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Доктор Комаровский рассказал, как избежать приступов астмы во время артобстрелов

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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4 мая, 07:00
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Чтобы при нахождении в пыльном помещении у людей с астмой не начался приступ, Евгений Комаровский заранее советует увеличить дозу принимаемого препарата
Чтобы избежать приступов астмы во время артобстрелов, Евгений Комаровский советует увеличить дозу принимаемого для лечения астмы препарата
Чтобы избежать приступов астмы во время артобстрелов, Евгений Комаровский советует увеличить дозу принимаемого для лечения астмы препарата / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Могут ли стресс и пребывание в пыльном бомбоубежище спровоцировать приступ астмы? И как его все-таки избежать? Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский объяснил, что именно позволит вам контролировать ситуацию в условиях войны.

Людям с астмой, чтобы избежать приступа в пыльном помещении, следует всегда держать под рукой препараты
Людям с астмой, чтобы избежать приступа в пыльном помещении, следует всегда держать под рукой препараты / Фото: Depositphotos

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Людям с астмой приходится сегодня или оставаться под обстрелами дома, или ждать, что в пыльном бомбоубежище может случиться очередной приступ со спазмами. По словам доктора Комаровского, из двух вариантов все-таки нужно выбирать наименьшее зло, то есть уходить из дома в более безопасное место.

Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, что астма бывает контролируемой и неконтролируемой.

Если вы правильно лечитесь – воздушная тревога и нахождение в бомбоубежище не должны стать причиной приступов, – сказал Евгений Комаровский. – Существует постоянное плановое лечение астмы. Как правило, гормональные препараты позволяют человеку контролировать ситуацию.

Когда вы оказываетесь в стрессовой ситуации, кандидат медицинских наук советует увеличить дозу такого препарата.

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Если вам приходится бежать от артобстрела или находиться в пыльном помещении, тогда используются дополнительные препараты для профилактики приступов. В большинстве случаев это "Сальбутамол", – посоветовал врач-педиатр высшей категории.

В любом случае людям с астмой нужно иметь при себе строительный респиратор, если снова придется прятаться в подвале, где много пыли или огромное количество людей и нет вентиляции.

Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт: читайте актуальные новости здесь.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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