Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Чим небезпечна звичка хрустіти суглобами – лікнеп від лікаря

Сьогодні, 10:43

Хруснули шиєю або пальцями – стало легше? Насправді це самоомана, а здоров'ю правда можна нашкодити. Чи небезпечний такий хрускіт і звідки він береться – в статті

Звичка хрустіти шиєю або руками приємна, але не корисна
Звичка хрустіти шиєю або руками приємна, але не корисна
Фото: unsplash.com

Деякі думають, чим частіше хрустіти суглобами пальців, шиї або хребта – тим краще для них: нібито це усуває біль і покращує рух. Але насправді це поширена помилка. Чому взагалі хрумтять суглоби в колінах або пальцях, про що говорить звичка хрустіти пальцями або шиєю і чому цього краще не робити – розповів лікар-ендоскопіст, остеопат Ігор Сомов.

Ігор Сомов
Ігор Сомов
Фото: пресслужба

Чому взагалі хрумтять суглоби, з ними щось не так?

Хрумтять суглоби бо в них ... лопаються бульбашки. Логічно поставити наступне питання: що це за бульбашки і звідки вони беруться? З міжсуставной рідини, яка завжди знаходиться в суглобах – вона подібна до яєчного білка і служить мастилом. Коли ми згинаємо і розгинає суглоби, ця рідина зменшує тертя кісток, допомагаючи суглобам нормально працювати.

Читайте також:
Все про провокаторів артрозу і про те, як уберегти свої суглоби від хвороби

Коли ми спеціально або випадково стискаємо суглоби, то в цій рідині виникає негативний тиск, що змушує її пузиритися: можна порівняти з бульбашками, які виникають при кипінні води. Але суглоб герметичний, тому бульбашки не можу з нього "вибратися" і лопаються. Звідси і хрусткий звук. І саме поява цього хрускоту люди пов'язують з тим, що "в суглобі щось стало на своє правильне місце". Адже після того, як похрумтіти суглобами, дійсно відчувається полегшення, а для деяких це взагалі увійшло в звичку.

А чому часто тягне похрумтіти суглобами?

Задоволення цієї процедури пояснюється тим, що відбувається стимуляція нервових закінчень, і наш мозок починає виділяти ендорфіни (гормони щастя). Саме вони викликають приємне відчуття розслаблення, а також відчуття, що суглоб став більш рухливим і "здоровим". Але бульбашки можуть виникати в суглобі не частіше, ніж раз в 15-30 хвилин.

Тому ті, хто підсів на цю звичку, стають залежними, як від наркотика, і хрумтять безперервно з бажанням отримати приємні відчуття від виділення ендорфінів.

Однак бажання "хрустнуть" може бути симптомом неврозу. Крім того, хрустіти суглобами вам не допоможе, а навпаки – може нашкодити.

Так чому ж хрустіти суглобами небезпечно для здоров'я?

У короткостроковій перспективі така звичка "допомагає", тільки як оманливе приємне відчуття. А в довгостроковій може привести до мікротравм, обмеження свободи руху в суглобі, розтягнення зв'язок і надмірної рухливості в них. При цьому кістки не стають в суглобі на правильне місце, як вважають бажаючі похрумтіти.

А навіщо тоді деякі фахівці хрумтять суглобами, нібито вправляючи їх на місце?

На жаль, але досить часто псевдоспеціалісти "хрумтять кожним пацієнтом", як на конвеєрі і самі вірять в те, що таким чином "вправляють" суглоби на місце. В ортопедичній мануальної терапії іноді може виникнути хрускіт в суглобах, коли лікар виконує спеціальні терапевтичні техніки – трасти. Але вони мають чіткі показання та протипоказання. При цьому фахівець нічого не ставить на місце, тільки переналаштовує тонус м'язів, дозволяє розслабити певну ділянку тіла і усунути біль.

При мануальної терапії іноді може виникнути хрускіт в суглобах
При мануальної терапії іноді може виникнути хрускіт в суглобах
Фото: unsplash.com

Дуже часто ефективна маніпуляція відбувається без хрускоту, тому лікарю байдуже, хруснув суглоб чи ні. У певних випадках лікар взагалі уникає використання таких технік і замінює їх більш м'якими. Саме такий підхід в лікуванні буде безпечним і ефективним.

Добре, а чи є альтернатива, щоб не хрустіти суглобами?

Є, це спеціальні вправи, які більш безпечні для суглобів. Але підбирати їх потрібно суто індивідуально під кожну людину і цим повинен займатися тільки лікар! Якщо в процесі їх виконання і виникне хрест, то це відбувається спонтанно, а не навмисно. Бажання ж неодмінно викликати хрускіт і спеціально для цього "клацати" суглобами вам тільки зашкодить.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, чому мучать болі в шиї і голові.

А ще важливо не забувати підтримувати емоційне здоров'я і створювати гарний настрій собі і рідним, в цьому вам допоможуть подарунки: ловите ідеї цікавих презентів на найпопулярніші свята травня в нашому календарі подарунків .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Потеревеніла з подругою - зміцнила здоров'я: чому пліткувати корисно Як прибрати набряки і зірочки на ногах до літа: гімнастика, креми чи візит до лікаря? Чем опасна привычка «поплевать семечек» - ответ диетолога Тьмяна шкіра, целюліт і головний біль - до чого призводить застій лімфи і як врятувати ситуацію Чи потрібно пити вітамін D влітку і як зрозуміти, що його не вистачає
здоров'я суглоби звичка хруст в суставе
Реклама

Новини партнерів

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Вас это удивит: вот как выглядел бывший Ани Лорак в молодости
Вас это удивит: вот как выглядел бывший Ани Лорак в молодости
Врач - о том, кому не рекомендовано вакцинироваться AstraZeneca
Врач - о том, кому не рекомендовано вакцинироваться AstraZeneca
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками

Популярні статті

Вчора, 19:21Зірково

Євробачення-2021: учасницю від Молдови звинуватили в плагіаті номера Ані Лорак на пісню Shady Lady

Вчора, 17:03Зірково

Макаревич про побачене в Україні: Я не слухаю розповіді, які говорять в Росії (відео)

Вчора, 16:52Зірково

Кіркоров порівняв головну фаворитку Євробачення-2021 з молодою Пугачовою

Вчора, 12:39Зірково

Як насправді знімають Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

Вчора, 11:55Зірково

Після секс-скандалу Брежнєва і Меладзе показали свої почуття на камеру: фото

Вчора, 09:18Модно

Як складати речі в шафі, щоб вони займали мало місця – спеціальна техніка

Вчора, 05:54Психо

Гороскоп на сьогодні 12 травня для всіх знаків зодіаку: Тельці, беріть бика за роги!

11 травняEvents

Як не допустити появи бур'янів: лайфхаки

11 травняЗірково

Як Дантес моркву на базарі купував – співака помітили в Хусті на Закарпатті (фото)

11 травняЗірково

Гузєєва поділилася чесним фото Доліної без обробки: як виглядає співачка

11 травняЗірково

Найгірша відпустка Саніної в Єгипті та сюрприз для Ребрик у Туреччині – як зірки провели травневі свята

10 травняEvents

Розходиться блискавка: як її можна застебнути – лайфхак

10 травняФаново

Радуниця-2021: що у жодному разі не можна робити 11 травня

10 травняЗірково

Макаревича звинуватили в неповазі до українського заходу – скандальна цитата

10 травняЗірково

Продюсер Голосу країни зізнався, що роман Тіни Кароль і Дана Балана був хайпом

10 травняЗірково

Джессіка з Холостяка розставила всі крапки над "і", розповівши правду про шоу

Новини партнерів

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти