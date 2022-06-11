Як схуднути і не заробити гастрит – лайфхак від експерта з харчування

Щоб не набирати вагу, важливо не лише раціонально харчуватися: між їжею бажано пити воду або трав'яний чай. І краще їсти без телефону та перегляду новин

Щоб схуднути і не заробити гастрит, важливо не голодувати та й не заїдати стрес, пийте воду та чаї між їжею / Фото: Колаж: Сьогодні,

Через стрес ми або багато їмо, або відмовляємося від їжі. Експерт з харчування Наталія Мічковська поділилася у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", що бажано їсти замість солодощів, від чого не можна відмовлятися і до чого може призвести звичка – пити вранці каву натще.

Наталія Мічковська / Фото: пресслужба

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Коли в житті дуже багато стресу, змінюються наші харчові звички. За словами гості програми "Зірковий шлях", хтось взагалі нічого не їсть і доводить себе до гастриту, а хтось навпаки – не може зупинитись і тому набирає вагу.

Ті, хто зазвичай переїдає, шукають позитивних емоцій у їжі, – пояснила Наталя Мічковська. – Але тоді треба поговорити із собою: "До чого приведе моя звичка багато їсти? Коли я час від часу їм, то як потім почуваюся?"

Експерт з харчування пропонує спланувати свій раціон та обов'язково додати до нього складні вуглеводи. Дуже багато жінок бояться вживати вуглеводи ,зазначає блогерка, але це може бути перловка, гречка, пшоно. Ласуни чудово знають, що їхня проблема – це цукерки та тістечка, але від солодощів дуже важко відмовитися.

Бажаєте солодкого – з'їжте банан, – порадила Наталія Мічковська в інтерв'ю каналу "Україна. – Ця їжа вас заспокоїть, бо містить магній. Я раджу всім вживати магній, тому що зараз ми постійно живемо у стресі.

Експерт із харчування також нагадала, що між їдою бажано пити воду або трав'яний чай. І краще їсти без телефону чи перегляду новин. Також дуже важливо, як ми їмо. Чим довше ви жуєте, тим швидше прийде почуття насиченості, пояснює відома блогерка.

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Між їдою бажано пити воду або трав'яний чай. І краще їсти без телефону чи перегляду новин.

Щодо харчових звичок, гостя програми "Зірковий шлях" на своєму досвіді переконалася: ранкова кава натще може підірвати здоров'я. Наталя Мічковська зізналася, що через стрес і постійні переживання вона практично нічого не їла і довела себе до гастриту.

Проте дуже швидко взяла себе до рук, розуміючи, що шкодить своєму здоров'ю. Навіть у важкий для країни час дуже важливо не тільки стежити за новинами, але також багато рухатися, привчати себе складні вуглеводи та тримати гормони стресу під контролем.

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