Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Боснія: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі

Ресторан в небі

Тренди 2022

Відпочинок в Єгипті

Міс Україна

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

5 порад, як зберегти суглоби здоровими і уникнути артриту

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
12 жовтня, 15:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Болі в суглобах, скутість руху, припухлість – так організм сигналізує про початок артриту. Але навіть якщо симптоми проходять, все одно потрібно вжити заходів
Зберегти суглоби у та уникнути артриту допоможе здоровий спосіб життя
Зберегти суглоби у та уникнути артриту допоможе здоровий спосіб життя / Фото: Колаж: Сьогодні

Артритом хворіють в будь-якому віці люди обох статей: насправді це не окрема хвороба. Артритом в медицині називають сукупність кількох (або різних) запальних процесів в суглобі. Сьогодні, у Всесвітній день боротьби з артритом, розберемося, як вчасно розпізнати захворювання. У цьому нам допоможуть поради від Центру громадського здоров'я МОЗ.

Чому люди хворіють на артрит навіть в молодості?

Існує понад 100 видів артритів: це зовсім не "нешкідлива болячка", часто ця недуга призводить до інвалідності. Хворіють артритом і немовлята, і літні люди. Але найбільш часто важкі ревматичні захворювання суглобів, при яких швидко розвивається артрит, вражають людей у віці від 30 до 50 років.

Реклама

Читайте також:

Причини хвороби можуть бути різні:

  • часті легкі травми, відкриті або закриті ушкодження суглобів,
  • часте фізичне перенапруження,
  • генетична схильність,
  • часті вірусні та бактеріальні інфекції,
  • переохолодження,
  • стреси, фізичне і психічне перевантаження,
  • надмірне куріння.

Як запідозрити артрит: болять не тільки суглоби?

Основні прояви артриту суглобів – набряклість, біль, скутість, зменшення руху, тобто їх діапазону. Ці прояви, як в легкій, так і середньої або важкій формі можуть зникати, а потім з'являтися знову.

Реклама

Коліна можуть хрустіти через відкладення солей
Коліна можуть хрустіти через відкладення солей / Фото: freepik.com

Суглоби можуть хворіти у людини по кілька років, але з часом хвороба починає прогресувати, а стан – погіршитися. При важкій формі артриту біль хронічна, людина не може робити свої повсякденні справи, підніматися і опускатися по сходах стає боляче і важко.

Що буде, якщо не лікувати артрит?

Артрит впливає і на зовнішній вид суглобів, наприклад, пальці стають вузлуватими . Але якщо зміни зовні не видно (їх може визначити тільки рентген або МРТ) людина і не поспішає до лікаря, особливо якщо болі в суглобах проходять і з'являються знову, вона терпить.

Реклама

Читайте також:

Деякі види артриту крім суглобів вражають серце, очі, легені, нирки і шкіру. Крім болю, різкого зниження якості життя, неможливості рухатися повноцінно, нелікований артрит може привести до інвалідності.

Тому при болю в суглобах найперше, що потрібно зробити – отримати точний діагноз . Розкажіть свсмоєму сімейному лікарю про симптоми, а далі лікар перенаправить вас вже до ревматолога або іншого фахівця.

А як уникнути артриту і знизити біль в суглобах?

Досить прості рекомендації (при їх дотриманні, звичайно) допоможуть не тільки лікувати вже сформувавшийся стан захворювання, але і вчасно попередити розвиток артриту. Тому:

  1. Будьте фізично активними і підтримуйте здорову вагу.
  2. Харчуйтеся правильно. Важливі для профілактики артриту продукти з достатньою кількістю кальцію разом з вітамінами D, A, С, Е. Вони сприяють поліпшенню рухливості суглобових з'єднань і зміцненню зв'язок.
  3. Вибирайте здоровий спосіб життя! Відмовтеся від шкідливих звичок.
  4. Не займайтеся самолікуванням і вчасно звертайтеся до лікаря.
  5. А також дотримуйтеся особистого плану періодичного медичного огляду.

Також раніше ми писали, чому болить спина і що робити.

Читайте також:

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Приділіть вранці 5 хвилин обличчю
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Найближчі події

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
MUST HAVE
Beauty-новинки по догляду за волоссям
Придбати
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 головних концертів жовтня
Меган Фокс та Машин Ган Келлі для GQ Style
Осінь у великому місті
Головні івенти жовтня
Спланувати дозвілля
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 жовтня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Ніч в готелі на Мальдівах за мільйон гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як з'їздити у Будапешт недорого
Реальні ціни
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти