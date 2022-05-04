Лікар Комаровський розповів, як уникнути нападів астми під час артобстрілу

Щоб при знаходженні в пильному приміщенні у людей з астмою не почався напад, Євген Комаровський заздалегідь радить збільшити дозу препарату

Щоб уникнути нападів астми під час артобстрілів, Євген Комаровський радить збільшити дозу препарату, що приймається для лікування астми / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Чи можуть стрес і перебування в пильному бомбосховищі спровокувати напад астми? І як його все-таки уникнути? Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" доктор Комаровський пояснив, що саме дозволить вам контролювати ситуацію в умовах війни.

Людям з астмою доводиться сьогодні або залишатися під обстрілами будинку, або чекати, що в пильному бомбосховищі може статися черговий напад зі спазмами. За словами доктора Комаровського, із двох варіантів все-таки потрібно вибирати найменше зло, тобто йти з дому у безпечніше місце.

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Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, що астма буває контрольованою та неконтрольованою.

Якщо ви правильно лікуєтесь – повітряна тривога та знаходження у бомбосховищі не повинні стати причиною нападів, – сказав Євген Комаровський. – Існує постійне планове лікування астми. Як правило, гормональні препарати дозволяють людині контролювати ситуацію.

Коли ви опиняєтеся у стресовій ситуації, кандидат медичних наук радить збільшити дозу такого препарату.

Якщо вам доводиться тікати від артобстрілу або перебувати в пильному приміщенні, тоді використовуються додаткові препарати для профілактики нападів. Найчастіше це "Сальбутамол", – порадив лікар-педіатр вищої категорії.

У будь-якому разі людям з астмою потрібно мати при собі будівельний респіратор, якщо знову доведеться ховатися у підвалі, де багато пилу або величезна кількість людей і немає вентиляції.

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