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У США випустили лак для нігтів найпотворнішого відтінку в світі (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
5 серпня, 12:00
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Американська ювелірна компанія не придумала нічого кращого, як надихнутися відтінком, який Pantone назвали найнеприємнішим. Дивіться фото
/ Фото: https://www.instagram.com/j.hannah/

Американська ювелірна компанія J. Hannah випустила лак для нігтів самого огидного відтінку в світі. Колір б'юті-продукту був натхненний відтінком Pantone, які раніше назвали два головних кольори 2021 року, – 448C під назвою "Компост" .

/ Фото: https://www.instagram.com/j.hannah/

Лак для нігтів має оливково-зелено-коричневий відтінок. За дослідженнями інституту кольору Pantone, цей відтінок називають самим потворним кольором в світі. У людей, які брали участь в опитуванні, "Компост" викликав неприємні асоціації і огиду, в результаті чого він і отримав свою назву.

/ Фото: https://www.instagram.com/j.hannah/

Представники бренду пояснили свій вибір тим, що хотіли випустити щось, з'єднавши огидне і вишукане. Іншими словами, створити хайп і привернути увагу до своїх виробів .

Лак для нігтів "Компост" J. Hannah можна купити на сайті бренду за ціною 19 доларів.

Дивіться про тренди манікюру в відео:

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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