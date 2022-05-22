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Доктор Комаровський дав пораду українцям – який алкоголь пити після перемоги

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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22 травня, 07:00
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Напиватися після перемоги України у війні з Росією можна лише нашим національним алкоголем, закликає Євген Комаровський. І запаси можна робити вже зараз.

Популярному українському педіатру щодня ставлять сотні запитань, у тому числі і про те, який алкоголь вибрати, щоб у майбутньому відсвяткувати нашу перемогу над Росією. Євген Комаровський розповів про це на своєму ютуб-каналі.

Звертаю вашу увагу, що напиватися після перемоги важливо лише алкоголем українського виробництва – каже кандидат медичних наук, – горілка, вино, той самий портвейн.

Тому вже зараз можете запасатися вином, виробництва лише України, горілкою, закарпатським коньяком. Євген Комаровський також озвучив бізнес-план для виробників алкоголю, наприклад, створити торгову марку "Горілка переможна" .

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Підтримати наших українських виробників можна вже зараз купивши алкоголь: а випити його – після перемоги
Підтримати наших українських виробників можна вже зараз купивши алкоголь: а випити його – після перемоги

Або портвейн такий же, який кожен має купити, покласти в себе вдома та чекати на перемогу. Тим самим можна підтримати наших українських виробників.

Якщо є в будинку алкоголь, який можна випити лише після досягнення мети, це прискорює рух до самої мети, – резюмує Євген Комаровський.

Також раніше кандидат медичних наук пояснив, як правильно спілкуватися з дітьми-біженцями , щоб допомогти їм швидко адаптуватись.

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А ще лікар Комаровський розповів, як зупинити кров з носа в бомбосховищі .

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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