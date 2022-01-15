5 фактів про шкоду пластику для здоров'я – як позбутися пакетної залежності

Пластик шкідливий для здоров'я та екології: це канцероген, до того ж зберігання їжі в поліетилені не приносить користі. Як знизити споживання пластику – у статті

Пластик шкідливий для здоров'я, краще поступово відмовитися від пакетів і не лише / Фото: unsplash.com

Будь-який поліетиленовий продукт шкодить здоров'ю – при розпаді пластикових продуктів виділяються токсини, які згубно впливають на імунну та ендокринну системи людського організму. Не кажучи вже про ту шкоду, яку пластик завдає екології. Чим ще шкідливий пластик і чи варто від нього відмовитись – розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Чому пластик шкідливий для природи та людства

Саме побутовий пластик найбільше забруднює довкілля. Тільки на "розчинення" одного поліетиленового пакету у природі йде від 200 до 400 років. Пластикові пакети виготовляються з ресурсів, що не відновлюються, що сприяють глобальній зміні клімату. Звичайно, це відбивається на екології та нашому здоров'ї .

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Токсичні компоненти розпаду пластику потрапляють в організм людини разом із водою та продуктами / Фото: unsplash.com

А ще мікропластик чи токсичні компоненти розпаду пластику потрапляють до організму людини разом з водою та продуктами харчування. Вони негативно впливають на імунну та ендокринну системи людського організму.

Як пластик впливає на наш організм

Більшість сполук, що знаходяться у пластику, шкідливі для здоров'я:

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Так, під час виробництва поліетилену використовується свинець. Цей метал токсичний, його накопичення в організмі сприяє розвитку багатьох захворювань. Також не корисне зберігання їжі в поліетилені. Продукти, що лежать у пакеті, швидше за інші починають псуватися, в них скоріше заведеться цвіль. А при заморожуванні поліетилену з нього виділяються токсини. Особливо небезпечно розігрівати напівфабрикати в упаковці: під дією високої температури із пластику виділяється формальдегід, токсичний газ. До того ж, у складі фарб з етикеток на упаковці часто є токсини, які є згубними для людини. Для з'єднання швів упакування часто використовують хім-клей. Він також може згубно впливати на продукти, які потім вживає людина. Збільшення кількості вроджених дефектів у хлопчиків, раннє статеве дозрівання у дівчаток, безпліддя, проблеми репродуктивного здоров'я у чоловіків, рак, ожиріння пов'язані з дією цих речовин – ось далеко не повний перелік проблем зі здоров'ям, що спричиняє використання пластику.

Як менше використовувати пластик?

Зрозуміло, що повністю відмовитися від пластику у глобальних масштабах не вийде, але в побуті це завдання цілком здійсненне. Можна пакети, які ми кладемо продукти в магазинах, замінити на еко сумку або спеціальні торби .

Пластикові пакети, в які ми звикли класти продукти, можна замінити на паперові або еко-мішечки / Фото: unsplash.com

Зважувати багато продуктів, ті ж банани теж можна без завертання в пакет. Не беріть щоразу новий пакет, взагалі краще замінити пластикові пакети на паперові, вони екологічніші.

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Розвивайте свій еко-кругозір: дізнаєтеся більше про біо-пакети для продуктів, користуйтеся еко-мішочками, відмовтеся від пластикових пакетів для сміття і т.д.

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