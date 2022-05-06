Образ дня: мама Ілона Маска у вишиванці відвідала конференцію доньки – дивіться фото

Успішна жінка, щаслива мати, модель та знаменитість Мей Маск усіма способами намагається допомогти українцям у боротьбі за свободу проти російської агресії. Дивіться фото нового виходу зірки

Новий модний вихід Мей Маск / Фото: instagram.com/mayemusk

Мама Ілона Маска Мей Маск знову підтримала українських дизайнерів, обравши речі наших креативників для нового виходу. Мей відвідала конференцію у Лос-Анджелесі, яку організувала її дочка Тоска Маск.

На захід 74-річна Мей одягла вбрання українських брендів. Вона обрала білий жакет Ельвіри Гасанової та вишиванку Kris Maran.

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Мей Маск знову обрала одяг українських брендів для важливої ​​події / Фото: instagram.com/mayemusk

Доповнила образ Мей стильними рваними джинсами.

74-річна Мей Маск у стильному образі на конференції, яку організувала її дочка / Фото: instagram.com/mayemusk

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У своєму посту в Instagram вона підкреслила, що підтримує українських дизайнерів.

Нагадаємо, Мей Маск активно підтримує Україну з перших днів війни, яку Росія розв'язала проти нашої країни. Вона регулярно розповідає про жахіття, які творять окупанти у своїх публічних виступах, вибирає одяг українських дизайнерів і всіляко намагається закликати світову спільноту зупинити війну.

Мей Маск з Іреною Медавой, американською активісткою та підприємницею / Фото: instagram.com/mayemusk

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