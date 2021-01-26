Найпівденніший бар в світі: чим пригощають українські полярники в Антарктиді

В Антарктиді зараз літо

Днями виповнилося 126 років з дня, коли перші люди ступили на берег шостого континенту – Антарктиди. Це були члени команди норвезького промислового судна "Антарктика" Леонард Крістенсен і пасажир цього судна, викладач природних наук Карлстен Борхгревінк. Він, власне, і умовив капітана спустити на воду човен і пристати до берега.

Більш того, він зібрав там зразки мінералів, побачив і описав антарктичний лишайник, а в воді побачив медузу. Саме з цього і почалося вивчення загадкового континенту, від стану якого в буквальному сенсі залежить подальша доля людства.

І на цьому тижні на південний полюс на два місяці вирушила українська експедиція. Що вона буде робити на станції "Академік Вернадський", що члени команди повезли з собою і яким алкогольним напоєм славиться українська станція – про це я в ефірі шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" розпитувала телеведуча Юлія Галушка у директора Національного антарктичного наукового центру Євгена Дикого.

Ведуча Юлія Галушка Фото: прес-служба

Євген Дикий розповів, що щорічна українська експедиція складається з двох груп: зимової, яка проведе в Антарктиді цілий рік, включаючи полярну ніч. І сезонної, яка поїде туди тільки на час короткого антарктичного літа (лютий-березень).

Цікаво, що на українській станції в Антарктиді "Академік Вернадський" працює найпівденніший бар в світі. Там пригощають фірмовою настоянкою Вернадівкою, яку готують самі українські полярники.

Детальніше про українську експедицію в Антарктиді – дивіться далі в сюжеті:

Тим часом найбільший в світі айсберг несподівано розколовся.

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