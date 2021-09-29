Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Баварія - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпіон! ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів

Gluten free

Помада Меган

Відпочинок в Турції

Міс Україна

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Чи колоти дитині антибіотики при ангіні – відповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
29 вересня, 17:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Як полоскати горло, так колоти антибіотики дітям при ангіні не потрібно. Як лікувати хворобу правильно, лікар Комаровський відповів в програмі "Ранок з Україною"
Колоти дитині антибіотики при ангіні потрібно тільки в рідкісних випадках, які визначає лікар
Колоти дитині антибіотики при ангіні потрібно тільки в рідкісних випадках, які визначає лікар / Фото: Колаж: Сьогодні

З настанням холодів у багатьох батьків додалося проблем. Часто дорослі скаржаться на ангіну у дитини . ведучий рубрики "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" розповів, як її лікувати.

Як саме проявляється ангіна, це інфекція?

За словами Євгена Комаровського, батьки готові назвати ангіною будь почервоніння всередині горла у дитини. Звичайно ж, відразу виникає питання: "При ангіні потрібно полоскати горло або обов'язково колоти антибіотики?". Лікар-педіатр вищої категорії пояснив, що ангіна – це гостра бактерійна інфекція, яка в більшості випадків викликана бактерією стрептокок.

Стрептокок викликає гостре гнійне запалення мигдалин, і воно в обов'язковому порядку повинно лікуватися антибіотиками, – сказав ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Тому що стрептококова інфекція, яка не лікується антибіотиками, дуже часто дає важкі ускладнення на серце, суглоби і т.д "

Реклама

За словами кандидата медичних наук, ангіна, яку батьки лікують полосканнями – це прямий шлях до інвалідності!

Так колоти антибіотики при ангіні чи ні?

Євген Комаровський розвіяв міф про те, що при ангіні потрібно саме колоти антибіотики.

Є спеціальні дитячі лікарські форми, що не колють дітям, а приймаються виключно всередину, – пояснив лікар-педіатр вищої категорії. – Наприклад, у вигляді солодких сиропів, суспензій або крапель.

За словами провідного рубрики "Запитай у Комаровського", якщо дитина у свідомості, вона може проковтнути їжу, то її ніколи і ні за яких обставин не лікують внутрім'язовими уколами антибіотиків.

Реклама

Читайте також:

Якщо ж дитина настільки важко хвора, що їїжиття під загрозою , вона отримує антибіотики внутрішньовенно. У всіх інших ситуаціях – всередину.

Якщо вашу дитину лікують внутрім'язовими ін'єкціями антибіотиків, терміново шукайте іншого лікаря – порадив Євген Комаровський.

Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Реклама

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

Також раніше ми писали, коли приймати противірусні препарати.

Читайте також:

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
ТОП-5 фавориток редакції
"Міс Україна-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
MUST HAVE
Beauty-новинки по догляду за волоссям
Придбати
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Налагодити роботу кишечника
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як приготувати вдома корисні цукерки
Хакнути
Деніел Крейг на прем'єрі бондіани в Лондоні
Естетика дому
Інтер'єрна лінійка від Louis Vuitton
1/2
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 вересня - 3 жовтня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Ніч в готелі на Мальдівах за мільйон гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як з'їздити у Будапешт недорого
Реальні ціни
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти