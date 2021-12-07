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"Омікрон" або "Дельта" – лікар Комаровський розповів, який штам зараз загрожує українцям

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
7 грудня, 07:30
В закладинки
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Штам "Омікрон" заразніший, ніж "Дельта", але є шанс, що хвороба пройде легко. Але яким би не був новий штам, чергова хвиля ковіда все одно буде

Незважаючи на те, що МОЗ зараз говорить про зниження кількості хворих на COVID-19 у країні, хвиля нового зростання захворюваності на ковід цілком очікувана. Яку ситуацію щодо захворюваності на ковід вже зараз можна спрогнозувати в Україні, популярний дитячий лікар Євген Комаровський пояснив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна".

Навіть якщо ми викреслимо "Омікрон", то нова хвиля коронавірусу все одно буде навесні, – каже Євген Комаровський. Тому зростання весняної захворюваності на ковид цілком очікуване. Щодо саме штаму "Омікрон", зрозуміло, що сьогодні статистичних об'єктивних даних щодо нього немає. Тому відповісти на основні питання щодо особливостей клінічного перебігу хвороби при інфікуванні цим типом ковіду поки що не можемо. Але тим не менш.

Як наголошує кандидат медичних наук, "Омікрон" сьогодні виявлено як мінімум у 5-ти європейських країнах, і в Україні він теж, напевно, вже є.

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Зараз "Дельтою" хворіють здебільшого діти та молодь, те ж саме можна спрогнозувати і з "Омікроном"
Зараз "Дельтою" хворіють здебільшого діти та молодь, те ж саме можна спрогнозувати і з "Омікроном" / Фото: freepik.com

Але на цей момент від цього штаму на Землі поки не померла жодна людина. У ПАР, звідки "пішов" штам, він уже Майже витіснив "Дельту".

Основна маса хворих в Африці – саме "Омікроном", – зазначає лікар Комаровський, – але при цьому там не спостерігається зростання смертності і немає зростання споживання кисню серед хворих. Тому на даному етапі спробуємо розглянути ситуацію за оптимістичним сценарієм.

Євген Комаровський прогнозує, що цілком можливо, що ми маємо заразніший, ніж "Дельта", вірус, але водночас він, на відміну від "Дельти", не викликає смертельного результату хвороби. І легко переноситься.

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В Україні "Омікрон" буде, і у великій кількості, – підсумував Євген Комаровський, – але зверніть увагу, що в ПАР стрімко зростає кількість хворих дітей. Хворіють на цей штам діти легко, але кількість хворих – велика.

У нас може бути те саме, зазначив кандидат медичних наук, і ми маємо бути готові до того, що масову захворюваність "Омікрон" викличе саме серед дітей . Тому зараз важливо звернути увагу на готовність дитячих стаціонарів.

Також ми писали, чому "Дельтою" більше хворіють діти та молодь.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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