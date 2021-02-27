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Від Антарктики відколовся величезний айсберг площею в півтора Києва (фото і відео)

Сьогодні, 19:27

10 років вчені спостерігали за розколом, який активізувався в останній місяць

Від Антарктиди відколовся величезний айсберг, площа якого склала 1270 км2, що дорівнює половині Великого Герцогства Люксембург, території півтора Києва або трьох Дніпрів з гаком.

Як повідомляє Британська антарктична служба, перша вказівка на неминучість відділення айсберга від шельфового льодовика Бранта з'явилося в листопаді 2020 року.

Тоді новий розлом, названий Північним рифтом, рушив у напрямку великого розлому біля язика льодовика Стенкомб-Уіллс за 35 кілометрів. Північний рифт став третьою великою тріщиною в шельфовому льодовику, яка активізувалася за останнє десятиліття.

У січні 2021 рифт просувався на північний схід зі швидкістю до 1 км на добу, прорізаючи плавучий шельфовий льодовик товщиною 150 м. Айсберг утворився, коли тріщина розширилася на кілька сотень метрів за кілька годин вранці 26 лютого, звільнивши його від іншої частини плавучого шельфового льодовика .

Нагадаємо, в лютому виповнилося 25 років, як Україна приєдналася до Антарктичного клубу. Так називають держави (їх всього 30), які мають власні науково-дослідні станції на суворому шостому континенті. Сайт "Сьогодні" розповів, чим займаються українські полярники в Антарктиді.

А на початку лютого-2021 пошуковик Google присвятив новий дудл українській антарктичній станції "Академік Вернадський".

Відео: Сьогодні

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Антарктида розкол айсберг шельф льодовик
Джерело: Сьогодні
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