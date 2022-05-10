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Доктор Комаровский рассказал, как остановить кровь из носа в бомбоубежище

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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10 мая, 07:00
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Если из носа пошла кровь, то не нужно запрокидывать голову, советует Евгений Комаровский. Смотрите прямо, зажмите нос двумя пальцами и спокойно посидите 10 минут
Остановить кровь из носа в бомбоубежище легко, если сесть ровно и зажать нос рукой и посидеть минут 10, советует доктор Комаровский
Остановить кровь из носа в бомбоубежище легко, если сесть ровно и зажать нос рукой и посидеть минут 10, советует доктор Комаровский / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Из-за плохой вентиляции в бомбоубежищах и наличия пыли участились случаи кровотечения из носа, особенно у детей. Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", которая сейчас выходит на YouTube, объяснил простой и самый эффективный способ, как улучшить состояние.

Когда идет кровь из носа, мы обычно запрокидываем голову или принимаем горизонтальное положение. По словам доктора Комаровского, эти действия являются самой распространенной ошибкой. Если вы ляжете или запрокинете голову – кровь будет течь по задней стенке глотки.

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Если из носа пошла кровь, то зажмите его и спокойно посидите 10 минут, не разговаривайте, не сморкайтесь и не поднимайтесь с места
Если из носа пошла кровь, то зажмите его и спокойно посидите 10 минут, не разговаривайте, не сморкайтесь и не поднимайтесь с места / Фото: istockphoto.com

На самом деле остановить носовое кровотечение несложно. Эксперт программы "Ранок з Україною" объяснил, как это сделать.

Сядьте и слегка наклонитесь вперед. Голову при этом не нужно запрокидывать, смотрите прямо перед собой, – сказал Евгений Комаровский. – Зажмите нос двумя пальцами и спокойно посидите 10 минут. При этом не разговаривайте, не сморкайтесь и не поднимайтесь с места.

Обычно и у детей, и у взрослых через 2-3 минуты заканчивается терпение. Во-первых, им надоедает сидеть на одном месте. Во-вторых, им нужно обязательно узнать, течет кровь или нет. Врач-педиатр высшей категории объяснил, что только через 10 минут можно разжать нос. И в 99% случаев кровотечение к этому времени останавливается.

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Если кровь продолжает, нужно спокойно посидеть еще 10 минут, – посоветовал кандидат медицинских наук. – Это уже 100%, что кровотечения не будет.

Если кровь из носа пошла не в подвале, а дома, тогда достаньте из холодильника что-нибудь холодное и приложите к переносице. Также можно выпить холодную воду или съесть мороженое, продолжая держать зажатым нос.


Если у вашего ребенка время от времени возникает эта проблема, следите за тем, чтобы малыш не ковырялся в носу, и не допускайте пересыхания слизистой оболочки носа, – посоветовал доктор Комаровский. – То есть используйте влажную повязку в сухом помещении или строительный респиратор в бомбоубежище, где много пыли. Можно также увлажнять носовую полость солевыми каплями.

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Также ране мы публиковали мнение Евгения Комаровского о том, как война отразится на психике детей.

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Светлана Евсеева
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Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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