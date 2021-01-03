Український Гогвартс, будинок-корабель і австрійський театр: найчарівніші місця Чернівців

Розповідаємо, чому потрібно хоч раз побувати в цьому місті

Якщо ви все ще не були в Чернівцях, початок 2021 року – ідеальний час, щоб з'їздити в це прекрасне місто. Взимку воно особливо атмосферне, а його архітектура нітрохи не поступається європейській. Про найцікавіші місця і пам'ятки міста Чернівці розповідаємо далі в матеріалі.

Закриті через карантин кордони – не привід сидіти удома, а шанс краще пізнати Україну. Архітектуру Відня, Праги та Парижа можна побачити, наприклад, у Чернівцях. Там нагодують стравами, які більше ніде не знайдете.

Дарина Трунова, Руслан Кузьгов, новини "Сьогодні", телеканал "Україна" Відео: Сьогодні

Виявляється, що кораблі бувають не тільки в морі. У Чернівцях можна побачити будинок-корабель. За легендою, його побудували два брати австрійці, які мріяли про море.

Чернівці називають українським Віднем, бо середмістя будували австрійці. А музично-драматичний театр не поступається віденському, адже проєктували відомі на увесь світ Фельнер та Гельмер.

Театр був спланований таким чином, щоб всі від бідного до багатого могли відвідувати вистави або концерти. Для того було зроблено три окремі входи: в партер, амфітеатр і в ложі. Отже, люди різного достатку не зустрічалися одне з одним.

Архітектурний елемент драматичного фасаду Чернівецького драматичного театру Фото: Depositphotos

А ось і український Гогвартс. Чернівецький університет належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Усередині кожна кімната має свою історію. Червоний зал виглядає, як і сто років тому. Нагадує надзвичайної краси дерев'яний ящик. На одній зі стін – величезні венеціанські дзеркала.

Чернівецький університет Фото: Depositphotos

І ще одна магія Чернівців – будь-яка вуличка з ресторану веде на головну пішохідну вулицю. Прогулянку містом ліпше за все завершувати на вулиці Ольги Кобилянської. Це найдовша пішохідна вулиця у Чернівцях. До того ж, за легендою, її колись підмітали навіть живими трояндами.

Раніше вулиця називалась Панською і саме тут містяни дізнавались усі новини та плітки. Про європейську моду, зокрема, можна було дізнатися, просто пройшовши цією вулицею.

Все, що сталося десь в Парижі, у Відні чи Мілані, – воно того же дня було відоме в Чернівцях. І, як стверджують чернівчани, їхні дворики позмагаються за цікавістю із одеськими. Аби почути усі історії – треба приїздити самому.

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