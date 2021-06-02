5 мікроелементів, важливих для здоров'я очей: в яких продуктах їх шукати

Омега-3, пектини та інші елементи, без яких псується зір, повинні бути в раціоні кожного. Нам важливо регулярно їсти моркву, виноград, яблука і не тільки

Чтобы зрение было острым, нам нужны продукты с пектинами, лютеїном та Омега-3 Фото: unsplash.com

Очі – не тільки дзеркало душі, завдяки саме цьому органу ми сприймаємо більше 80% інформації. Для профілактики очних хвороб і збереження гостроти зору важливо включати в раціон продукти, багаті певними мікро, макроелементами і вітамінами. Що це за елементи і які продукти допоможуть зберегти здоров'я очей – розповіла лікар-офтальмолог вищої категорії Марина Пфаффінгер .

Які ж вітаміни і мікроелементи важливі для очей і де їх шукати?

1. Важний елемент для здоров'я наших очей – це пектини або розчинна харчова клітковина. Тому ці рослинні полісахариди обов'язкові, щоб підтримати здоров'я сітківки очей і зберегти зір. Максимально багаті пектинами яблука, особливо шкірка цих плодів. Також багато розчинної харчової клітковини в овочах і фруктах помаранчового, жовтого і зеленого кольору.

Потрібними для зору пектинами багаті яблука, а b-каротином – морква Фото: unsplash.com

2. Не менш важливі для зору Омега-3 поліненасичені жирні кислоти. Завдяки їм знижується сухість очей, виявляється протизапальний ефект, знижується ризик розвитку дегенеративних змін, пов'язаних зі старінням. Ми звикли, що найбільше Омега-3 кислот знаходиться в рибі, але забуваємо або взагалі не знаємо, що є продукт, який ще більш багатий жирними поліненасиченими кислотами. Це лляне масло. Тому улюблені овочеві салати можна почати заправляти лляною олією замість соняшникової. Відмінний спосіб отримати і пектини, і Омега-3, а якщо салат з морквою – то також b-каротин.

3. В-каротин або провітамін А називають мало не найголовнішим вітаміном для здоров'я очей. В організмі провітамін А перетворюється в безпосередньо вітамін А. А багата їм улюблена багатьма морква. Але каротин сам по собі погано засвоюється організмом, тому моркву краще їсти разом з жирами – вершками або як сказано вище – маслом, можна зі сметаною, сиром.

4. Оновлюватися сітківці ока природним чином допомагають пігменти лютеїн і родопсин. Ці елементи також підвищують гостроту зору, а багаті ними ягоди. Лідер за змістом лютеїну і родопсину – чорниця: ця ягода здавна відома, як один з кращих продуктів для підтримки здорового зору. Ягідний сезон в Україні стартував, тому саме час включити в свій раціон ці корисні продукти.

5. Захищає сітківку ока від згубного впливу ультрафіолету елемент ресвератрол. А щоб організм його успішно синтезував, необхідно отримувати достатньо антоціаніди і флавоноїдів. Найбільш повно їх у винограді, особливо виноградних кісточках. Додаючи виноград в раціон регулярно, можна знизити шкоду не тільки ультрафіолетових променів, а також поганої екології.

До речі, чимало суперечок ведеться на рахунок вживання з цією ж метою червоного вина. Якщо ви дозволяєте собі алкоголь, то пам'ятайте, що захоплюватися не варто – досить один-два келихи на тиждень.

Вивчайте склад вин, від порошкових краще відмовитися. Але крім корисних для зору продуктів не забувайте також проходити профілактичні огляди у офтальмолога.

А навіщо перевіряти зір, якщо нічого не турбує?

Регулярне відвідування офтальмолога, особливо якщо вам вже 40+ допоможе вчасно помітити і встигнути запобігти будь-які негативні процеси в очах. Адже допомогти перемогти хворобу на ранній стадії, коли зорові функції ще високі, набагато легше.

Коли вже різко падає зір, погіршується якість "картинки", поправити стан дуже важко, особливо на занедбаних стадіях. І одними корисними продуктами тут не обійтися.

Навіть якщо ви ведете здоровий спосіб життя і раціонально харчуєтеся, не ігноруйте профогляди. Адже деякі офтальмологічні хвороби спадкові, ми постійно "висимо" в смартфонах або ноутбуках, а це теж сильно псує зір. Тому якщо вам більше, ніж 35 років і ви жодного разу не були у офтальмолога, або щось турбує, знизилася гострота зору – відвідайте лікаря.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як знизити шкоду від гаджетів для очей.

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