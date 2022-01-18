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Охоронець Карла Лагерфельда випустить одяг для бренду кутюр'є – дивіться перші фото

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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18 січня, 14:25
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Будучи довіреною особою генія понад 20 років, Себастьян Жондо настільки надихнувся, що готовий представити світові свій дизайнерський талант
Охоронець Лагерфельда став дизайнером Karl Lagerfeld
Охоронець Лагерфельда став дизайнером Karl Lagerfeld / Фото: Колаж: Сьогодні

Ім'я таємничого дизайнера Карла Лагерфельда, що пішов з життя 3 роки тому, продовжує жити, поки процвітає його дітище – бренд Karl Lagerfeld. На щастя, марка не втрачає популярності завдяки відданим послідовникам справи легендарного маестро, який прищепив усьому своєму оточенню почуття прекрасного. Так, навіть охоронець модельєра став дизайнером спортивної лінійки Karl Lagerfeld, повідомляє видання WWD.

Охоронець та особистий помічник Карла Лагерфельда, Себастьян Жондо, став одним з дизайнерів Karl Lagerfeld. Чоловік створить спортивну лінійку для бренду під назвою Rue St. Guillaume Menswear Athleisure, і вже в липні 2022 року колекція надійде у продаж.

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Себастьян Жондо займатиметься розробкою спортивної лінійки бренду Karl Lagerfeld
Себастьян Жондо займатиметься розробкою спортивної лінійки бренду Karl Lagerfeld / Фото: KARL

З дитинства Себастьян, який знайомий з Карлом з 15 років, активно займався спортом. Юного хлопця бентежило, як у одній спортивній сумці можуть змішуватися одяг з кросівками. Тому Жандо вигадав свій дизайн аксесуару трапецієподібної форми з індивідуальною кишенею на блискавці. Ця сумка стане однією з 16 предметів, які будуть представлені в новій спортивній колекції бренду Karl Lagerfeld.

Коли я думаю про одяг, то хочу, щоб він виглядав чудово, та водночас він має бути функціональним. Я думаю, що Карл пишався б мною.

– поділився Себастьян Жондо.

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Себастьян Жондо займатиметься розробкою спортивної лінійки бренду Karl Lagerfeld
Себастьян Жондо займатиметься розробкою спортивної лінійки бренду Karl Lagerfeld / Фото: KARL

Крім спортивної сумки, в колекцію дизайнера увійшли вітровки, спортивні штани, толстовки, футболки, шорти з потайною кишенею та багатофункціональні бомбери.

Себастьян Жондо займатиметься розробкою спортивної лінійки бренду Karl Lagerfeld
Себастьян Жондо займатиметься розробкою спортивної лінійки бренду Karl Lagerfeld / Фото: KARL

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Ціни на речі з дебютної лінійки Себастьяна Жондо коливатимуться від $100 до $250 (від 2800 до 7000 грн).

Також вам буде цікаво: як має виглядати чоловік за версією Dolce & Gabbana

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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