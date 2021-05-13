Чим небезпечна звичка хрустіти суглобами – лікнеп від лікаря

Хруснули шиєю або пальцями – стало легше? Насправді це самоомана, а здоров'ю правда можна нашкодити. Чи небезпечний такий хрускіт і звідки він береться – в статті

Звичка хрустіти шиєю або руками приємна, але не корисна Фото: unsplash.com

Деякі думають, чим частіше хрустіти суглобами пальців, шиї або хребта – тим краще для них: нібито це усуває біль і покращує рух. Але насправді це поширена помилка. Чому взагалі хрумтять суглоби в колінах або пальцях, про що говорить звичка хрустіти пальцями або шиєю і чому цього краще не робити – розповів лікар-ендоскопіст, остеопат Ігор Сомов.

Ігор Сомов Фото: пресслужба

Чому взагалі хрумтять суглоби, з ними щось не так?

Хрумтять суглоби бо в них ... лопаються бульбашки. Логічно поставити наступне питання: що це за бульбашки і звідки вони беруться? З міжсуставной рідини, яка завжди знаходиться в суглобах – вона подібна до яєчного білка і служить мастилом. Коли ми згинаємо і розгинає суглоби, ця рідина зменшує тертя кісток, допомагаючи суглобам нормально працювати.

Коли ми спеціально або випадково стискаємо суглоби, то в цій рідині виникає негативний тиск, що змушує її пузиритися: можна порівняти з бульбашками, які виникають при кипінні води. Але суглоб герметичний, тому бульбашки не можу з нього "вибратися" і лопаються. Звідси і хрусткий звук. І саме поява цього хрускоту люди пов'язують з тим, що "в суглобі щось стало на своє правильне місце". Адже після того, як похрумтіти суглобами, дійсно відчувається полегшення, а для деяких це взагалі увійшло в звичку.

А чому часто тягне похрумтіти суглобами?

Задоволення цієї процедури пояснюється тим, що відбувається стимуляція нервових закінчень, і наш мозок починає виділяти ендорфіни (гормони щастя). Саме вони викликають приємне відчуття розслаблення, а також відчуття, що суглоб став більш рухливим і "здоровим". Але бульбашки можуть виникати в суглобі не частіше, ніж раз в 15-30 хвилин.

Тому ті, хто підсів на цю звичку, стають залежними, як від наркотика, і хрумтять безперервно з бажанням отримати приємні відчуття від виділення ендорфінів.

Однак бажання "хрустнуть" може бути симптомом неврозу. Крім того, хрустіти суглобами вам не допоможе, а навпаки – може нашкодити.

Так чому ж хрустіти суглобами небезпечно для здоров'я?

У короткостроковій перспективі така звичка "допомагає", тільки як оманливе приємне відчуття. А в довгостроковій може привести до мікротравм, обмеження свободи руху в суглобі, розтягнення зв'язок і надмірної рухливості в них. При цьому кістки не стають в суглобі на правильне місце, як вважають бажаючі похрумтіти.

А навіщо тоді деякі фахівці хрумтять суглобами, нібито вправляючи їх на місце?

На жаль, але досить часто псевдоспеціалісти "хрумтять кожним пацієнтом", як на конвеєрі і самі вірять в те, що таким чином "вправляють" суглоби на місце. В ортопедичній мануальної терапії іноді може виникнути хрускіт в суглобах, коли лікар виконує спеціальні терапевтичні техніки – трасти. Але вони мають чіткі показання та протипоказання. При цьому фахівець нічого не ставить на місце, тільки переналаштовує тонус м'язів, дозволяє розслабити певну ділянку тіла і усунути біль.

При мануальної терапії іноді може виникнути хрускіт в суглобах Фото: unsplash.com

Дуже часто ефективна маніпуляція відбувається без хрускоту, тому лікарю байдуже, хруснув суглоб чи ні. У певних випадках лікар взагалі уникає використання таких технік і замінює їх більш м'якими. Саме такий підхід в лікуванні буде безпечним і ефективним.

Добре, а чи є альтернатива, щоб не хрустіти суглобами?

Є, це спеціальні вправи, які більш безпечні для суглобів. Але підбирати їх потрібно суто індивідуально під кожну людину і цим повинен займатися тільки лікар! Якщо в процесі їх виконання і виникне хрест, то це відбувається спонтанно, а не навмисно. Бажання ж неодмінно викликати хрускіт і спеціально для цього "клацати" суглобами вам тільки зашкодить.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, чому мучать болі в шиї і голові.

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