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Образ дня: мама Ілона Маска у вишиванці відвідала конференцію доньки – дивіться фото

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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6 травня, 15:30
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Успішна жінка, щаслива мати, модель та знаменитість Мей Маск усіма способами намагається допомогти українцям у боротьбі за свободу проти російської агресії. Дивіться фото нового виходу зірки
Новий модний вихід Мей Маск
Новий модний вихід Мей Маск / Фото: instagram.com/mayemusk

Мама Ілона Маска Мей Маск знову підтримала українських дизайнерів, обравши речі наших креативників для нового виходу. Мей відвідала конференцію у Лос-Анджелесі, яку організувала її дочка Тоска Маск.

На захід 74-річна Мей одягла вбрання українських брендів. Вона обрала білий жакет Ельвіри Гасанової та вишиванку Kris Maran.

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Мей Маск знову обрала одяг українських брендів для важливої ​​події
Мей Маск знову обрала одяг українських брендів для важливої ​​події / Фото: instagram.com/mayemusk

Доповнила образ Мей стильними рваними джинсами.

74-річна Мей Маск у стильному образі на конференції, яку організувала її дочка
74-річна Мей Маск у стильному образі на конференції, яку організувала її дочка / Фото: instagram.com/mayemusk

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У своєму посту в Instagram вона підкреслила, що підтримує українських дизайнерів.

Нагадаємо, Мей Маск активно підтримує Україну з перших днів війни, яку Росія розв'язала проти нашої країни. Вона регулярно розповідає про жахіття, які творять окупанти у своїх публічних виступах, вибирає одяг українських дизайнерів і всіляко намагається закликати світову спільноту зупинити війну.

Мей Маск з Іреною Медавой, американською активісткою та підприємницею
Мей Маск з Іреною Медавой, американською активісткою та підприємницею / Фото: instagram.com/mayemusk

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Читайте також: 74-річна мама Ілона Маска у сукні від українського бренду зустрілася з моделлю Аліною Байковою.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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