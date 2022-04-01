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Дивіться: 25 чорно-білих знімків культового фешн-фотографа Патріка Демаршельє

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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1 квітня, 14:53
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Обрали найзнаковіші роботи знаменитого фотографа, серед яких портрети принцеси Діани, Анджеліни Джолі, Бреда Пітта та багатьох інших голлівудських знаменитостей
Найкрасивіші фото знаменитостей, зроблені Патріком Демаршельє
Найкрасивіші фото знаменитостей, зроблені Патріком Демаршельє / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/patrickdemarchelier/

Вчора, 31 березня, помер культовий фешн-фотограф Патрік Демаршельє. У його офіційному акаунті в Instagram був опублікований пост із сумною новиною, в якому було сказано:

З великим сумом ми повідомляємо про смерть Патріка Демаршельє 31 березня 2022 року у віці 78 років. У нього залишилися дружина Міа, троє синів Густав, Артур, Віктор та троє онуків.

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Французький фотограф є одним із визнаних майстрів мистецтва фотографії. Його роботи регулярно публікувалися світовими модними виданнями, серед яких Vogue, Harper's Bazaar, ELLE, він співпрацював із відомими брендами: Armani, Chanel, Versace, Dior та багато інших. За свою кар'єру Патрік встиг зняти безліч голлівудських знаменитостей і навіть саму принцесу Діану.

Принцеса Діана
Принцеса Діана / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/

Демаршельє народився в Парижі в 1943 році, а дитинство провів у Гаврі (Нормандія) зі своєю матір'ю та чотирма братами. Вперше камеру він узяв до рук у 17 років. Вона стала подарунком вітчима на день народження.

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Освоївши фотоапарат, Патрік почав працювати весільним фотографом, а також знімав родичів та знайомих, отримуючи невеликі гроші. У 1960-х він підробляв у фотомайстернях, займався створенням фотоальбомів для випускних класів шкіл.

Незабаром Патрік вирішив працювати на себе і близько року продавав свої знімки дрібним агенціям. На початку 1970-х років його фото стали з'являтися в Elle та Marie Claire.

Леонардо Ді Капріо
Леонардо Ді Капріо / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/

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Цікаво, що у Демаршельє не було жодної освіти. Здебільшого він навчався, просто фотографуючи, а також черпав натхнення у майстрів фотографії – Річарда Аведона, Хельмута Ньютона та Ірвіна Пенна.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/

Успіх до Патріка прийшов після переїзду до Америки. Його знімки помітив арт-директор Vogue Александр Ліберман і незабаром Демаршельє почав працювати для багатьох модних видань.

1995 року Патрік випустив свою першу книгу фоторобіт. Вона вийшла тиражем 12 000 примірників, а вже через рік ще 5 000.

Синді Куроуфорд
Синді Куроуфорд / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/

З 2005 року Патрік став знімати для календаря Pirelli. У 2007 році фотограф став Офіцером Ордену Літератури та Мистецтва – однією з чотирьох головних державних нагород Франції.

Бред Пітт
Бред Пітт / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/

Головним секретом успіху робіт Патріка Демаршельє є його метод – так звана естетика випадкового кадру. Сам майстер зізнавався, що завжди намагався створити атмосферу, в якій людина відчувала б себе невимушено. Так, ніби камери не існує. Саме так йому і вдалося зняти один із найзнаменитіших знімків в історії фотографії – портрет принцеси Діани.

Принцеса Діана
Принцеса Діана / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/

Шарліз Терон
Шарліз Терон / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/

Найкращі знімки Патріка Демаршельє | Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє | Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє | Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє | Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє | Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє | Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє | Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє | Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє | Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє | Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє | Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє | Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє | Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє | Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє | Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє | Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє | Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє | Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
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Раніше ми розповідали про українську художницю, яка створила обкладинку для польського Vogue.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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