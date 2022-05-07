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Лікар Комаровський розповів, як війна позначиться на психіці дітей

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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7 травня, 09:00
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Євген Комаровський каже, що якщо батьки у депресії через війну, то діти перебувають у цій же парадигмі. Тому спочатку потрібно привести до норми батьків
Як саме війна позначиться на психіці дітей, залежить від батьків, вважає Євген Комаровський
Як саме війна позначиться на психіці дітей, залежить від батьків, вважає Євген Комаровський / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Діти разом із дорослими переживають військові дії в Україні. Тому цілком зрозуміло занепокоєння батьків: " Чим загрожує те, що зараз відбувається, моїй дитині в майбутньому?" Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський пояснив, від чого залежить емоційний стан дитини.


Усі діти по-різному переживають війну в Україні. Одні добами сидять у бомбосховищі, інші живуть у безпечнішому місці, але все одно щодня чують сирену, треті виїхали з мамою за кордон, четверті втратили рідних та свою оселю.

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Важливо враховувати тривалість впливу стресового фактора на дитину, тоді їй буде легше пережити війну
Важливо враховувати тривалість впливу стресового фактора на дитину, тоді їй буде легше пережити війну / Фото: Колаж: Сьогодні

За словами доктора Комаровського, кожна історія є індивідуальною, проте дуже важливо враховувати тривалість впливу стресового фактора на дитину . Якщо поруч мама, що постійно ридає, то що можна говорити про емоційний стан дитини? Добре, якщо він ходить до дитсадку чи школи і спілкується з тими дітьми, які не знають про жахіття війни. Лікар-педіатр вищої категорії пояснив, що за таких умов дитина виходить за межі світу, де ведуться бойові дії.

Але хоч би якою серйозною була ситуація, поведінка дітей завжди пов'язана з поведінкою дорослих, які їх оточують, – сказав Євген Комаровський. – Якщо батьки травмовані, перебувають у депресії, якщо їхнє життя – це лише телевізор та новини про війну, то діти перебувають у цій же парадигмі і не можуть із неї вийти.

За словами експерта програми "Ранок з Україною", ситуація з дітьми на війні не є унікальною, світ уже багато разів стикався з подібними проблемами. І в сучасній педагогіці та психології є протоколи допомоги таким дітям .

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Я розумію, що після війни зобов'язаний вчити батьків, як привести дітей у норму, – пояснив експерт. – Інше питання, що спочатку потрібно привести в норму маму та тата цих дітей.

Зараз канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт: читайте актуальні новини тут.

Також раніше експерт розповів, як уникнути нападів астми під час артобстрілу.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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