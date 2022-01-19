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Чому Джона Хілл ходить із Hermès Birkin вартістю 480 тис грн у "Не дивись нагору"

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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19 січня, 12:38
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Актор зізнався, що рішення додати персонажу брендовий аксесуар – його ідея. Так він підкреслив одержимість героя його матір'ю
Джона Хилл рассказал, почему часто появляется с сумкой Hermès Birkin в "Не смотри вверх"
Джона Хилл рассказал, почему часто появляется с сумкой Hermès Birkin в "Не смотри вверх" / Фото: Колаж: Сьогодні

Ті, хто дивився "Не дивись нагору" від Netflix — сатиру режисера Адама Маккея, наповнену одним із найяскравіших зіркових складів, — зауважили, що Джона Хілл носить Hermès Birkin у кількох сценах. У недавньому інтерв'ю W Magazine актор розповів, що розкішна сумка насправді була його ідеєю. Він також подумав про можливий сіквел Superbad і зізнався про почуття після першої зустрічі з Меріл Стріп.

Актор, який зіграв сина президента Дженні Орлеан, роль якої дісталася Меріл Стріп, пояснив, що він додав сумочку до свого костюма, щоб показати, як сильно його персонаж обожнює свою маму.

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Джона Хилл рассказал, почему часто появляется с сумкой Hermès Birkin в "Не смотри наверх"
Джона Хилл рассказал, почему часто появляется с сумкой Hermès Birkin в "Не смотри наверх" / Фото: imdb.com

Він у костюмі, тому що працює в Білому домі, але я додав йому Біркін, тому що він наслідує свою матір. Багато людей цього кола поклоняються своїм батькам, і я подумав, що це круто, що він поклоняється своїй мамі. Він завжди називає свою маму "справжньою рок-зіркою". Хіба це не приголомшливо?

Зазначимо, що така сумка-тоут Birkin 40 pre-owned коштує 15 162 € (480 тис. грн).

Сумка Hermès Birkin за 480 тис. грн, з якою Джона Хілл з'являється у кількох сценах "Не дивись нагору"
Сумка Hermès Birkin за 480 тис. грн, з якою Джона Хілл з'являється у кількох сценах "Не дивись нагору" / Фото: farfetch.com

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Він також поділився тим, як був уражений, коли зустрів Меріл Стріп:

Я, можливо, потис їй руку кілька разів. Потім, типу, одразу в нас мала бути надблизька динаміка, яка дуже схвилювала мене. Вона така приголомшлива: як людина, як професіонал, як художник.

Що стосується "Суперпоганих", то знаменитість відповів, що продовження зніме хіба що у віці 80 років.

Я нікому про це не говорив. Що я хочу зробити, то це коли нам буде близько 80, зробити "Суперпогані-2". Наприклад, "Суперпогані. Будинок для людей похилого віку". Наше подружжя вмирає, і ми знову самотні. Саме таким я хочу бачити "Суперпоганих-2", і це єдиний спосіб, яким я будь-коли зможу його зробити.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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