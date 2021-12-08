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Лікар Комаровський розповів, чи можна вакцинуватися при тромбозі та інших хворобах

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
8 грудня, 07:30
В закладинки
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Тромбоз, варикоз, діабет та інші захворювання – не привід відмовитись від вакцини проти ковіда. Чому – Євген Комаровський відповів в ефірі на каналі "Україна"

Чи можна вакцинуватися, якщо є тромб у судинах серця – таке питання хвилює багатьох українців. На це Євген Комаровський в програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна" поставив зустрічне запитання – "А чи можна хворіти на коронавірус при такому діагнозі"? Адже ймовірність того, що ситуація з тромбом погіршиться від коронавірусної хвороби в кілька сотень разів вище, ніж у разі щеплення.

Ви можете перераховувати до нескінченності свої діагнози та проблеми зі здоров'ям – тромбоз, варикозну хворобу, перенесені інсульти та інфаркти, цукровий діабет – будь-яку хворобу, – каже Євген Комаровський, – І потім знову ставити мені питання, чи можна вам при цьому робити вакцину проти коронавірусу .

Будь-яка хвороба робить коронавірусну інфекцію для вас ще небезпечнішою, зазначає кандидат медичних наук, тому будь-яке супутнє захворювання – це додатковий привід для вакцинації.

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Зараз дійсно важливо – це вжити заходів, щоб захиститися від інфекції, тобто зробити щеплення
Зараз дійсно важливо – це вжити заходів, щоб захиститися від інфекції, тобто зробити щеплення

Також Євген Комаровський наголосив, що для нас з вами не має жодного значення, звідки взявся вірус та який механізм виникнення нових спалахів захворюваності на COVID-19.

Те, що дійсно важливо – це вжити заходів, щоб захиститися від інфекції - тобто зробити щеплення. Навіть якщо людям вже нецікаво слухати про віруси та хвороби, важливо розуміти, що сподіватися треба лише на себе.

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Також ми писали, який штам коронавірусу загрожує українцям.

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Світлана Євсєєва
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