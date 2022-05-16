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Дивіться: 74-річна мама Ілона Маска в купальнику на обкладинці глянцю

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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16 травня, 19:41
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Мей Маск – жінка, яка доводить світові, що для неї не існує меж. Читайте про те, як вона протистоїть ейджизму та допомагає жінкам почуватися впевнено
Мей Маск у шикарному образі для видання Sports Illustrated
Мей Маск у шикарному образі для видання Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated

74-річна модель та мати мільярдера Ілона Маска стала зіркою нового випуску Sports Illustrated Swimsuit 2022. Мей Маск знялася в купальнику для обкладинки глянцю.

Мей Маск для Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated

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Якби я була модель для Sports Illustrated, люди би замкнули мене в божевільні. Я дуже рада, що вони вирішили, що навіть літні жінки можуть носити купальники і чудово виглядати. Я думаю, це справді змінить те, що жінки відчувають, коли виходять у купальниках, – розповіла Мей.

Мей Маск для Sports Illustrated | Фото: Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated | Фото: Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated | Фото: Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated | Фото: Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated | Фото: Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated | Фото: Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated | Фото: Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
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Мей Маск для Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated

Також вона розповіла журналістам, що рада, як у світі змінюється уявлення та ставлення до людей певного віку та того, що вони носять.

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Мeй Маск для Sports Illustrated
Мeй Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated

Я така щаслива, що люди запрошують мене обговорювати ейджизм і про те, як почуватися добре в будь-якому віці. Я також дуже пишаюся тим, що можу передати послання жінкам усього світу: прагніть щастя, робіть те, що вам подобається, спілкуйтеся з хорошими людьми, будьте добрі до всіх, і прагніть того, що ви хочете робити. Я справді живу найкращим життям, і я ніколи не очікувала такого.

Мeй Маск для Sports Illustrated
Мeй Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated

Мэй Маск для Sports Illustrated
Мэй Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated

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Дивіться: Мей Маск у вишиванці відвідала конференцію доньки.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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