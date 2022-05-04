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Лікар Комаровський розповів, як уникнути нападів астми під час артобстрілу

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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4 травня, 07:00
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Щоб при знаходженні в пильному приміщенні у людей з астмою не почався напад, Євген Комаровський заздалегідь радить збільшити дозу препарату
Щоб уникнути нападів астми під час артобстрілів, Євген Комаровський радить збільшити дозу препарату, що приймається для лікування астми
Щоб уникнути нападів астми під час артобстрілів, Євген Комаровський радить збільшити дозу препарату, що приймається для лікування астми / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Чи можуть стрес і перебування в пильному бомбосховищі спровокувати напад астми? І як його все-таки уникнути? Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" доктор Комаровський пояснив, що саме дозволить вам контролювати ситуацію в умовах війни.

Людям з астмою доводиться сьогодні або залишатися під обстрілами будинку, або чекати, що в пильному бомбосховищі може статися черговий напад зі спазмами. За словами доктора Комаровського, із двох варіантів все-таки потрібно вибирати найменше зло, тобто йти з дому у безпечніше місце.

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Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, що астма буває контрольованою та неконтрольованою.

Якщо ви правильно лікуєтесь – повітряна тривога та знаходження у бомбосховищі не повинні стати причиною нападів, – сказав Євген Комаровський. – Існує постійне планове лікування астми. Як правило, гормональні препарати дозволяють людині контролювати ситуацію.

Коли ви опиняєтеся у стресовій ситуації, кандидат медичних наук радить збільшити дозу такого препарату.

Якщо вам доводиться тікати від артобстрілу або перебувати в пильному приміщенні, тоді використовуються додаткові препарати для профілактики нападів. Найчастіше це "Сальбутамол", – порадив лікар-педіатр вищої категорії.

У будь-якому разі людям з астмою потрібно мати при собі будівельний респіратор, якщо знову доведеться ховатися у підвалі, де багато пилу або величезна кількість людей і немає вентиляції.

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Зараз канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт: читайте актуальні новини тут.

Вам буде корисно дізнатися, чим небезпечна сезонна алергія на амброзію.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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