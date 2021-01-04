На Рождество в Хотин — одно из семи чудес Украины

Рассказываем, почему стоит обязательно посетить Хотинскую крепость

Одно из семи чудес Украины! Хотинская крепость – одна из величайших в истории. Начиная с 14-го века, ею хотели владеть все мощные государства. Здесь были ожесточенные сражения между Османской империей и Речью Посполитой. Она защитила Европу от турецкого нашествия, а благодаря уникальной архитектуре ее ни разу не могли взять штурмом. В крепости много мистического, что именно – далее в материале.

Сюжет Дарьи Труновой и Руслана Кузьгова Видео: Сегодня

Коротко об истории замка

По словам директора государственного историко-архитектурного заповедника "Хотинская крепость" Елизаветы Буйновской, нигде в Европе нет замка, который имел бы изображения с красного кирпича на стенах. Замок, таким как мы его видим сейчас, свел молдавский воевода, который тогда захватил земли Хотина.

Подступиться к крепости не мог никто. Когда враг был уже совсем рядом, мост при въезде поднимался. Никто из завоевателей так и не смог взять ее штурмом. А вот желающих завладеть замком и окружающей территории было много, из-за удачного географического расположения.

Историк Александр Алферов говорит, что на Днестре останавливалась турецкая империя, которой противостояла православная страна Речь Посполитая и именно поэтому Хотин стал крепостью, где происходили грандиозные битвы 17 столетия.

Ожесточенная битва произошла здесь 1621 года. Тогда казаки при поддержке Речи Посполитой защищали Хотин от Османской империи. После победы Речи Посполитой османы отказались от плана захвата Европы. Битву воспроизвели на полотнах выдающиеся художники, поэтому мы можем только представить ее масштабы. Но так случилось, что позже Хотин все же перешел под власть турок. Новые хозяева крепость значительно расширили и укрепили.

Какие ходят легенды о крепости

Не менее захватывающие и легенды крепости, которые рассказывают годами. К примеру, есть пятно на стене, которое якобы образовалась после гибели девушки.

"Когда замок был в осаде турками и не было воды на территории самого замка, то девушка ночью на веревке спускалась вниз, за​​ замком. Она там хотела набрать воды. И когда увидел ее враг, то попал в нее стрелой и она погибла, вылив из кувшина воду на стену", – рассказала Елизавета Буйновская.

А еще говорят, что по крепости бродит призрак ребенка. Возможно, именно ему принадлежат остатки одежды и плащаница, которые нашли в захоронении в стенах замка.

Но ни охранников, ни туристов эти истории не пугают. Здесь проводят выставки, снимают фильмы или просто любуются местными видами и величием самого сооружения.

Почему стоит ехать в Хотин

Хотинская крепость стоит того, чтобы там побывать хотя бы раз. Это поистине удивительное место, где можно прочувствовать силу веков и дух эпох. Место феноменальное и по масштабам, и по архитектуре. С какого ракурса ни фотографируй – все равно получается красиво. Великолепные виды!

Интересно, что на территории крепости снимались такие известные фильмы, как "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Черная стрела", "Захар Беркут", "Тарас Бульба", эпизод из к/ф "Три мушкетера" (Ла Рошель) и многие другие.

Очень советуем посетить эту крепость, путешествуя по Черновицкой и Хмельницкой областях Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых волшебных местах Черновцов.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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