Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😡 Кибератака против Украины ⚽ МанСити - Челси: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко

Стиль Златы Огневич

Чек-лист на январь

Лучшие актеры года

Книги месяца

Тренды 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

5 фактов о вреде пластика для здоровья – как избавиться от пакетной зависимости

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 января, 09:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пластик вреден для здоровья и экологии: это канцероген, к тому же хранение пищи в полиэтилене не приносит пользы. Как снизить потребление пластика – в статье
Пластик вреден для здоровья, лучше постепенно отказаться от пакетов и не только
Пластик вреден для здоровья, лучше постепенно отказаться от пакетов и не только / Фото: unsplash.com

Любой полиэтиленовый продукт вредит здоровью – при распаде пластиковых продуктов выделяются токсины, которые губительно влияют на иммунную и эндокринную системы человеческого организма. Не говоря уже о том вреде, который пластик наносит экологии. Чем еще вреден пластик и стоит ли от него отказаться – рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ.

Почему пластик вреден для природы и человечества

Именно бытовой пластик больше всего загрязняет окружающую среду. Только на "растворение" одного полиэтиленового пакета в природе уходит от 200 до 400 лет. Пластиковые пакеты изготавливаются из не возобновляемых ресурсов, что способствуют глобальному изменению климата. Естественно, это отражается на экологии и нашем здоровье.

Реклама

Токсичные компоненты распада пластика попадают в организм человека вместе с водой и продуктами
Токсичные компоненты распада пластика попадают в организм человека вместе с водой и продуктами / Фото: unsplash.com

А еще микропластик или токсичные компоненты распада пластика попадают в организм человека вместе с водой и продуктами питания. Они негативно влияют на иммунную и эндокринную системы человеческого организма.

Как пластик влияет на наш организм

Большинство соединений, которые находятся в пластике, вредны для здоровья:

Реклама
  1. Так, при производстве полиэтилена используется свинец. Этот металл токсичный, его накопление в организме способствует развитию многих заболеваний.
  2. Также не полезно хранение пищи в полиэтилене. Продукты, лежащие в пакете, скорее начинают портиться, заведется плесень. А при замораживании полиэтилена из него выделяются токсины.
  3. Особенно опасно разогревать полуфабрикаты в упаковке: под действием высокой температуры из пластика выделяется формальдегид, токсичный газ. К тому же, в составе красок из этикеток на упаковке часто имеются токсины, губительные для человека.
  4. Для соединения швов упаковки часто используют хим-клей. Он также может оказывать пагубное влияние на продукты, которые потом употребляет человек.
  5. Увеличение количества врожденных дефектов у мальчиков, раннее половое созревание у девочек, бесплодие, проблемы репродуктивного здоровья у мужчин, рак, ожирение связаны с действием этих веществ – вот далеко не полный список проблем со здоровьем, которые вызывает использование пластика.

Как меньше использовать пластик?

Понятно, что полностью отказаться от пластика в глобальных масштабах не получится, но в быту эта задача вполне выполнима. Можно пакеты, в которые мы кладем продукты в магазинах, заменить на эко сумку или специальные торбы.

Пластиковые пакеты, в которые мы привыкли класть продукты, можно заменить бумажными или эко-мешочками
Пластиковые пакеты, в которые мы привыкли класть продукты, можно заменить бумажными или эко-мешочками / Фото: unsplash.com

Взвешивать многие продукты, те же бананы тоже можно без заворачивания в пакет. Не берите каждый раз новый пакет, вообще лучше заменить пластиковые пакеты на бумажные, они экологичнее.

Реклама

Развивайте свой эко-кругозор: узнаете больше о био-пакетах для продуктов, пользуйтесь эко-мешочками, откажитесь от пластиковых мусорных пакетов и т.д.

Также читайте "В каких продуктах искать йод".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Рейтинг Apple
Лучшие подкасты мира
1
Детская книга с Мэтью Виннером Детская книга с Мэтью Виннером
2
Хорошо внутри с доктором Бекки Хорошо внутри с доктором Бекки
3
Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом
4
Политика брючного костюма с Сарой Стюарт Политика брючного костюма с Сарой Стюарт
5
Терапия для подростков с Гаэлем Айтором Терапия для подростков с Гаэлем Айтором
Что еще послушать
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
15 января. Михаил Вербицкий. 30 лет назад Указом Президиума Верховной Рады Украины музыкой Государственного гимна утверждена мелодия песни "Ще не вмерла України…" Михаила Вербицкого…
На встречу с героем!
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Detox после праздников
Выбирай ЗОЖ
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
10 — 16 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять