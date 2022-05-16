Дивіться: 74-річна мама Ілона Маска в купальнику на обкладинці глянцю

Мей Маск – жінка, яка доводить світові, що для неї не існує меж. Читайте про те, як вона протистоїть ейджизму та допомагає жінкам почуватися впевнено
Мей Маск у шикарному образі для видання Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
74-річна модель та мати мільярдера Ілона Маска стала зіркою нового випуску Sports Illustrated Swimsuit 2022. Мей Маск знялася в купальнику для обкладинки глянцю.
Мей Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Якби я була модель для Sports Illustrated, люди би замкнули мене в божевільні. Я дуже рада, що вони вирішили, що навіть літні жінки можуть носити купальники і чудово виглядати. Я думаю, це справді змінить те, що жінки відчувають, коли виходять у купальниках, – розповіла Мей.
Мей Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Мей Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Також вона розповіла журналістам, що рада, як у світі змінюється уявлення та ставлення до людей певного віку та того, що вони носять.
Мeй Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Я така щаслива, що люди запрошують мене обговорювати ейджизм і про те, як почуватися добре в будь-якому віці. Я також дуже пишаюся тим, що можу передати послання жінкам усього світу: прагніть щастя, робіть те, що вам подобається, спілкуйтеся з хорошими людьми, будьте добрі до всіх, і прагніть того, що ви хочете робити. Я справді живу найкращим життям, і я ніколи не очікувала такого.
Мeй Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Мэй Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
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Юлія Ткачук
Team Lead Life Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора