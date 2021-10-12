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5 советов, как сохранить суставы здоровыми и избежать артрита

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
12 октября, 15:30
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Боли в суставах, скованность движения, припухлость – так организм сигнализирует о начале артрита. Но даже если симптомы проходят, все равно нужно принять меры
Сохранить суставы здоровыми и избежать артрита поможет здоровый образ жизни
Сохранить суставы здоровыми и избежать артрита поможет здоровый образ жизни / Фото: Коллаж: Сегодня

Артритом болеют в любом возрасте и люди обоих полов: и нас самом деле это не отдельная болезнь. Артритом в медицине называют совокупность нескольких (либо различных) воспалительных процессов в суставе. Сегодня, во Всемирный день борьбы с артритом, разберемся, как вовремя распознать заболевание и сохранить суставы здоровыми. В этом нам помогут советы от Центра общественного здоровья МОЗ.

Почему люди болеют артритом даже в молодости?

Существует более 100 видов артритов: это вовсе не "безобидная болячка", часто этот недуг приводит к инвалидности. Болеют артритом и младенцы, и пожилые люди. Но наиболее часто тяжелые ревматические заболевания суставов, при которых быстро развивается артрит, поражают людей в возрасте от 30 до 50 лет.

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Причины болезни могут быть разные:

  • частые легкие травмы, открытые или закрытые повреждения суставов,
  • частое физическое перенапряжение,
  • генетическая предрасположенность,
  • частые вирусные и бактериальные инфекции,
  • переохлаждение,
  • стрессы, физическое и психическое перегрузки,
  • чрезмерное курение.

Как заподозрить артрит: болят не только суставы?

Основные проявления артрита суставов – отечность, боль, скованность, уменьшение движения, то есть их диапазона. Эти проявления, как в легкой, так и средней или тяжелой форме могут исчезать, а затем появляться вновь.

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Колени могут хрустеть из-за отложения солей
Колени могут хрустеть из-за отложения солей / Фото: freepik.com

Суставы могут болеть у человека по несколько лет, но со временем болезнь начинает прогрессировать, а состояние – ухудшиться. При тяжелой форме артрита боль хроническая, человек не может делать свои повседневные дела, подниматься и опускаться по лестнице становится больно и трудно.

Что будет, если не лечить артрит?

Артрит влияет и на вешний вид суставов, например, пальцы становятся узловатыми. Но если изменения внешне не видны (их может определить только рентген или МРТ) человек и не спешит к врачу, особенно если боли в суставах проходят и появляются вновь, он терпит.

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Некоторые виды артрита кроме суставов поражают сердце, глаза, легкие, почки и кожу. Помимо боли, резкого снижения качества жизни, невозможности двигаться полноценно, нелеченый артрит может привести к инвалидности.

Поэтому при боли в суставах самое первое, что нужно сделать – получить точный диагноз. Расскажите своему семейному врачу о симптомах, а дальше врач перенаправит вас уже к ревматологу или другому специалисту.

А как избежать артрита и снизить боли в суставах?

Довольно простые рекомендации (при их соблюдении, конечно) помогут не только лечить уже сформировавшееся заболевания, но и вовремя предупредить развитие артрита. Поэтому:

  1. Будьте физически активными и поддерживайте здоровый вес.
  2. Питайтесь правильно. Важны для профилактики артрита продукты с достаточным количеством кальция вместе с витаминами D, A, С, Е. Они способствуют улучшению подвижности суставных соединений и укреплению связок.
  3. Выбирайте здоровый образ жизни! Откажитесь от вредных привычек.
  4. Не занимайтесь самолечением и своевременно обращайтесь к врачу.
  5. А также придерживайтесь личного плана периодического медицинского осмотра.

Также ранее мы писали, почему болит спина и что делать.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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