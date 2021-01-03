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Український Гогвартс, будинок-корабель і австрійський театр: найчарівніші місця Чернівців

3 січня, 18:11

Розповідаємо, чому потрібно хоч раз побувати в цьому місті

Якщо ви все ще не були в Чернівцях, початок 2021 року – ідеальний час, щоб з'їздити в це прекрасне місто. Взимку воно особливо атмосферне, а його архітектура нітрохи не поступається європейській. Про найцікавіші місця і пам'ятки міста Чернівці розповідаємо далі в матеріалі.

Закриті через карантин кордони – не привід сидіти удома, а шанс краще пізнати Україну. Архітектуру Відня, Праги та Парижа можна побачити, наприклад, у Чернівцях. Там нагодують стравами, які більше ніде не знайдете.

Дарина Трунова, Руслан Кузьгов, новини "Сьогодні", телеканал "Україна"
Відео: Сьогодні

Виявляється, що кораблі бувають не тільки в морі. У Чернівцях можна побачити будинок-корабель. За легендою, його побудували два брати австрійці, які мріяли про море.

Чернівці називають українським Віднем, бо середмістя будували австрійці. А музично-драматичний театр не поступається віденському, адже проєктували відомі на увесь світ Фельнер та Гельмер.

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Театр був спланований таким чином, щоб всі від бідного до багатого могли відвідувати вистави або концерти. Для того було зроблено три окремі входи: в партер, амфітеатр і в ложі. Отже, люди різного достатку не зустрічалися одне з одним.

Архітектурний елемент драматичного фасаду Чернівецького драматичного театру
Архітектурний елемент драматичного фасаду Чернівецького драматичного театру
Фото: Depositphotos

А ось і український Гогвартс. Чернівецький університет належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Усередині кожна кімната має свою історію. Червоний зал виглядає, як і сто років тому. Нагадує надзвичайної краси дерев'яний ящик. На одній зі стін – величезні венеціанські дзеркала.

Чернівецький університет
Чернівецький університет
Фото: Depositphotos

І ще одна магія Чернівців – будь-яка вуличка з ресторану веде на головну пішохідну вулицю. Прогулянку містом ліпше за все завершувати на вулиці Ольги Кобилянської. Це найдовша пішохідна вулиця у Чернівцях. До того ж, за легендою, її колись підмітали навіть живими трояндами.

Раніше вулиця називалась Панською і саме тут містяни дізнавались усі новини та плітки. Про європейську моду, зокрема, можна було дізнатися, просто пройшовши цією вулицею.

Все, що сталося десь в Парижі, у Відні чи Мілані, – воно того же дня було відоме в Чернівцях. І, як стверджують чернівчани, їхні дворики позмагаються за цікавістю із одеськими. Аби почути усі історії – треба приїздити самому.

Раніше ми розповідали, куди поїхати на Різдво 2021 в Україні.

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