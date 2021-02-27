Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

От Антарктики откололся огромный айсберг площадью в полтора Киева (фото и видео)

Сегодня, 19:27

10 лет ученые наблюдали за расколом, который активизировался в последний месяц

От Антарктиды откололся огромный айсберг, площадь которого составила 1270 км², что равно половине Великого Герцогства Люксембург, территории полтора Киева или трех Днепров с хвостиком.

Как сообщает Британская антарктическая служба, первое указание на неизбежность отделения айсберга от шельфового ледника Бранта появилось в ноябре 2020 года.

Тогда новый разлом, названный Северным рифтом, двинулся в направлении большого разлома возле языка ледника Стэнкомб-Уиллс в 35 километрах. Северный рифт стал третьей крупной трещиной в шельфовом леднике, которая активизировалась за последнее десятилетие.

В январе 2021 рифт продвигался на северо-восток со скоростью до 1 км в сутки, прорезая плавучий шельфовый ледник толщиной 150 м. Айсберг образовался, когда трещина расширилась на несколько сотен метров за несколько часов утром 26 февраля, освободив его от остальной части плавучего шельфового ледника.

Напомним, в феврале исполнилось 25 лет, как Украина присоединилась к Антарктическому клубу. Так называют государства (их всего 30), которые имеют собственные научно-исследовательские станции на суровом шестом континенте. Сайт "Сегодня" рассказал, чем занимаются украинские полярники в Антарктиде.

А в начале февраля-2021 поисковик Google посвятил новый дудл украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Антарктида раскол айсберг шельф ледник
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Гороскоп на 2021 год. Кто в год Быка станет начальником
Гороскоп на 2021 год. Кто в год Быка станет начальником
Рецепт узбецького плову від Тетяни Литвинової
Рецепт узбецького плову від Тетяни Литвинової
На пляже. Лилия Подкопаева поделилась романтичным фото с мужем
На пляже. Лилия Подкопаева поделилась романтичным фото с мужем

Популярные статьи

Сегодня, 10:00Звездно

Беременная Репяхова и Павлик отдыхают в Египте: сколько стоит их номер в отеле

Вчера, 15:39Вкусно

Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина

Вчера, 15:08Анонс

Андрей Данилко заложил свою квартиру на Крещатике из-за шоу "Маска"

Вчера, 15:06Здорово

Можно ли за три дня похудеть на 5 кг? Что об этом думает диетолог

Вчера, 06:02Психо

Гороскоп на сегодня 26 февраля: Раки станут перед выбором, а Львов ждет пассивный день

25 февраляЗвездно

Принц Уильям и Кейт Миддлтон возмущены поступком Меган Маркл и принца Гарри: "Это за гранью допустимого"

25 февраляЗвездно

Молодая супруга Петросяна о сравнении со Степаненко: "Это хамство!" (видео)

25 февраляВкусно

Горячие блюда на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

25 февраляПсихо

Самые банальные подарки: что нельзя дарить на 8 Марта

25 февраляЗвездно

Вдовец Легкоступовой решил продать наследство певицы, которое оценили в 38 миллионов гривен

25 февраляВкусно

Лайфхак: как правильно варить креветки

25 февраляЗвездно

Беременная супруга Виктора Павлика похвасталась новым автомобилем: фото

25 февраляФаново

Иверская икона Божией Матери: история, значение

25 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 25 февраля: Львам нельзя нервничать, а Девам – делать то, что им не свойственно

25 февраляEvents

25 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

24 февраляTravel

5 крутых идей для путешествия по Украине на 8 Марта

Новости партнеров

Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Ярославский раскрыл правду о закулисье шоу МастерШеф
Ярославский раскрыл правду о закулисье шоу МастерШеф
Шоу Маска публично извинились перед Тиной Кароль
Шоу Маска публично извинились перед Тиной Кароль
Коронавірус уже не той: до чого готуватися?
Коронавірус уже не той: до чого готуватися?
Как избавиться от навязчивых мыслей
Как избавиться от навязчивых мыслей
Натали Портман поведала, как ярлык “Лолиты” повлиял на ее жизнь
Натали Портман поведала, как ярлык “Лолиты” повлиял на ее жизнь
«Прованське масло». Як приготувати справжній майонез
«Прованське масло». Як приготувати справжній майонез
Продуктовые "помощники" в борьбе с вирусами: стоит запомнить
Продуктовые "помощники" в борьбе с вирусами: стоит запомнить

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять