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У нью-йоркській Метрополітен-опері виконали гімн України та звільнили всіх російських зірок

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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1 березня, 12:04
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Весь світ підтримує українців у боротьбі проти російської окупації. Військові злочини Путіна та росіян мають бути покарані
Метрополітен-опера у Нью-Йорку підтримала Україну у боротьбі проти російської окупації
Метрополітен-опера у Нью-Йорку підтримала Україну у боротьбі проти російської окупації / Фото: Колаж: Сьогодні

Метрополітен-опера у Нью-Йорку підтримала Україну у війні, яку розв'язала Россія під керуванням психопата Путіна. Артисти виступили проти вторгнення російських військ до України, а також пообіцяли припинити співпрацю з російськими артистами та компаніями, які підтримують політику агресора.

Метрополітен-опера відкриває своє серце жертвам неспровокованої війни в Україні та вітає героїзм українського народу, – заявив генеральний директор Пітер Гелб.

Також Гелб сказав, що Путін "схоже, має намір знищити Україну, її народ та всю особисту свободу в Україні та Росії".

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Артисти зробили свій внесок у боротьбу з пригніченням цілого народу і вчора перед виконанням опери Верді "Дон Карлос" попросили глядачів разом із ними вшанувати хвилиною мовчання трагедію всесвітнього масштабу. Після цього артисти заспівали гімн України – зал слухав стоячи.

Хоча ми твердо віримо в теплу дружбу та культурний обмін, які давно існують між митцями та мистецькими установами Росії та Сполучених Штатів, ми більше не можемо взаємодіяти з митцями чи установами, які підтримують Путіна чи підтримуються ним – доти, доки вторгнення та вбивства не будуть зупинені, порядок відновлено, і проведено реституцію, – прокоментував Гелб.

З такою заявою Метрополітен-опера виступила після того, як Карнегі-хол скасував березневі виступи оркестру Маріїнського театру під керівництвом диригента Валерія Гергієва, який підтримує Путіна.

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Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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