проблема не тільки з коронавірусом

Однак не дивно, що COVID-19 може вплинути на чоловічу репродуктивну систему, тому що рецептори ACE2 або ті ж рецептори, які вірус використовує для доступу до тканин легенів, також виявляються в яєчках, говорить Алан Пейсі.

Вивчивши близько 14 досліджень, опублікованих на цю тему, Пейсі прийшов до висновку, що "будь-який вимірюваний вплив коронавірусу на чоловічу фертильність, ймовірно, було лише незначним і тимчасовим".

Він додав також, що результати цього дослідження можуть бути пов'язані з іншими факторами, такими як використання ліків для лікування вірусу, що автори також озвучили в дослідженні.

Як COVID-19 впливає на чоловічу фертильність
Як COVID-19 впливає на чоловічу фертильність
Фото: Reuters

"Отже, все, що я бачу в цьому наборі даних, – це можливі відмінності в якості сперми між чоловіками, які хворіють лихоманкою, і тими, хто був здоровий. Ми вже знаємо, що гарячкове захворювання може впливати на вироблення сперми", – зазначив Пейсі.

Почесний професор Королівського університету в Белфасті в Ірландії Шина Льюїс також поділилася аналогічними думками: "Мене турбує те, що чоловіки з COVID мали значно вищу масу тіла і проходили ряд терапевтичних процедур", – говорить вона.

Шина пояснила, що ожиріння саме по собі знижує якість сперми. А лікування коронавірусу також могло вплинути на якість сперми цих чоловіків, а не сам COVID.

Тому для того, щоб стверджувати прямий зв'язок COVID-19 з фертильністю чоловіків, необхідні більш тривалі дослідження, стверджують вчені.

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Джерело: CNN
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