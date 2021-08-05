У США випустили лак для нігтів найпотворнішого відтінку в світі (фото)

Американська ювелірна компанія J. Hannah випустила лак для нігтів самого огидного відтінку в світі. Колір б'юті-продукту був натхненний відтінком Pantone, які раніше назвали два головних кольори 2021 року, – 448C під назвою "Компост" .
Лак для нігтів має оливково-зелено-коричневий відтінок. За дослідженнями інституту кольору Pantone, цей відтінок називають самим потворним кольором в світі. У людей, які брали участь в опитуванні, "Компост" викликав неприємні асоціації і огиду, в результаті чого він і отримав свою назву.
Представники бренду пояснили свій вибір тим, що хотіли випустити щось, з'єднавши огидне і вишукане. Іншими словами, створити хайп і привернути увагу до своїх виробів .
Лак для нігтів "Компост" J. Hannah можна купити на сайті бренду за ціною 19 доларів.
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