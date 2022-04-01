Дивіться: 25 чорно-білих знімків культового фешн-фотографа Патріка Демаршельє

Обрали найзнаковіші роботи знаменитого фотографа, серед яких портрети принцеси Діани, Анджеліни Джолі, Бреда Пітта та багатьох інших голлівудських знаменитостей

Найкрасивіші фото знаменитостей, зроблені Патріком Демаршельє / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/patrickdemarchelier/

Вчора, 31 березня, помер культовий фешн-фотограф Патрік Демаршельє. У його офіційному акаунті в Instagram був опублікований пост із сумною новиною, в якому було сказано:

З великим сумом ми повідомляємо про смерть Патріка Демаршельє 31 березня 2022 року у віці 78 років. У нього залишилися дружина Міа, троє синів Густав, Артур, Віктор та троє онуків.

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Французький фотограф є одним із визнаних майстрів мистецтва фотографії. Його роботи регулярно публікувалися світовими модними виданнями, серед яких Vogue, Harper's Bazaar, ELLE, він співпрацював із відомими брендами: Armani, Chanel, Versace, Dior та багато інших. За свою кар'єру Патрік встиг зняти безліч голлівудських знаменитостей і навіть саму принцесу Діану.

Принцеса Діана / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/

Демаршельє народився в Парижі в 1943 році, а дитинство провів у Гаврі (Нормандія) зі своєю матір'ю та чотирма братами. Вперше камеру він узяв до рук у 17 років. Вона стала подарунком вітчима на день народження.

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Освоївши фотоапарат, Патрік почав працювати весільним фотографом, а також знімав родичів та знайомих, отримуючи невеликі гроші. У 1960-х він підробляв у фотомайстернях, займався створенням фотоальбомів для випускних класів шкіл.

Незабаром Патрік вирішив працювати на себе і близько року продавав свої знімки дрібним агенціям. На початку 1970-х років його фото стали з'являтися в Elle та Marie Claire.

Леонардо Ді Капріо / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/

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Цікаво, що у Демаршельє не було жодної освіти. Здебільшого він навчався, просто фотографуючи, а також черпав натхнення у майстрів фотографії – Річарда Аведона, Хельмута Ньютона та Ірвіна Пенна.

Анджеліна Джолі / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/

Успіх до Патріка прийшов після переїзду до Америки. Його знімки помітив арт-директор Vogue Александр Ліберман і незабаром Демаршельє почав працювати для багатьох модних видань.

1995 року Патрік випустив свою першу книгу фоторобіт. Вона вийшла тиражем 12 000 примірників, а вже через рік ще 5 000.

Синді Куроуфорд / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/

З 2005 року Патрік став знімати для календаря Pirelli. У 2007 році фотограф став Офіцером Ордену Літератури та Мистецтва – однією з чотирьох головних державних нагород Франції.

Бред Пітт / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/

Головним секретом успіху робіт Патріка Демаршельє є його метод – так звана естетика випадкового кадру. Сам майстер зізнавався, що завжди намагався створити атмосферу, в якій людина відчувала б себе невимушено. Так, ніби камери не існує. Саме так йому і вдалося зняти один із найзнаменитіших знімків в історії фотографії – портрет принцеси Діани.

Принцеса Діана / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/

Шарліз Терон / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/

Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/ Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/ Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/ Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/ Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/ Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/ Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/ Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/ Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/ Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/ Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/ Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/ Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/ Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/ Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/ Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/ Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/ Найкращі знімки Патріка Демаршельє / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/ 1 /18

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