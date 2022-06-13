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Чим корисна зелена цибуля і як її правильно їсти – 3 поради дієтолога

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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13 червня, 15:00
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Зелена цибуля збагатить ваш раціон вітамінами, мікроелементами і надасть смаку стравам. Додавати цибулю та іншу зелень, по можливості, варто до кожного прийому їжі
Зелена цибуля містить багато корисних речовин, а правильніше її їсти у сирому вигляді, якщо немає протипоказань
Зелена цибуля містить багато корисних речовин, а правильніше її їсти у сирому вигляді, якщо немає протипоказань / Фото: Колаж: Сьогодні,

Зелена цибуля та її "сестра" – цибуля ріпчаста допоможуть при застуді, знижують рівень шкідливого холестерину, а також запобігають розвитку атеросклерозу. Якїсти цибулю та зелень з максимальною користю для здоров'я – розповіла у своєму інстаграмі дієтолог Світлана Фус.

Пір'я зеленої цибулі містять вітаміни , мінерали, антиоксиданти та інші поживні речовини В одній столовій ложці подрібненої зеленої цибулі всього 1 ккал, в ній немає жиру, білків та вуглеводів, тому тим, хто стежить за вагою, варто включати цибулю у свій раціон.

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Пір'я зеленої цибулі містять вітаміни, мінерали, антиоксиданти та інші поживні речовини
Пір'я зеленої цибулі містять вітаміни, мінерали, антиоксиданти та інші поживні речовини

Також зелена і ріпчаста цибуля підвищують апетит, допомагають стимулювати травлення. Але при вже наявних захворюваннях травних органів зелена і ріпчаста цибуля в сирому вигляді не рекомендована, оскільки вона може викликати ще більше роздратування слизової оболонки.

  • Щоб отримати максимум користі від зеленої цибульки і свіжої зелені в цілому, дотримуйтесь простих правил:
  • Класти цибулю та зелень у суп або другу страву під час приготування слід це не раніше, ніж за 5-10 хвилин до повної готовності страви.
  • Знайте, що вітамін С та фолієва кислота руйнується при термічній обробці, тому головним чином зелень слід вживати саме у свіжому та сирому вигляді.
  • Додавайте зелень і зелену цибулю (по можливості) до кожного прийому їжі. Мийте під проточною водою, тож ви знизите кількість пестицидів. Ретельне миття також убереже вас від ризику зараження гельмінтами та токсоплазмами.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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