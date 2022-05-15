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Лікар Комаровський пояснив, як правильно спілкуватися з дітьми-біженцями, щоб допомогти їм швидко адаптуватися

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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15 травня, 09:00
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Євген Комаровський вважає, що коли в колективі з'являється дитина, яка бачила війну, дорослим треба навпаки всіляко підкреслювати, що вона така ж, як і всі інші діти
Спілкуватися з дітьми-біженцями, щоб допомогти їм швидко адаптуватися, потрібно на рівних, вважає доктор Комаровський
Спілкуватися з дітьми-біженцями, щоб допомогти їм швидко адаптуватися, потрібно на рівних, вважає доктор Комаровський / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чи потрібно шкодувати і балувати дитину, яка змушена переїхав до іншої країни разом із рідними, чи варто поводитися з ним якось інакше? Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", розповів, як не зашкодити нашим дітям за кордоном .

В інтернеті є багато відео, як українських дітей зустрічають у дитсадках чи у школі в інших країнах. До маленьких біженців виявляють підвищену увагу, їм багато що дозволяється, адже вони побували під бомбардуваннями, сиділи у підвалі, пройшли пекло евакуації.

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Дітям-переселенцям багато дозволяється, адже вони побували під бомбардуваннями, сиділи в підвалі, пройшли пекло евакуації, але чи правильно так робити?
Дітям-переселенцям багато дозволяється, адже вони побували під бомбардуваннями, сиділи в підвалі, пройшли пекло евакуації, але чи правильно так робити?

Чи справді правильно – попередити вихователів та вчителів, щоб вони були дбайливі та уважні до наших дітей? Лікар Комаровський поділився своєю думкою як педіатр, який розуміє психологію поведінки дитини, який опинився в подібній ситуації.

У разі існує ключове правило – дитина має почуватися повноцінним членом колективу. Це інстинкт – бути "зграєю", – пояснив Євген Комаровський. – Як тільки він починає виділятися з колективу, як тільки дорослі починають ставитись до нього не так, як до решти дітей, у дитини на рівні підсвідомості виникає питання до себе: "Чи все зі мною в порядку? На всіх кричать, а мене шкодують. Усіх змушують збирати іграшки, а мене нема. Напевно, зі мною справді щось не так".

Експерт програми "Ранок з Україною" вважає, що коли в колективі з'являється дитина, яка бачила війну, дорослим треба, навпаки, всіляко наголошувати, що вона така сама, як усі. Наприклад, дітям дають складне завдання, і йому теж. Усіх просять зібрати іграшки, і це теж стосується.

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Всі вчать вірші, пісні, і ваше маля займається разом з ними. Жодних поблажок, що він стільки всього пережив, тому його треба шкодувати і в усьому потурати. Головне – створити у дитини відчуття, що вона повноцінна член колективу. І те, що з ним було, не робить його кращим чи гіршим, – підкреслив кандидат медичних наук. – Вона така ж, як і решта дітей.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Також раніше експерт дав пораду, чи допоможуть біодобавки з йодом у разі ядерної катастрофи.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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