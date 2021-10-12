5 порад, як зберегти суглоби здоровими і уникнути артриту

Болі в суглобах, скутість руху, припухлість – так організм сигналізує про початок артриту. Але навіть якщо симптоми проходять, все одно потрібно вжити заходів

Зберегти суглоби у та уникнути артриту допоможе здоровий спосіб життя / Фото: Колаж: Сьогодні

Артритом хворіють в будь-якому віці люди обох статей: насправді це не окрема хвороба. Артритом в медицині називають сукупність кількох (або різних) запальних процесів в суглобі. Сьогодні, у Всесвітній день боротьби з артритом, розберемося, як вчасно розпізнати захворювання. У цьому нам допоможуть поради від Центру громадського здоров'я МОЗ.

Чому люди хворіють на артрит навіть в молодості?

Існує понад 100 видів артритів: це зовсім не "нешкідлива болячка", часто ця недуга призводить до інвалідності. Хворіють артритом і немовлята, і літні люди. Але найбільш часто важкі ревматичні захворювання суглобів, при яких швидко розвивається артрит, вражають людей у віці від 30 до 50 років.

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Причини хвороби можуть бути різні:

часті легкі травми, відкриті або закриті ушкодження суглобів,

часте фізичне перенапруження,

генетична схильність,

часті вірусні та бактеріальні інфекції,

переохолодження,

стреси, фізичне і психічне перевантаження,

надмірне куріння.

Як запідозрити артрит: болять не тільки суглоби?

Основні прояви артриту суглобів – набряклість, біль, скутість, зменшення руху, тобто їх діапазону. Ці прояви, як в легкій, так і середньої або важкій формі можуть зникати, а потім з'являтися знову.

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Коліна можуть хрустіти через відкладення солей / Фото: freepik.com

Суглоби можуть хворіти у людини по кілька років, але з часом хвороба починає прогресувати, а стан – погіршитися. При важкій формі артриту біль хронічна, людина не може робити свої повсякденні справи, підніматися і опускатися по сходах стає боляче і важко.

Що буде, якщо не лікувати артрит?

Артрит впливає і на зовнішній вид суглобів, наприклад, пальці стають вузлуватими . Але якщо зміни зовні не видно (їх може визначити тільки рентген або МРТ) людина і не поспішає до лікаря, особливо якщо болі в суглобах проходять і з'являються знову, вона терпить.

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Деякі види артриту крім суглобів вражають серце, очі, легені, нирки і шкіру. Крім болю, різкого зниження якості життя, неможливості рухатися повноцінно, нелікований артрит може привести до інвалідності.

Тому при болю в суглобах найперше, що потрібно зробити – отримати точний діагноз . Розкажіть свсмоєму сімейному лікарю про симптоми, а далі лікар перенаправить вас вже до ревматолога або іншого фахівця.

А як уникнути артриту і знизити біль в суглобах?

Досить прості рекомендації (при їх дотриманні, звичайно) допоможуть не тільки лікувати вже сформувавшийся стан захворювання, але і вчасно попередити розвиток артриту. Тому:

Будьте фізично активними і підтримуйте здорову вагу. Харчуйтеся правильно. Важливі для профілактики артриту продукти з достатньою кількістю кальцію разом з вітамінами D, A, С, Е. Вони сприяють поліпшенню рухливості суглобових з'єднань і зміцненню зв'язок. Вибирайте здоровий спосіб життя! Відмовтеся від шкідливих звичок. Не займайтеся самолікуванням і вчасно звертайтеся до лікаря. А також дотримуйтеся особистого плану періодичного медичного огляду.

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