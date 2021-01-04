На Різдво до Хотинської фортеці – одне з семи чудес України

Розповідаємо, чому варто обов'язково відвідати Хотинську фортецю

Одне з семи чудес України! Хотинська фортеця – одна з найбільших в історії. Починаючи з 14-го століття, нею хотіли володіти всі потужні держави. Тут були запеклі бої між Османською імперією та Річчю Посполитою. Вона захистила Європу від турецької навали, а завдяки унікальній архітектурі її жодного разу не могли взяти штурмом. У фортеці багато містичного, що саме – далі в матеріалі.

Сюжет Дарини Трунової і Руслана Кузьгова Відео: Сьогодні

Коротко про історію замку

За словами директора державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця" Єлизавети Буйновської, ніде в Європі немає замку, який мав би зображення з червоної цегли на стінах. Замок, таким як ми його бачимо зараз, звів молдавський воєвода, який тоді захопив землі Хотина.

Підступитися до фортеці не міг ніхто. Коли ворог був уже зовсім поруч, міст при в'їзді піднімався. Ніхто із завойовників так і не зміг взяти її штурмом. А ось охочих заволодіти замком і навколишньою територією було багато, через вдале географічне розташування.

Історик Олександр Алфьоров каже, що на Дністрі зупинялася турецька імперія, якій протистояла православна країна Річ Посполита і саме тому Хотин став фортецею, де відбувалися грандіозні битви 17 століття.

Запекла битва відбулася тут 1621 року. Тоді козаки за підтримки Речі Посполитої захищали Хотин від Османської імперії. Після перемоги Речі Посполитої османи відмовилися від плану захоплення Європи. Битву відтворили на полотнах видатні художники, тому ми можемо тільки уявити її масштаби. Але так сталося, що пізніше Хотин все ж перейшов під владу турків. Нові господарі фортеця значно розширили і зміцнили.

Які легенди ходять про фортецю

Не менш захоплюючі і легенди фортеці, які розповідають роками. Наприклад, є пляма на стіні, яка нібито утворилася після загибелі дівчини.

"Коли замок був в облозі турками і не було води на території самого замку, то дівчина вночі на мотузці спускалася вниз, за ​​замком. Вона там хотіла набрати води. І коли побачив її ворог, то потрапив в неї стрілою і вона загинула, виливши з глечика воду на стіну", – розповіла Єлизавета Буйновська.

А ще кажуть, що фортецею бродить привид дитини. Можливо, саме йому належать залишки одягу і плащаниця, які знайшли в похованні в стінах замку.

Але ні охоронців, ні туристів ці історії не лякають. Тут проводять виставки, знімають фільми або просто милуються місцевими видами та величчю самої споруди.

Хотинська фортеця взимку Фото: Depositphotos

Чому варто їхати в Хотин

Хотинська фортеця однозначно варта того, щоб там побувати хоча б раз. Це справді дивовижне місце, де можна відчути силу століть і дух епох. Місце феноменальне і за масштабами, і за архітектурою. З якого ракурсу не фотографуй – все одно виходить красиво. Чудові краєвиди!

Цікаво, що на території фортеці знімалися такі відомі фільми, як "Балада про доблесного лицаря Айвенго", "Чорна стріла", "Захар Беркут", "Тарас Бульба", епізод з к/ф "Три мушкетери" (Ла Рошель) та багато інших.

Дуже радимо відвідати цю фортецю, подорожуючи по Чернівецькій і Хмельницькій областях України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найчарівніші місця Чернівців.

Всі подробиці в спецтемі Різдво 2021

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися