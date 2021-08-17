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Saint Layrent випустили колекцію ваз і тарілок. Це красиво і дуже дорого (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
17 серпня, 10:57
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Купити предмети домашнього декору можна тільки в Парижі та Лос-Анджелесі, а також на сайті люксового бренду. Колекція натхненна улюбленим садом Ів-Сен Лорана
/ Фото: Instagram/ysl

Saint Laurent, над кампейном яких працювала київська команда Family Production, випустили колекцію предметів інтер'єру. Лімітовану серію посуду і декоративних ваз люксовий бренд креативний директор Ентоні Ваккарелла створив разом зі спеціалісткою по кераміці Матільдою Мартен.

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Основною темою натхнення послужив сад Мажорель в Марракеші, де любив відпочивати сам засновник будинку Ів Сен-Лоран.

/ Фото: Instagram/ysl

/ Фото: Instagram/ysl

Всі предмети декору можна купити тільки в двох бутиках бренду в світі – Парижі і Лос-Анджелесі, а також на сайті ysl.com.

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Ціни на посуд і домашній декор Saint Laurent вражаючі. Наприклад, кругла керамічна ваза з нанесеними малюнками пантер з емалі обійдеться в 13 тисяч доларів. А ось тарілка з принтами синіх хвиль в 2 690 доларів.

Уявіть, якщо розбити таку.

/ Фото: Instagram/ysl

/ Фото: Instagram/ysl

/ Фото: Instagram/ysl

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/ Фото: Instagram/ysl

/ Фото: Instagram/ysl

Дивіться в ролику, як створити предмети інтер'єру зі старих речей:

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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