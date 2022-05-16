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Смотрите: 74-летняя мама Илона Маска в купальнике на обложке глянца

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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16 мая, 19:41
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Мэй Маск – женщина, которая доказывают миру, что для нее не существует границ. Читайте о том, как она противостоит эйджизму и помогает женщинам чувствовать себя уверенно
Мэй Маск в шикарном образе для издания Sports Illustrated
Мэй Маск в шикарном образе для издания Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated

74-летняя модель и мать миллиардера Илона Маска стала звездой нового выпуска Sports Illustrated Swimsuit 2022. Мэй Маск снялась в купальнике для обложки глянца.

Мэй Маск для Sports Illustrated
Мэй Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated

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Если бы я была моделью для Sports Illustrated, люди бы заперли меня как сумасшедшую. Я очень рада, что они решили, что даже пожилые женщины могут носить купальники и отлично выглядеть. Я думаю, это действительно изменит то, что женщины чувствуют, когда выходят в купальниках, – рассказала Мэй.

Мэй Маск для Sports Illustrated | Фото: Sports Illustrated
Мэй Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Мэй Маск для Sports Illustrated | Фото: Sports Illustrated
Мэй Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Мэй Маск для Sports Illustrated | Фото: Sports Illustrated
Мэй Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Мэй Маск для Sports Illustrated | Фото: Sports Illustrated
Мэй Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Мэй Маск для Sports Illustrated | Фото: Sports Illustrated
Мэй Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Мэй Маск для Sports Illustrated | Фото: Sports Illustrated
Мэй Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
Мэй Маск для Sports Illustrated | Фото: Sports Illustrated
Мэй Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated
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Мэй Маск для Sports Illustrated
Мэй Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated

Также она рассказала журналистам, что рада, как в мире меняется представление и отношение к людям определенного возраста и тому, что они носят.

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Мэй Маск для Sports Illustrated
Мэй Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated

Я так счастлива, что люди приглашают меня обсуждать эйджизм и о том, как чувствовать себя хорошо в любом возрасте. Я также очень горжусь тем, что могу передать послание женщинам всего мира: стремитесь к счастью, делайте то, что вам нравится, общайтесь с хорошими людьми, будьте добры ко всем, и стремитесь к тому, что вы хотите делать. Я действительно живу лучшей жизнью, и я никогда не ожидала подобного.

Мэй Маск для Sports Illustrated
Мэй Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated

Мэй Маск для Sports Illustrated
Мэй Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated

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Смотрите: Мэй Маск в вышиванке посетила конференцию дочери.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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