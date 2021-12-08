Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией

Праздники в Европе

Шляпы на Новый год

Модный макияж

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Доктор Комаровский рассказал, можно ли вакцинироваться при тромбозе и других болезнях

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
8 декабря, 07:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Тромбоз, варикоз, диабет и другие заболевания – не повод отказаться от вакцины против ковида. Почему – Евгений Комаровский ответил в эфире на канале "Украина"

Можно ли вакцинироваться, если есть тромб в сосудах сердца – такой вопрос волнует многих украинцев? На это Евгений Комаровский в программе "Час Голованова" на телеканале "Украина" задал встречный вопрос – "А можно ли болеть коронавирусом при таком диагнозе"? Ведь вероятность того, что ситуация с тромбом ухудшится от коронавирусной болезни в несколько сот раз выше, чем в случае прививки.

Вы можете перечислять до бесконечности свои диагнозы и проблемы со здоровьем – тромбоз, варикозную болезнь, перенесенные инсульты и инфаркты, сахарный диабет – любую болезнь, – говорит Евгений Комаровский,- И потом опять задавать мне вопрос, можно ли вам при этом делать вакцину против коронавируса.

Любая имеющаяся болезнь делает коронавирусную инфекцию для вас еще опаснее, отмечает кандидат медицинских наук, поэтому любое сопутствующее заболевание – это дополнительный повод к вакцинации.

Реклама

Сейчас действительно важно – это предпринять меры, чтобы защититься от инфекции, то есть сделать привику
Сейчас действительно важно – это предпринять меры, чтобы защититься от инфекции, то есть сделать привику

Также Евгений Комаровский подчеркнул, что для нас с вами не имеет никакого значения, откуда взялся вирус и каков механизм возникновения новых вспышек заболеваемости COVID-19.

То, что действительно важно – это предпринять меры, чтобы защититься от инфекции, то есть сделать прививку. Даже если людям уже неинтересно слушать про вирусы и болезни, важно понимать, что надеяться нужно только на себя.

Реклама

Также мы писали, какой штамм коронавируса грозит украинцам.

Читайте также:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Праздничный календарь декабря
Оригинальные идеи подарков
Загляни под елку!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Книжная полка
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
6 - 12 декабря
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять