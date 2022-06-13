Чим корисна зелена цибуля і як її правильно їсти – 3 поради дієтолога

Зелена цибуля збагатить ваш раціон вітамінами, мікроелементами і надасть смаку стравам. Додавати цибулю та іншу зелень, по можливості, варто до кожного прийому їжі

Зелена цибуля містить багато корисних речовин, а правильніше її їсти у сирому вигляді, якщо немає протипоказань / Фото: Колаж: Сьогодні,

Зелена цибуля та її "сестра" – цибуля ріпчаста допоможуть при застуді, знижують рівень шкідливого холестерину, а також запобігають розвитку атеросклерозу. Якїсти цибулю та зелень з максимальною користю для здоров'я – розповіла у своєму інстаграмі дієтолог Світлана Фус.

Пір'я зеленої цибулі містять вітаміни , мінерали, антиоксиданти та інші поживні речовини В одній столовій ложці подрібненої зеленої цибулі всього 1 ккал, в ній немає жиру, білків та вуглеводів, тому тим, хто стежить за вагою, варто включати цибулю у свій раціон.

Реклама

Пір'я зеленої цибулі містять вітаміни, мінерали, антиоксиданти та інші поживні речовини

Також зелена і ріпчаста цибуля підвищують апетит, допомагають стимулювати травлення. Але при вже наявних захворюваннях травних органів зелена і ріпчаста цибуля в сирому вигляді не рекомендована, оскільки вона може викликати ще більше роздратування слизової оболонки.

Щоб отримати максимум користі від зеленої цибульки і свіжої зелені в цілому, дотримуйтесь простих правил:

Класти цибулю та зелень у суп або другу страву під час приготування слід це не раніше, ніж за 5-10 хвилин до повної готовності страви.

Знайте, що вітамін С та фолієва кислота руйнується при термічній обробці, тому головним чином зелень слід вживати саме у свіжому та сирому вигляді.

Додавайте зелень і зелену цибулю (по можливості) до кожного прийому їжі. Мийте під проточною водою, тож ви знизите кількість пестицидів. Ретельне миття також убереже вас від ризику зараження гельмінтами та токсоплазмами.

Також ми писали, чим замінити кам'яну сіль – 5 порад харчового технолога.

Реклама

А ще дізнайтесь Як схуднути і не заробити гастрит – лайфхак від експерта з харчування.