Лікар Комаровський пояснив, як правильно спілкуватися з дітьми-біженцями, щоб допомогти їм швидко адаптуватися

Євген Комаровський вважає, що коли в колективі з'являється дитина, яка бачила війну, дорослим треба навпаки всіляко підкреслювати, що вона така ж, як і всі інші діти

Спілкуватися з дітьми-біженцями, щоб допомогти їм швидко адаптуватися, потрібно на рівних, вважає доктор Комаровський / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чи потрібно шкодувати і балувати дитину, яка змушена переїхав до іншої країни разом із рідними, чи варто поводитися з ним якось інакше? Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", розповів, як не зашкодити нашим дітям за кордоном .

В інтернеті є багато відео, як українських дітей зустрічають у дитсадках чи у школі в інших країнах. До маленьких біженців виявляють підвищену увагу, їм багато що дозволяється, адже вони побували під бомбардуваннями, сиділи у підвалі, пройшли пекло евакуації.

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Дітям-переселенцям багато дозволяється, адже вони побували під бомбардуваннями, сиділи в підвалі, пройшли пекло евакуації, але чи правильно так робити?

Чи справді правильно – попередити вихователів та вчителів, щоб вони були дбайливі та уважні до наших дітей? Лікар Комаровський поділився своєю думкою як педіатр, який розуміє психологію поведінки дитини, який опинився в подібній ситуації.

У разі існує ключове правило – дитина має почуватися повноцінним членом колективу. Це інстинкт – бути "зграєю", – пояснив Євген Комаровський. – Як тільки він починає виділятися з колективу, як тільки дорослі починають ставитись до нього не так, як до решти дітей, у дитини на рівні підсвідомості виникає питання до себе: "Чи все зі мною в порядку? На всіх кричать, а мене шкодують. Усіх змушують збирати іграшки, а мене нема. Напевно, зі мною справді щось не так".

Експерт програми "Ранок з Україною" вважає, що коли в колективі з'являється дитина, яка бачила війну, дорослим треба, навпаки, всіляко наголошувати, що вона така сама, як усі. Наприклад, дітям дають складне завдання, і йому теж. Усіх просять зібрати іграшки, і це теж стосується.

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Всі вчать вірші, пісні, і ваше маля займається разом з ними. Жодних поблажок, що він стільки всього пережив, тому його треба шкодувати і в усьому потурати. Головне – створити у дитини відчуття, що вона повноцінна член колективу. І те, що з ним було, не робить його кращим чи гіршим, – підкреслив кандидат медичних наук. – Вона така ж, як і решта дітей.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

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