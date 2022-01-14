У яких продуктах шукати йод – чим небезпечний йододефіцит та як його розпізнати

Суха шкіра, депресивний настрій,втома можуть бути симптомами дефіциту йоду. Чим небезпечний стан та якими продуктами заповнити йододефіцит – у матеріалі

Йододефіцит небезпечний для здоров'я, а знайти йод можна в таких продуктах, як риба, яйця, молоко, водорості / Фото: unsplash.com

Наше здоров'я залежить від безлічі мікроелементів та інших корисних речовин, та йод – один із них . Дефіцит йоду призводить до дисфункції гормонів щитовидки і не тільки: як зрозуміти, що цього елемента не вистачає і де його шукати. розповіли у МОЗ України.

Чим небезпечний недолік йоду для здоров'я

Гормони щитовидної залози, виробленню яких сприяє йод, активують метаболізм, сприяють оновленню кісткової тканини, тобто впливають практично на всі фізіологічні процеси у нашому організмі. При нестачі йоду знижується швидкість біохімічних реакцій, обмінні процеси білків і жирів, засвоювання вітамінів, і навіть, йод впливає на зростання клітин.

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Найчастіше при нестачі йоду виникають розлади функції щитовидки, а також йододефіцит – одна з головних причин затримки розумового розвитку дітей. Цьому можна запобігти: тому вагітним і годуючим мамам особливо важливо не допускати дефіциту йоду.

Як зрозуміти, що організму не вистачає йоду

Ознаки йододефіциту можуть бути різними, але найчастіше при нестачі йоду та порушеннях через цю роботу щитовидки, з'являються:

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ядуха, особливо відчувається в положенні лежачи

труднощі ковтання, важко дихати

сухість шкіри

закрепи

пригніченість, втома, забудькуватість.

Якщо з'явилися такі симптоми, варто звернутися як мінімум до свого сімейного лікаря. В цілому ж проблему йододефіциту краще запобігти, чим лікувати.

В яких продуктах багато йоду

Щоб уникнути дефіциту йоду, необхідно регулярно раціонально та збалансовано харчуватися. У раціоні мають бути сир, коров'яче молоко, яйця, йогурти, йодована сіль, морська риба та водорості, морепродукти, соєве молоко або соєвий соус.

Для профілактики дефіциту йоду можна додавати в їжу йодовану сіль / Фото: freepik.com

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Дорослим для профілактики дефіциту йоду достатньо 150 мкг йоду на добу. Наприклад, одна чайна ложка йодованої солі містить 250 мкг йоду.

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