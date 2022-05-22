Доктор Комаровський дав пораду українцям – який алкоголь пити після перемоги

Напиватися після перемоги України у війні з Росією можна лише нашим національним алкоголем, закликає Євген Комаровський. І запаси можна робити вже зараз.

Популярному українському педіатру щодня ставлять сотні запитань, у тому числі і про те, який алкоголь вибрати, щоб у майбутньому відсвяткувати нашу перемогу над Росією. Євген Комаровський розповів про це на своєму ютуб-каналі.

Звертаю вашу увагу, що напиватися після перемоги важливо лише алкоголем українського виробництва – каже кандидат медичних наук, – горілка, вино, той самий портвейн.

Тому вже зараз можете запасатися вином, виробництва лише України, горілкою, закарпатським коньяком. Євген Комаровський також озвучив бізнес-план для виробників алкоголю, наприклад, створити торгову марку "Горілка переможна" .

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Підтримати наших українських виробників можна вже зараз купивши алкоголь: а випити його – після перемоги

Або портвейн такий же, який кожен має купити, покласти в себе вдома та чекати на перемогу. Тим самим можна підтримати наших українських виробників.

Якщо є в будинку алкоголь, який можна випити лише після досягнення мети, це прискорює рух до самої мети, – резюмує Євген Комаровський.

Також раніше кандидат медичних наук пояснив, як правильно спілкуватися з дітьми-біженцями , щоб допомогти їм швидко адаптуватись.

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А ще лікар Комаровський розповів, як зупинити кров з носа в бомбосховищі .