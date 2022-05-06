Образ дня: мама Ілона Маска у вишиванці відвідала конференцію доньки – дивіться фото

Успішна жінка, щаслива мати, модель та знаменитість Мей Маск усіма способами намагається допомогти українцям у боротьбі за свободу проти російської агресії. Дивіться фото нового виходу зірки
Новий модний вихід Мей Маск / Фото: instagram.com/mayemusk
Мама Ілона Маска Мей Маск знову підтримала українських дизайнерів, обравши речі наших креативників для нового виходу. Мей відвідала конференцію у Лос-Анджелесі, яку організувала її дочка Тоска Маск.
На захід 74-річна Мей одягла вбрання українських брендів. Вона обрала білий жакет Ельвіри Гасанової та вишиванку Kris Maran.
Мей Маск знову обрала одяг українських брендів для важливої події / Фото: instagram.com/mayemusk
Доповнила образ Мей стильними рваними джинсами.
74-річна Мей Маск у стильному образі на конференції, яку організувала її дочка / Фото: instagram.com/mayemusk
У своєму посту в Instagram вона підкреслила, що підтримує українських дизайнерів.
Нагадаємо, Мей Маск активно підтримує Україну з перших днів війни, яку Росія розв'язала проти нашої країни. Вона регулярно розповідає про жахіття, які творять окупанти у своїх публічних виступах, вибирає одяг українських дизайнерів і всіляко намагається закликати світову спільноту зупинити війну.
Мей Маск з Іреною Медавой, американською активісткою та підприємницею / Фото: instagram.com/mayemusk
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Юлія Ткачук
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Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора