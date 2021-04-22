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Стильні великодні кошики: 20 найкращих святкових ідей

Сьогодні, 16:09

Надихаюча добірка для головних вихідних весни

Якщо ви вже склали меню на Великдень-2021, час задуматися і про те, куди складати всі смаколики для відвідування церкви або пікніка. Адже навіть звичайний кошик можна перетворити на красивий аксесуар. Процес прикрашання стане чудовою медитацією або, навпаки, дозволить весело провести час із домашніми.

Ну і, звичайно, ви завжди можете купити ідеальний варіант. Напередодні великодніх свят стильні кошики продаються в багатьох квіткових магазинах, студіях декору та у відділах товарів для дому. Ми зібрали цікаві ідеї, які варто взяти на озброєння.

Квіткові композиції

Великдень – головне весняне свято. Тому будь-які квіти, листя і гілочки прекрасно підходять для декору кошика. Можна скласти велике складне панно, зробити акцент у вигляді однієї великої квітки по центру або додати кілька делікатних бутонів біля ручок. Тільки уявіть, як буде виглядати з довгим весняним сарафаном!

Фото: instagram.com/alma.handmade.ua

Фото: instagram.com/wow__magic__

Фото: instagram.com/crocus_rose_shop

Тканинна підкладка

Здавалося б, лаконічний елемент, але він вмить змінєю звичайний плетений кошик. Яскраві кольори додадуть святкового настрою, а більш нейтральні стануть родзинкою інтер'єру й у будні дні. Також красивий вигляд мають рюші або бантики. Такі легко зробити власноруч із обрізків тканини. Згадайте, чи не укорочували ви нещодавно сукню? Варто доповнити її милим аксесуаром.

Фото: instagram.com/olganosareva

Фото: instagram.com/wildhomedecor

Фото: instagram.com/tatiana__kanivets

Яскраві відтінки

Рожевий, лавандовий або м'ятний кошик точно не назвеш нудним. Змінити колір можна як за допомогою балончика, так і пензлем зі звичайною фарбою. Орієнтуйтеся на пастельні відтінки або прості принти – наприклад, горох. Якщо поступово розбавляти фарбу з білою, вийде гарний градієнтний ефект.

Фото: instagram.com/tviy_koshyk

Фото: instagram.com/lagidno

Фото: instagram.com/lagidno

Тематичний декор

Кролики, пташки, баранці та інши тварини, які асоціюються з Великоднем, теж стануть у пригоді під час декору. Уже зараз подібних фігурок вдосталь у магазинах та супермаркетах. І не забувайте про різнокольорові крашанки – з пінопласту або пап'є-маше.

Фото: instagram.com/alma.handmade.ua

Фото: instagram.com/kolibriflowers

Фото: instagram.com/belove_decor

Мінімалізм

Якщо вам близьке поняття хюгге, прості широкі кошики в скандинавському стилі пасуватимуть найкраще. Їх відрізняє матовий фініш і світлі відтінки – слонова кістка, молочний, бежевий, сірий. Після свят мінімалістичні кошики також можна залишити в якості практичного домашнього декору.

Фото: instagram.com/tviy_koshyk

Фото: instagram.com/tviy_koshyk

Незвичне плетіння

Ще один стриманий, але цілком самодостатній варіант. У цікавому дизайні може бути виконаний тільки один елемент кошика або весь виріб. Наприклад, ромб як на фото сподобається шанувальникам геометричних трендів, плетіння з вушками і морквою прикрасить пасхальний стіл, а корзинка з вербою потішить навіть справжніх естетів.

Фото: instagram.com/pletenij_svit

Фото: instagram.com/kaktys_plet

Дерев'яні контейнери

Дуже небанальний варіант – замінити традиційний кошик контейнером із дерева. Щоб він виглядав не так грубо, додайте сухоцвіти або пухнастий лагурус. Із палітрою кольорів тут теж можна погратися: добре підійдуть відтінки жовтого, зеленого і блакитного.

Фото: instagram.com/rosen_ville

Фото: woodville.com.ua

Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми також розповідали, як пофарбувати яйця харчовими барвниками на Великдень-2021.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Пасхи

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