Серпень – час цвітіння амброзії, сильного алергену. Більшість сприймає сезонну алергію як дрібниця, а хвороба потрібно лікувати. Як – в сюжеті

Алергія на амброзію може привести до бронхіальної астми / Фото: Сьогодні

Для кожного п'ятого українця прогулянка по вулиці в серпні може закінчитися в лікарняній палаті. Це все через бур'янів, особливо амброзії, яка дуже сильний алерген і швидко розноситься вітром за сотні кілометрів. чим небезпечна сезонна алергія на амброзію і не тільки на неї, як розпізнати хворобу, навіщо лікувати алергію і як правильно – розбиралася Євгенія Коваленко .

Чому виникає алергія?

Зазвичай амброзія, один з найсильніших алергенів, зацвітала в серпні, але через зміну клімату тепер уже з середини липня люди починають страждати від дискомфорту в носі. Через рясні виділення стає неможливо дихати, сверблять очі і вуха, червоніють повіки, течуть сльози.

Мучить кашель, чхання, першіння в горлі. Так проявляється алергія – надмірна реакція імунітету на сторонні речовини, тобто захисних антитіл виробляється набагато більше, ніж потрібно. Чому це відбувається?

як зазначає Олександр Назаренко , Кандидат медичних наук, імунолог-алерголог вищої категорії – через порушення в імунній системі . Вони можуть бути як вроджені, так і придбані: під впливом зовнішнього середовища + імунна система дає збій. Але все ж більшість алергічних хвороб – це справжня алергія і вона генетично детермінована.

Тобто якщо у батька або у матері є алергія, то у дитини ймовірність захворювання буде 50-60 відсотків.

Якщо обоє батьків страждають алергією – це практично 100% буде у дитини. Але зараз багато алергію плутають із застудою, а особливо – коронавірусів.

Як відрізнити алергію від простуди або ковіда?

Сімейний лікар Наталя Коломана зазначає, що при алергії – сезонної будь-який інший, ніколи не буде температури . А при вірусних захворюваннях вона однозначно буде, плюс загальна симптоматика: головний і м'язовий біль, слабкість. Сезонна алергія триває більше двох тижнів , Якщо період цвітіння якоїсь рослини ще довше – то відповідно, триває і алергічна реакція на нього.

Сезонна алергія триває весь період цвітіння якоїсь рослини-алергену / Фото: Pixabay

А якщо ми говоримо про вірусних захворюваннях, то це найчастіше всього 10 днів (якщо без ускладнень). При алергічної реакції використовують антигістамінні препарати, але вони не лікують алергію, а лише послаблюють симптоми і на деякий час покращують стан.

Як же правильно лікувати алергію?

Вирішити проблему може алерген-специфічна імунотерапія (Асіта) , Яка підбирається індивідуально. Однак все залежить від того, на які саме білки у людини виникає чутливість. Щоб це визначити, досліджують кров пацієнта, проводять молекулярну діагностику. Такий аналіз допомагає спрогнозувати розвиток алергічних реакцій і призначити правильне лікування.

також важливо дотримуватися правильних рекомендацій по харчуванню . Адже у людини може бути ще і перехресна харчова алергія. Наприклад, алергія на амброзію, до головного білку цієї рослини, але цей білок є не тільки в амброзії, а практично у всіх рослинних продуктах. Тому людина з алергію на амброзію також буде реагувати, наприклад, на диню, на кавун. Це означає, що у нього перехресна алергія.

Але біда в тому, що більшість людей досі сприймає сезонну алергію як дрібниця, поки не виникають серйозні проблеми зі здоров'ям.

Що може статися, якщо затягнути з лікуванням?

Чи не леченная алергія часто призводить до розвитку бронхіальної астми . Також може розвинутися набряк Квінке, як наслідок перехресної алергії. Відбувається набряк обличчя і гортані, задуха, людина може задихнутися, якщо вчасно не надати допомогу .

У випадку з амброзією, проблема ще в тому, що ця рослина здатна виживати навіть при найнесприятливіших умовах.

Зазвичай її обробляють спеціальними препаратами або виривають з корінням. Але скошування не допомагає. Тому важливо отримувати правильну терапію.

А як ще захистити себе від алергії?

Крім спадковості і погіршення екології, на розвиток алергічних реакцій впливає неякісне харчування, а також стреси і супутні захворювання. Тому переглянете свої звички.

важливо: Е ще надмірна гігієна призводить до зниження імунітету. Через стерильні умови імунітет не може проявити себе в боротьбі з різними патогенами, тому починає воювати з власними клітинами. Тому дотримуючись гігієни, не варто впадати в крайнощі.

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