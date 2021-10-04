Чому з'являються набряки на обличчі і як їх прибрати

Якщо ви періодично бачите з ранку в дзеркалі припухле обличчя, то швидше за все у вас застій лімфи. Чому ще набрякає обличчя і як повернути свіжість – в матеріалі

Прибрати набряки і відновити колір обличчя допоможе правильний догляд і самомасаж вранці / Фото: unsplash.com

Рихлість тканин і набряклість (пастозність) обличчя не кращим чином впливає і на його пропорції: шкіра втрачає свіжість і молодість. Чому набрякає обличчя, як зрозуміти, що лімфатична система дала збій і чи можна прибрати набряки і мішки під очима з обличчя в домашніх умовах – розповіла фізіотерапевт, масажист Тетяна Ронжина.

Тетяна Ронжина / Фото: пресслужба

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Чому набрякає обличчя, навіть якщо людина здорова?

Набряклість, припухлість і несвіжий вигляд обличчя можуть з'явитися не тільки через проблеми зі здоров'ям. А ще через шкідливих звичок, недосипання, нераціональне харчування і низьку фізичну активністьі. В результаті порушується кровообіг, лімфоток, циркуляція міжклітинної рідини: лімфатична рідина застоюється в тілі та обличчі.

Також важливо, щоб матрац і подушка, на яких ви спите, були зручними. Якщо проблема в хронічних хворобах або гормональному розладі, то тільки косметологічні процедури її не вирішать: потрібно з'ясувати причину, найти профільного фахівця і почати лікування.

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У разі, коли людина не має хронічних захворювань, а пастозність, набряклість і блідий колір обличчя викликані курінням, надмірним вживанням солі та інших шкідливих продуктів, недосипом – все залежить в насамперед від вас. Зараз, в холодну пору року також важливо менше хворіти, зміцнювати імунну систему.

А як зв'язний імунітет і свіжість шкіри обличчя?

Дуже навіть пов'язаний, адже внутрішній стан людини відбивається і на їїзовнішньому вигляді . Щодня в організмі людини відмирають мільйони клітин, і продукти їх розпаду накопичуються в наших тканинах. Імунна система постійно бореться з потрапляючими до організму вірусами і бактеріями.

А восени, в сезон застуд ми хворіємо частіше. відповідно – імунна система працює сильніше, знищуючи віруси, але продукти їх розпаду теж накопичуються в тканинах. Взагалі, завдяки своїй структурі, позаклітинний простір стає ідеальним "будинком" для накопичення різних токсинів і продуктів розпаду.

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Вивести ж накопичені токсини можна за допомогою лімфосістеми, яка, в свою чергу, повинна працювати без збоїв: і тут багато що залежить від лімфовузлів. Вони можуть запалюватися через інфекції, застуди, переохолодження, тоді їх фільтруючі властивості слабшають. У підсумку – ми помічаємо не тільки погіршення кольору обличчя, набряки, також можуть з'явитися алергічні висипання, пігментація, розширені пори і т.д.

Прибрати набряки, мішки під очима допоможуть патчі і самомасаж обличчя / Фото: freepik.com

Щоб шкіра сяяла, була свіжою, підтягнутою, без набряків, важливий індивідуальний і комплексний підхід. Також важливо доглядати за обличчям відповідно до свого типу шкіри, а для зняття набряклості є різні методи – від нанесення патчів під очі до косметологічних процедур в салоні і самомасажу в домашніх умовах.

А чи можна швидко прибрати набряки на обличчі?

Знизити прояв набряклості, поліпшити рух лімфи і зняти напругу в тілі добре допомагає загальний масаж тіла та обличчя. За допомогою легкого самомасажу вранці можна підтягнути шкіру, розігнати лімфу і знизити прояв пастозности на обличчі.

Звичайно в перший раз варто довірити обличчя і тіло тільки фахівцеві. Важливо розуміти, як робити масаж, з якою силою і які рухи використовувати. Тобто повчитися у професіонала або поспостерігати за ним в ході сеансу масажу.

Перш ніж робити масаж обличчя, потрібно його очистити і нанести крем / масло / Фото: freepik.com

Важливо! Перш ніж починати масажувати обличчя, потрібно його очистити – це зручно робити під час ранкового вмивання. Крім очищення тоніком або лосьйоном, важливо допомогти розкритися порам: для цього на обличчя кладеться чистий м'який махровий рушник, змочений гарячою (але не окропом, щоб не обпектися) водою.

Так поживним речовинам буде легше проникнути в шкіру: масаж робиться чистими руками. Що використовувати під основу – крем або масло, дивіться самі. Але якщо ви схильні до алергії, то пам'ятайте, що деякі масла аллергічні і можуть викликати подразнення на шкірі.

Приділіть всього 5-7 хвилин своєму обличчу, всі рухи виконуйте по масажних лініях:

Крем або масло наносять на обличчя рухами, Акуратно розженіть лімфу круговими рухами по щоках, від крил носа у напрямку до скронь, потім пройдіться від зовнішніх куточків очей до внутрішніх – під нижніми віями. Верхні повіки акуратно масажують навпаки: від внутрішнього кута до зовнішнього. Потім проробіть лоб, розтираючими рухами зверху-вниз. Такими ж легкими, рухами, що розтирають помасажуйте губи.

Не забувайте в холодну пору року наносити захисний крем для шкіри перед виходом на вулицю. Пам'ятайте, що в ряді випадків масаж протипоказаний.

А коли не можна робити масаж обличчя?

Якщо ви нещодавно повернулися з моря (особливо якщо шкіра обгоріла) або відразу після загоряння на пляжі (в солярії) не можна робити масаж. Також протипоказаний масаж при акне, (особливо в період загострення), запальному процесі на шкірі, ранках, саднах.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як прибрати з обличчя 10 років за допомогою масажу.